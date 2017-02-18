بالفيديو.. سلمان العودة عن حالة نجله: يبتسم لي في سرير المرض - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. سلمان العودة عن حالة نجله: يبتسم لي في سرير المرض
كشف الداعية الدكتور سلمان العودة عن الحالة الصحية لنجله عبد الرحمن الذي دخل في غيبوبة، إثر الحادث الذي تعرض له مع أسرته الشهر الماضي ، مؤكدا أنه في تحسن .
واوضح العودة في مقطع فيديو نشره اليوم السبت ؛ ” خرجنا الآن من عند عبد الرحمن ابني في المستشفى بالعناية المركزة، هو في تحسن يحرك أطرافه وعيونه، يُخيل إلي أنه يبتسم لي، فحركته جيدة وانخفض عنه التخدير ووضعه مُبشر ” .
كان الحادث المروري قد وقع الشهر الماضي على طريق القصب- الرياض وأصيب فيه الطفل ” عبد الرحمن ” وشقيقته ” لدن ” وأودى بحياة والدتهما هيا السياري وشقيقهما ” هشام ” وابنة خالتهما .
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
الله يشفي لك ولدك
ويجبر خاطرك فيه يارب 😢
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
الله يشفيه لك ويرحم من مات لك ويجعل مثواهم الجنة
أبو عبد الرحمن[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 3 شهور
الله يشفيه لك ويرحم امه وخوه وبنت خالته
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يارب.
jamalco[ عدد التعليقات: 5317 ] نشر منذ 3 شهور
وهل من معتبر وجميعا إلى الله المرتجع أقلع من إنتمائك الإخواني ولرشدك عد وتمسك بكتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل تغرغر روحك وتزود فخير الزاد التقوى والمتغطي بالأيام بايت عريان وألا بذكر الله تطمئن القلوب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
khalid[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 3 شهور
الله يشفيه لك ويرحم امه وخوه وبنت خالته
all[ عدد التعليقات: 3241 ] نشر منذ 3 شهور
الله يشفيه
الفهد[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 3 شهور
الله يشفيه ويعافيه وتقر عيونكم وينعم بالصحة والسلامة وسائر المسلمين .
بلبل الساحل[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 3 شهور
وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة قالا : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ( ما من رجل رأى مبتلى فقال : الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان ) . . رواه الترمذي .
يا اخي اتق الله ولا تشمت بالمسلم ولا صابنا الهون الا من هذي الافكار التي وتصنين الناس هذا حزبي وهذا سلفي وهذا وهذا ——- الله هو الذي يحاسب الناس لا انت ولا انا اتق الله اتق الله اتق الله
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
ياجماعه ترى بعض التعليقات مهو حرام بس عيب والله عيب كلام جارح خارج عن الاخلاق الكريمه التي ميز الله بها الانسان وزرع بقلبه المشاعر ورزقه الله ب في احاسيس مااقول الا يا اخوان انتبهو من اكل المطاعم وخاصه الكتشب والمننيز تراها سبب كل عله اسئل نفسك انت تصلي ؟ وتركو الرجال بحاله الله يكسر ويجبر وكلنا معرضون لحوادث الدنيا . اللهم اكفينا شر الفتن والحمد لله على كل حال . وابشركم الشمال ربع .
صحيح[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 3 شهور
شفاه الله وسلمه لك ياشيخ