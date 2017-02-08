أم تلد طفلًا عمره 16عامًا - صحيفة صدى الالكترونية

بكين (صدى):

أنجبت امرأة صينية طفلا سليما لكن عمره الحقيقي 16 عامًا، حيث تم زرع جنين داخل رحمها تم تجميده منذ عام 2000.

ووفقا لمحطة CCTV التلفزيونية فإن “المرأة المذكورة تبلغ من العمر 46 عاما، أما عملية الحمل فتمت عام 2016 عندما خضعت لما يسمى بعملية “زراعة الأجنة” حيث زرع في رحمها جنين تم تجميده منذ 16 عامًا

وأضافت المحطة عملية الولادة تمت أوائل فراير الحالي في مستشفى جامعة صن يات صن الصينية، وأنجبت المرأة مولودا سليما تماماّ

تجدر الإشارة إلى أن المرأة المذكورة كانت قد خضعت مسبقا لـ” زراعة الأجنة ” وكانت قد أنجبت طفلا آخر عام 2000 بنفس الطريقة.