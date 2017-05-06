الشورى يناقش دمج الأمر بالمعروف بالشؤون الإسلامية ومساءلة «آل شيخ» بسبب شاي الجمر - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

يناقش مجلس الشورى في الجلسة المزمع انعقادها الأربعاء القادم إمكانية دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقليل المصاريف، وإطلاق اسم «الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والاحتساب» في حال الموافقة عليها.

وقالت مصادر مطلعة بمجلس الشورى إن وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد «صالح آل الشيخ» سيخضع للمساءلة خلال الدورة الحالية، كأول وزير يخضع للمساءلة تحت قبلة المجلس، وذلك للمطالبة بتحديد خطباء الجمعة ووضعها في أطر مهمة مثل مناقشة مكافحة الإرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية، بعيدا عن مناقشة الموضوعات الأخرى الهامشية مثل شاي الجمر، بحسب الحياة.