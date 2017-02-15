الأمير محمد بن سلمان يتكفل بعلاج طفلة يمنية تعاني ورمًا سرطانيًّا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،بالتكفل لعلاج طفلة يمنية تعاني ورمًا سرطانيًّا في الرأس، على نفقته الخاصة في أحد مستشفيات محافظة جدة.

وقد عجزت أسرة الطفلة عن تأمين تكلفة إجراء عملية إزالة الورم الكبير في الجانب الأيسر من رأس الطفلة البالغة من العمر ٦ أشهر، بعد أن حذَّر الأطباء من خطورة الورم، الذي بدأ يزداد حجمه بصورة متسارعة، ويدخل تجويف الجمجمة؛ ما زاد من مخاوف الأسرة، قبل أن يصدر التوجيه العاجل من سمو ولي ولي العهد بعلاجها، وإجراء العملية.