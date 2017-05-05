بالفيديو.. لحظة وصول «فتاة النصف طن» المصرية لأبوظبي لاستكمال علاجها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري (صدى):

وصلت مساء أمس الفتاة المصرية «إيمان عبد العاطي» المعروفة إعلاميا بـ«أسمن امرأة في العالم» و «فتاة النصف طن» لأحد مستشفيات أبو ظبي، عقب وصولها للإمارات على متن طائرة خاصة من مطار مومباى بالهند.

وأظهر مقطع فيديو عرضته فضائية «سكاي نيوز» لحظة وصول الفتاة المصرية وإنزالها من داخل سيارة إسعاف مجهزة وإخالها لإحدى المتشفيات، فيما قال صفوت مسلم رئيس شركة الطيران التى نقلت الفتاة المصرية، إن شركة الشحن الجوي أعدت لهذه الرحلة بشكل احترافي لم يسبق لأي شركة طيران أن قامت به من قبل؛ حيث تم وضع الحالة على الطائرة من خلال رافعات تنقلها من السيارة إلى الطائرة والتي تم تجهيزها من الداخل بعجل لسهولة ومرونة دخول الفراش الذي تم تجهيزه على متن الطائرة، كما تم تثبيت هذا الفراش بمقابض في الأرضية حتى نضمن عدم تعرض المريضة لأي حركة فجائية أثناء الرحلة.

