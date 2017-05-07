بالفيديو.. لحظات مثيرة لمطاردة سيارة مطلوبين في شوارع الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

وثقت دورية أمنية مطاردة سيارة لمطلوبين امنيين اثنين في أحد الشوارع المكتظة بالسيارات شمال الرياض وتنسقيها مع الدوريات الأمنية الأخرى لتطويقهما، وإجبارهما على الدخول إلى شوارع فرعية والدفع بها إلى مناطق يسهل فيها السيطرة عليهما حتى لحظة إجبارهما على الوقوف وتوجيه السلاح نحوهما ومن ثم القبض عليهما .

ويظهر الفيديو قيام الدورية الأمنية بعمل مناورة بعكس السير في إحدى الطرقات، بعد التأكد من عدم وجود سيارات، لإغلاق الطريق على السيارة الهاربة في ظل ملاحقة دورية أخرى لها من الخلف، حيث قام رجل الأمن بالنزول مشهراً سلاحه في وجه المطلوب والمرافق له، ومطالبا إياهما برفع أياديهما، والاستلقاء على الأرض.