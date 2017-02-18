بالفيديو.. سلمان العودة عن حالة نجله: يبتسم لي في سرير المرض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف الداعية الدكتور سلمان العودة عن الحالة الصحية لنجله عبد الرحمن الذي دخل في غيبوبة، إثر الحادث الذي تعرض له مع أسرته الشهر الماضي ، مؤكدا أنه في تحسن .

واوضح العودة في مقطع فيديو نشره اليوم السبت ؛ ” خرجنا الآن من عند عبد الرحمن ابني في المستشفى بالعناية المركزة، هو في تحسن يحرك أطرافه وعيونه، يُخيل إلي أنه يبتسم لي، فحركته جيدة وانخفض عنه التخدير ووضعه مُبشر ” .

كان الحادث المروري قد وقع الشهر الماضي على طريق القصب- الرياض وأصيب فيه الطفل ” عبد الرحمن ” وشقيقته ” لدن ” وأودى بحياة والدتهما هيا السياري وشقيقهما ” هشام ” وابنة خالتهما .