المملكة تحتل المرتبة الأخيرة بين الدول العربية في سرعة الانترنت - صحيفة صدى الالكترونية

المملكة تحتل المرتبة الأخيرة بين الدول العربية في سرعة الانترنت
تربعت سنغافورة على عرش قائمة دول العالم في سرعة إنترنت حيث بلغت 46 ميغابايت في الثانية، أما المعدل العالمي فقد بلغ 17.4 ميغابايت بالثانية ، جاء ذلك بحسب شركة OpenSignal الاستشارية والتي كشفت عن قائمة بترتيب دول العالم وفقاً لسرعة الإنترنت فيها.
كما اعلنت الشركة أيضاً عن قائمة الدول العربية وفقًا لسرعة الإنترنت لديها، وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى، بينما ظهرت المملكة العربية السعودية في مرتبة متأخرة على عكس المتوقع.
واحتلت الإمارات احتلت المرتبة الـ 12 عالميًا، وبعدها عمان الـ 17 ثم تونس 39 ولبنان 47 والمغرب 55 وقطر 60 والأردن 66 والبحرين 67 والكويت 72 والسعودية 76 ،وفقًا لموقع الـ ” سي إن إن “.
ابو راكان[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
الحمدلله انها طلعت في المجموعة هذا إنجاز
لازم نعلم الشيخ بالسالفه
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13297 ] نشر منذ 3 شهور
مالت عليهم المركز الاخير بالسرعة والاعلى سعرا
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
وليه طيب تاخذون سعر كثير 😤😤
حنا لو نسلم من الجشع والطمع …غير ربي يفتحها علينا من كل حدب وصوب
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
وليه طيب تاخذون سعر كثير 😤😤
حنا لو نسلم من الجشع والطمع …غير ربي يفتحها علينا من كل حدب وصوب
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
وليه طيب تاخذون سعر كثير 😤😤
حنا لو نسلم من الجشع والطمع …غير ربي يفتحها علينا من كل حدب وصوب
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
ويقولون انها 4 جي وهي ماهي كذا 😤😤
والله ماحللكم ع فلوسي ي الاتصالات 😡😡
الاردن الفقيره صارت اسرع منا
الله المستعان[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههه
هذا واحنا حاطين لهم هيئة اتصالات واخرتها المركز الاخير
ياخسارة الاشتراك بالنت الخايس
ابو نواف[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
ازيدكم من الشعر بيت الحرامية كانو حاسبين لي تكلفة 20 ميغا في الفاتوره ولما كشفت السرعة لقيتها 2.98 ميغا
بس كثر خيرهم اعتذرو لي وقالولي الديبي حقك مايتحمل 20 ميغا …. يعني كمان طلعت انا الغلطان ..ههههههه
حميد الدين الحمداني صاحب كتاب تعال تاني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
الانترنت لدينا مثل ايش تتوقع
مثل انبوبه يمر بها ماء بسرعة كبيرة تغذي مجموعة ن البيوت هذا البيت ياخذ عشرة و هذا البيت ياخذ خمسه و هذا البيت ياخذ كذا و كذا و هذا البيت ياخذ كذا الف بيت في ماسورة وحدة اش تتوقع يوصلك انت يا اخر واحد
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4146 ] نشر منذ 3 شهور
هذا بسبب السرقه والإهمال مبالغ ماليه كثيره وخدمه سيئه سيئه سيئه ومن امن العقوبه كثر السرقات
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4146 ] نشر منذ 3 شهور
هيئة الاتصالات وشركة الاتصالات لا يوجد عليهم رقيب ولا حسيب ومن امن العقوبه
رعد ***[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل ميزانيتهم بالمليارات وهم اخس شركة واسعار عالية شكوانا على الله ثم على ابوفهد بخفض الاسعار وجودة الانتاج
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
يا الربع هم صحيح 4جي بس مافيه ابراج فيه اماكن صحيح النت فيها سريع جدا بس بوجود الابراج
أبوالجدايل[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 3 شهور
ياترا بعد هذا الترتيب إللي ما أتوقع ظلموهم فيه ماهي ردود الأفعال ؟
وكيف ينظرون ﻷنفسهم ؟
دعايات مقروءة ومسموعة والنتيجة الترتيب اﻷخير
التطوير والتحديث غير مهم المهم إدفع إدفع إدفع
مطــــــر الاســــــود[ عدد التعليقات: 1567 ] نشر منذ 3 شهور
ماهو الغريب في ذلك فجميع شركات الاتصالات لدينا تأخذ اسعارا مبالغا فيها ولا تعطي مايقابلها من خدمات واولها سرعة الانترنت تبدأ السرعة بالتناقص حتى تحبو حبوا ومهما اشتكيت يعطونك اذنا من طين واذنا من عجين والاعذار موضوعة مقدما على بساط احمدي طب وتخير وكل موظف لديهم يحولك على اخر وعلى قولة اخوانا المصريين (دوخني يا لمونه )ومن وضع التصنيف انصفهم ولم يهضم حقهم قيد شعره