وزير الإسكان يلتقي نظيره الأمريكي لعرض فرص استثمارية بـ 100 مليار دولار - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر أن وزير الإسكان، ماجد الحقيل، يلتقي اليوم الإثنين، مع نظيره الأمريكي، بين كارسون، في واشنطن، لعرض فرص استثمار في المملكة تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، على مدى خمس سنوات.

وأشارت المصادر إلى أن السوق السعودية تتوق لعودة “ الجودة الأمريكية ” إلى المشاريع السعودية .

يُذكر أن العلاقات السعودية الأمريكية شهدت تحسناً في أعقاب استضافة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض.