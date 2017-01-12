قبيلة حاشد تنتفض ضد مليشيا الحوثي بعد مقتل أحد زعمائهم - صحيفة صدى الالكترونية

قبيلة حاشد تنتفض ضد مليشيا الحوثي بعد مقتل أحد زعمائهم
لقى عبدالله الغولي، أحد الزعماء القبليين في قبيلة حاشد اليمنية، مصرعه على يد مليشيا الحوثي.
واتهمت القبيلة التى تعد إحدى أكبر القبائل في شمال اليمن في اجتماع لها القيادي الحوثي القحوم بقتل الغولي قائلين إنه وصمة عار في وجه المخلوع علي عبدالله صالح، الذي يتاجر بدمائهم تحت أقدام أطفال الحوثي مطالبين بالرد على هذا الاعتداء السافر من مليشيا الحوثي، التي تعمدت إهانة وإذلال القبيلة بقتل أحد شيوخها، مؤكدين أن السكوت عن هذه الحادثة أمر معيب وشائن لسمعة القبيلة.
وكان الحوثيون قد استخدموا أراضي قبيلة حاشد، ودخلوها بتعزيزاتهم العسكرية للإضرار بالأمن اليمني قبل سنتين، وهو الأمر الذي لاقى انتقادات من اليمنيين؛ كون هذه المليشيا تسرح وتعبث بأراضي كبرى القبائل اليمنية، ويقتل أطفالُ الحوثي المغرر بهم زعماءها القبليين .
يشار إلى أن تعداد أفراد القبيلة، يبلغ ثلاثة ملايين فرد، بينهم 300 ألف عنصر مسلح.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11392 ] نشر منذ 6 شهور
قبيلة حاشد هي نفسه القبيله التي ينتمي لها المخلوع عفاش وهي من تؤمن له الملجىء والحمايه وما رقام به افراد الحوثي المجوسي يعتبر عمل ايجابي لاحراج المخلوع امام القبيله
good[ عدد التعليقات: 1647 ] نشر منذ 6 شهور
good
الراقي[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 6 شهور
من قال عفاش سنحاني من قحطان في اليمن وحاشد قبيله ثانيه
الله يهلك عفاش احد يثق فيه بعد ما جاء محترق وتعالج بسعوديه عض يد المتجمله فيه
عبدالله الغيهب[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 6 شهور
لا بارك الله في قبيلة لا تنتفض للأبرياء من اخوانهم المسلمين في جميع امحاء اليمن و تنتفض لزعيم قتل
عبدالله الغيهب[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 6 شهور
لا بارك الله في قبيلة لا تنتفض للأبرياء من اخوانهم المسلمين في جميع أنحاء اليمن و تنتفض لزعيم قتل
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1631 ] نشر منذ 6 شهور
الخيانات في بعض القبائل اليمنية طاغية للاسف عليهم بسبب دعم عفاش لهم بالمال
لكن هناك بعض القبائل اليمنية الشريفه التي لا ترضى بتواجد الحوثي
محب الوطن[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 6 شهور
قلنا لكم يا اهل اليمن ان هذي الشرذمه الحوثيه لاتمت للاسلام والعرب بشي وانها تبع المجوس الفرس لكن للاسف وفقتم معها ضدنا وجعلتونا نحن الاعداء
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 6 شهور
افا يالمذله هيا ورونا ياقبيلة حاشد ايش تسوون ثلاث مليون وعندكم ثلاثمائة ألف مسلح ومنتم قادرين تسوون شي
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2618 ] نشر منذ 6 شهور
شدوا حيلكم مانبي كلام وخريط وظريط
alfahad41[ عدد التعليقات: 8256 ] نشر منذ 6 شهور
نبي راس المخلوع والحوثي