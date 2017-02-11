المملكة تحتل المرتبة الأخيرة بين الدول العربية في سرعة الانترنت - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تربعت سنغافورة على عرش قائمة دول العالم في سرعة إنترنت حيث بلغت 46 ميغابايت في الثانية، أما المعدل العالمي فقد بلغ 17.4 ميغابايت بالثانية ، جاء ذلك بحسب شركة OpenSignal الاستشارية والتي كشفت عن قائمة بترتيب دول العالم وفقاً لسرعة الإنترنت فيها.

كما اعلنت الشركة أيضاً عن قائمة الدول العربية وفقًا لسرعة الإنترنت لديها، وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى، بينما ظهرت المملكة العربية السعودية في مرتبة متأخرة على عكس المتوقع.

واحتلت الإمارات احتلت المرتبة الـ 12 عالميًا، وبعدها عمان الـ 17 ثم تونس 39 ولبنان 47 والمغرب 55 وقطر 60 والأردن 66 والبحرين 67 والكويت 72 والسعودية 76 ،وفقًا لموقع الـ ” سي إن إن “.