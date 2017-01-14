بالفيديو: مخالفات شرعية فى مدرسة للبنات بالقريات .. والتعليم : تعلق - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي دخول أولياء الأمور لمدرسة الابتدائية الرابعة للبنات في محافظة القريات واستلامهم نتائج بناتهم أثناء وجود مجموعة من الفتيات داخلها، ما أثار غضب رواد موقع التدوينات القصيرة (تويتر) باعتباره “مخالفة شرعية”.

وذكر موثق الفيديو أن قائدة المدرسة كانت دعت، أولياء الأمور لاستلام نتائج بناتهم الناجحات دون تحديد طريقة مقننه لاستلامهم النتائج.

ومن جانبه قال علي العطشان مدير الإعلام التربوي، والمتحدث الرسمي لتعليم القريات، أنه تم إبلاغ قائدة المدرسة بتسليم الطالبات لنتائجهن كالمتبع لهن، أو للأمهات وقت الدوام الرسمي للمدرسة، وعدم حضور أولياء الأمور نهائيا.

ووصف ما حدث بـ “الاجتهاد الشخصي من قائدة المدرسة” مؤكدا أنه جارى التحقيق فى الواقعة بمعرفة الجهات المختصة بالإدارة”