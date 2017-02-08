أم تلد طفلًا عمره 16عامًا - صحيفة صدى الالكترونية

أم تلد طفلًا عمره 16عامًا
أنجبت امرأة صينية طفلا سليما لكن عمره الحقيقي 16 عامًا، حيث تم زرع جنين داخل رحمها تم تجميده منذ عام 2000.
ووفقا لمحطة CCTV التلفزيونية فإن “المرأة المذكورة تبلغ من العمر 46 عاما، أما عملية الحمل فتمت عام 2016 عندما خضعت لما يسمى بعملية “زراعة الأجنة” حيث زرع في رحمها جنين تم تجميده منذ 16 عامًا
وأضافت المحطة عملية الولادة تمت أوائل فراير الحالي في مستشفى جامعة صن يات صن الصينية، وأنجبت المرأة مولودا سليما تماماّ
تجدر الإشارة إلى أن المرأة المذكورة كانت قد خضعت مسبقا لـ” زراعة الأجنة ” وكانت قد أنجبت طفلا آخر عام 2000 بنفس الطريقة.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1123 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههههههه اللهم ثبتنا بعقولنا
احترموا تفكيرنا شوي يرحم والديكم
طيب جربوه شوفوه بلغ عشان بنزوجه نشوف له عروس
…..
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه
حدثو ا الناس على قدر عقولهم اتحبون ان يكذب الله ورسوله
حدث العاقل بما يعقل فأن صدقك فلا عقل لديه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10202 ] نشر منذ 3 شهور
معقوله عمره 16 سنه … يمكن طلع وهو جامد وبعدين سخنوه بالحراره
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 743 ] نشر منذ 3 شهور
طيب الحين يطلعون له شادة وفاه والا شهادة ميلاد ؟؟
— ًًً.. يادافـع البلا هـاي اشلون تـرهـم هـاي ؟ .. ًًً–
ههههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 743 ] نشر منذ 3 شهور
طيب الحين يطلعون له شهادة وفاه والا شهادة ميلاد ؟؟
— ًًً.. يادافـع البلا هـاي اشلون تـرهـم هـاي ؟ .. ًًً–
ههههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
والله من الخرط عمره ١٦ سنه وجالس في بطنها
ذَا الأوربيين يفكرونا خبول نصدق كل شي والدليل انهم كذوبييين حتى لو عندهم صور يقدرون يسونها فوتر شورب
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12677 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههه لا تعليق
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2152 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه صار أول ثانوي
اختصر الحياة
أهم شيء زراعة الجنين
Made in China
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 3 شهور
اقروا الخبر زين السائل مجمد من عام ٢٠٠٠ وعام ٢٠١٦ احقنوها فيه وحملت يقصدون عمر السائل ١٦ سنة وهو مجمد
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
هذي اجنه مجمده في حاضانات خاصه تحوي غاز النيتروجين السائل
ي روحي البيبيات الله كاتب لهم يجون ع هالدنيا
سبحانك يارب 😭😭😭الله يرزق كل محروم ذريه صالحه يارب العالمين
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
للمعلوميه ترى الوالدين طوال ال 16 سنه
كل سنه يدفعون عليهم رسوم الحاضنه 😥😥
اللي توصل ل2000ريال كل سنه
كانهم يدفعون ايجار شقه والله 😐
غرام[ عدد التعليقات: 2041 ] نشر منذ 3 شهور
غبيه هالصينيه ،،
طيب ليه ماكملت حملها وهو لسا طازج 😂😂
كان صار الولد شاب الحين مو تو نونو وهي ع مشارف الخمسين ،،
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
ي غرام ي غرام وماادراك ي غرام
.
.الناس اللي هيك محرومين من نعمه الانجاب الطبيعي والحمل الطبيعي …..هي ….ليست غبيه الله اعلم وش ظروفها
قد تكون مريضه سرطان ومن المعروف ان مريضات السرطان تبقى 10سنوات مراجعات ومواعيد
.
.وقد تكون ظروف اخرى لان الخبر ماذكر سبب التاخير
.
.هل تعلمين ان مريضه السرطان اللي تتعالج بالاشعاع فقط يتم نزع البويضات واخراجها وتجميدها وبعد الشفاء يتم اعادتها والا ستتدمر وتصبح عقيم 😭😭😭….
احمدي ربك ع العافيه والصحه 😐😐
غرام[ عدد التعليقات: 2041 ] نشر منذ 3 شهور
الحمدلله ،،
لاوالله هالمعلومات اللي قلتيها ي غيوم مدري عنها ،،
انا شفت مره فيلم البطله اللي فيه جمدت بيويضاتها عشان تستخدمها لاخلصت بناء مستقبلها ،،
ماكانت فاضيه ولا مهتمه ،،
ثانكيوو ع المعلومات استفدت منها 💐
*******[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 شهور
صورة مع التحية للجاماعات السعودية ومدراء قسم البحث العلمي
سبات عميق ومكانك درر
برق الحيا[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
اقمح من ورع
بيجيك ورعن بارد نخاريره تسرب وسعالبيه تقاطر وطول يومه وهو راقد ، واذا ارسلته يمين يروح يسار
واذا علمته بالعلم مايطعنه
ماااااش “” اذا ماكان الورع طازج والا مايصلح ، اذا ماجاك منطلق من ظهر ابوه مثل الذيب الامعط ولصق في البويضة وقام يمتص من جسم أمه الطعام وبعد أسبوع وهو يرفس برجله في بطن أمه واذا جا يطلع من أمه يطلع مثل السهم الى تفكّه من القوس والا كبّك منه ،، على شان يطلع وهو ولدن شقردي مغير مثل الذيب اللي يبا يهد فالغنم
اما هالحين في هالزمن الاقشر كل شي صار بربسه مغير تجميد وفرزنه وورعن من يد ممرضه الى يد ثانيه ، وهاتوا الورع من الانبوبه وردوا الورع فالثلاجه ، وحطو الورع بالفرن الين يدفأ وووو. وكلبوها بربسه في بربسه
برق الحيا[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
واذا علمته بالعلم مايطعمه “””” تصحيح
🅰ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
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