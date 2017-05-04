 مرافق أحد المرضى يطعن طبيبًا سعوديًا - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 4

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مرافق أحد المرضى يطعن طبيبًا سعوديًا

مرافق أحد المرضى يطعن طبيبًا سعوديًا

مرافق أحد المرضى يطعن طبيبًا سعوديًا
نايف السالم(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، من القبض على أحد مرافقي المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، على خلفية إقدامه على طعن طبيب سعودي بآلة حادة.

وتسببت الجريمة في حدوث نزيف باليد اليمنى للطبيب الذي تم نقله على الفور إلى طوارئ المستشفى لإيقاف النزيف قبل إدخاله إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة اللازمة.

وتباشر الجهات الأمنية التحقيق مع المعتدي، لمعرفة أسباب اعتدائه على الطبيب المعالج.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 3 دقائق

ابكا .. مابه نار بلا دخان… اكثر الدخاتره نفسيه ويبالهم تاديب…

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *