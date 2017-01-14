بالفيديو: مخالفات شرعية فى مدرسة للبنات بالقريات .. والتعليم : تعلق - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو: مخالفات شرعية فى مدرسة للبنات بالقريات .. والتعليم : تعلق
وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي دخول أولياء الأمور لمدرسة الابتدائية الرابعة للبنات في محافظة القريات واستلامهم نتائج بناتهم أثناء وجود مجموعة من الفتيات داخلها، ما أثار غضب رواد موقع التدوينات القصيرة (تويتر) باعتباره “مخالفة شرعية”.
وذكر موثق الفيديو أن قائدة المدرسة كانت دعت، أولياء الأمور لاستلام نتائج بناتهم الناجحات دون تحديد طريقة مقننه لاستلامهم النتائج.
ومن جانبه قال علي العطشان مدير الإعلام التربوي، والمتحدث الرسمي لتعليم القريات، أنه تم إبلاغ قائدة المدرسة بتسليم الطالبات لنتائجهن كالمتبع لهن، أو للأمهات وقت الدوام الرسمي للمدرسة، وعدم حضور أولياء الأمور نهائيا.
ووصف ما حدث بـ “الاجتهاد الشخصي من قائدة المدرسة” مؤكدا أنه جارى التحقيق فى الواقعة بمعرفة الجهات المختصة بالإدارة”
ممدوح[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 6 شهور
لايوجد اي مخالفات شرعيه اولياء امور مع اطفالهم اعمارهم دون 11سنة حضرو للمدرسة بدعوة من قائدتها حينما حضرو وجدو الشهادات والحلوى والهدايا امامهم في وسط الساحة ولايوجد سوى حارس المدرسة
وكل المتواجدين رجال مع حارس المدرسة ولايوجد اي اختلاط او اي مخالفة شرعية نهائيا وكان يجب على قائدة المدرسة اخذ اذن رسمي من الجهات المختصة وهو خطأ تتحمله القائدة
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
عادي طيب ..مافيه احد في االمدرسه …
المطرفي حسين[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 6 شهور
مافيها شي مجتمعنا مجتمع تراحم مافي نيه رديه احسنو الظن ولي امر الطالبه مهو وحش هو انسان مسلم والي يقل ادبه البلد فيها شرطه واجهزة حكوميه تعاقب من يسي الادب واستلام النتايج بواسطه الاباء مهي جريمه ارحمو عقولنا والشمال عنده عادات وتقاليد طيبه مبنيه وموروثه لا نقبل المتاجره بها مافيها شي اذا الاب استلم النتيجه والذي صور ونشر يريد البلبلة ومهاترات اعلاميه عيب تسون من الحبه قبه استحو.