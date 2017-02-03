عضو شرف الهلال يطالب اللاعبين بالقتال - صحيفة صدى الالكترونية

عضو شرف الهلال يطالب اللاعبين بالقتال
طلب سلطان الزاهد عضو شرف نادي الهلال من لاعبي الفريق بضرورة القتال في كل مباراة يخوضها الفريق.
وقال الزاهد عبر حسابه الخاص بموقع ” تويتر ” :” الحمد لله على كل حال.. إن كنت تريد الدوري فعليك أن تقاتل من أجله “.
وجاء ذلك بعد تعثر الهلال بالتعادل مع القادسية بهدف لمثله في الجولة 17 من دوري جميل للمحترفين أمس الخميس.
CR7[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 شهور
تكفى يالزعيم لا تفوت الدوري ترا العذال واااااااااااااجد
alfahd42[ عدد التعليقات: 4402 ] نشر منذ 3 شهور
عسى النصر ياقبلكم في نهاية الدوري ومابينكم وبينه الا نقطه عشان اما ياخذ الدوري من امامكم ويعيش لحظة العمر ولا تاخذونه وتهنون فيه من قدام النصر
انا همي تكون المباراة قمه مهما حصل
اكيد اتمنى فوز النصر بس لو فاز الهلال نقول له مبروك يبقى زعيم والنصر عالمي
A.awad[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 3 شهور
المـفـرّج مدير الكره مايصلح لهذا المنصب الحـساس جداً…والأداره الهلاليه إذا مستمره على الأصرار
على (( الـمـفـرّج )) … تـعـطـيـه عـمـل إداري في الهلال غـيـر هـذا العـمـل الـمـهـم جــداً…!!!
🍃🌺جُوري[ عدد التعليقات: 2852 ] نشر منذ 3 شهور
عضو شرف الزعييييم😎 يطالب اللاعبين بالقتال😂👇
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يا أخ العرب لايجوز الجهاد إلا بإذن من ولي الأمر.