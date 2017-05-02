كاتب يوجه نصائح «قبل السماح بقيادة المرأة للسيارة» - صحيفة صدى الالكترونية

كاتب يوجه نصائح «قبل السماح بقيادة المرأة للسيارة»
وجه الكاتب الصحفي خالد السليمان، عدة نصائح قبل إصدار رخص القيادة للسيدات، مشيرا إلى أن مسألة السماح بقيادة المرأة للسيارة مسألة وقت.
وقال السليمان في مقاله بعنوان «قبل السماح بقيادة المرأة للسيارة!» بصحيفة عكاظ: «يبدو أن مسألة السماح بقيادة المرأة للسيارة مسألة وقت لا أكثر، وربما يحصل أسرع مما هو متوقع، فما هي التحضيرات لذلك غير إصدار رخص القيادة للسيدات وازدحام صالات معارض السيارات؟!.. أولاً: يجب خفض عدد الأجانب الذين يحق لهم قيادة السيارات، وذلك بحصر منح رخصة القيادة لفئات مهنية محددة كما تفعل العديد من الدول، وهذا يتطلب الإسراع في إنجاز شبكات النقل العام لتوفير بدائل المواصلات!»
وتابع: «ثانياً: يجب مراجعة وتصحيح الخلل في معايير السلامة المرورية المطبقة في شوارعنا، فتحويلات المسارات وتحديدها بالصبات يبدو في كثير من شوارعنا اجتهاديا ويسبب إرباكا لحركة السير وتهديدا للسلامة المرورية لا مبرر له!».
وأضاف: «ثالثاً: يجب أن ينجز المرور تأهيل وتحفيز رجاله، فمازال بعض رجال المرور نقطة ضعف في مساعي قيادة المرور لتطوير مستوى الأداء، وتشعر بأنهم منفصلون تماما عن واجباتهم وفهم الأدوار المطلوبة منهم، ويزيدون في بعض الطرقات والمداخل من تعثر الحركة المرورية بدلا من تسهيلها، وربما حان وقت منع رجال المرور من حمل أجهزة الهاتف الجوال أثناء ساعات الدوام!».
وأردف: «أخيرا سيواجه قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة الكثير من الجدل في المجتمع، لكنه جدل لن يغير من واقع الحال شيئا، فالقرار محسوم، وحاجة المرأة لقيادة سيارتها خيار شخصي وضرورة ملحة للعديد من الأسر والسيدات، ومن يعترضون عليهم التخلي عن سياراتهم الخاصة لمدة أسبوع واحد ليشعروا بمعاناة المرأة!».
ابو محمد[ عدد التعليقات: 24631 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحم الحال ..
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15203 ] نشر منذ 1 ساعة
محد حولك🤗🤗🤗
أنا ودي يسمحون أو لايسمحون.هالموضوع
الظاهر معندنا شغلة ولا مشغلة فالبلد
غيرة
وجع رااااس على الفاضي
بس أهم شي ياالسليمان
لاتنسى تخلي البلدية يزكنون على البناشر والورش
يسوون صالة خاصة لأنتظار النساء🤗🤗🤗
النخيش[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 32 دقيقة
كلام الكاتب صحيح اولا تنظيم الشوارع المقفله بالصبات بدون تخطيط تجدها مضايقه الشوارع بدل تسهيل الطرق تجدها تعيقها ويوجد مساحات فارغه لاتستغل في توسعه الطريق لافساح المجال لاارتال السيارات المتكدسه بسبب هذه الصبات وبالنسبه للمرور خاصه مدينه الرياض هو احد اسباب الزحام تجدهم يقفلون مداخل ومخارج الطرق بعذر الزحمه والطريق الرئيسي فاضي ولكن يوجهون ارتال السيارات للخدمه بسؤ تنظيم نحن بحاجه اعاده تخطيط الطرق والشوارع من ازاله الارصفه المبالغ بها تجميلين للشوارع على حساب تعطيل الحركه المروريه ومضايقتها وخنقها
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 533 ] نشر منذ 15 دقيقة
وش سالفتك يالسليمان، يعني لازم تستفز الناس كلهم وتستثيرهم وتخرجهم عن طورهم والا ايش، يا اخي المجتمع رافض الفكرة بأغلبية مطلقة فلماذا تغلب حالك وتنبش في موضوع مرفوض اجتماعيا فلا تحرك فتنة نائمة ثم تنسل منها انت ومن معك من المدندنين حول هذا الامر، الرجال لايريدون لنسائهم التعامل مع البنشري والميكانيكي والكهربائي وصاحب الونش ومحلات قطع الغيار ورجال المرور ونجم وكل ماله علاقة بهذه السيارة التي ارهقت الرجال فما بالك بامرأة الكل سيتقرب منها بأي طريقة حتى يوقعها في حبائله، يا اخي انت تعقل ماتقول ام انك تعتقد انها اذا خربت سيارتها بتتركها في الشارع وتتصل على ابوها والا اخوها يجي يصلحها، ترى هذا مستحيل، ولا تحسب انها في أي دولة خليجية ذات المساحات المتقاربة تراك تتحدث هنا عن ما هو اشبه بالقارة يعني كالذي يرميها في مصير مجهول بسبب تباعد المسافات، اذا توفرت البيئة المناسبة تماما فلن تجد من يعارض اما ان تسعى للزج بهن في هذا الوضع فهو جهل منك او عدم خوف منك على معاناتهن المتوقعة
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2313 ] نشر منذ 10 دقائق
الله كريم ..