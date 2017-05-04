مرافق أحد المرضى يطعن طبيبًا سعوديًا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، من القبض على أحد مرافقي المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، على خلفية إقدامه على طعن طبيب سعودي بآلة حادة.

وتسببت الجريمة في حدوث نزيف باليد اليمنى للطبيب الذي تم نقله على الفور إلى طوارئ المستشفى لإيقاف النزيف قبل إدخاله إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة اللازمة.

وتباشر الجهات الأمنية التحقيق مع المعتدي، لمعرفة أسباب اعتدائه على الطبيب المعالج.