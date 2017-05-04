كلية الاتصالات والمعلومات تحتفل بتخريج 204 متدرباً - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تحتفل اليوم، كلية الاتصالات والمعلومات، بتخريج 204 متدربين يمثلون الدفعتين 44 و45 من متدربي الكلية، وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور صالح بن ناصر العندس.

من جانبه أكد وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس مدلج بن إبراهيم المدلج، أن الخريجين اكتسبوا على مدار عامين ونصف متتالين بواقع أكثر من 75 ساعة تدريبية نظرية وعملية أهم المعارف في التقنيات الحديثة في العملية الاتصالية والدعم الفني وبناء وبرمجة الشبكات، حيث تضم الخريجين 42 متدرباً في تخصص إدارة أنظمة الشبكات و77 متدرباً في الشبكات، و7 متدربين في البرمجيات و62 متدرباً في تخصص الاتصالات إضافة إلى 16 متدرباً في مرحلة البكالوريوس تخصص تقنية الشبكات.