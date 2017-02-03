عضو شرف الهلال يطالب اللاعبين بالقتال - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد (صدى):

طلب سلطان الزاهد عضو شرف نادي الهلال من لاعبي الفريق بضرورة القتال في كل مباراة يخوضها الفريق.

وقال الزاهد عبر حسابه الخاص بموقع ” تويتر ” :” الحمد لله على كل حال.. إن كنت تريد الدوري فعليك أن تقاتل من أجله “.

وجاء ذلك بعد تعثر الهلال بالتعادل مع القادسية بهدف لمثله في الجولة 17 من دوري جميل للمحترفين أمس الخميس.