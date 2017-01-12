قبيلة حاشد تنتفض ضد مليشيا الحوثي بعد مقتل أحد زعمائهم - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

لقى عبدالله الغولي، أحد الزعماء القبليين في قبيلة حاشد اليمنية، مصرعه على يد مليشيا الحوثي.

‏واتهمت القبيلة التى تعد إحدى أكبر القبائل في شمال اليمن في اجتماع لها القيادي الحوثي القحوم بقتل الغولي قائلين إنه وصمة عار في وجه المخلوع علي عبدالله صالح، الذي يتاجر بدمائهم تحت أقدام أطفال الحوثي مطالبين بالرد على هذا الاعتداء السافر من مليشيا الحوثي، التي تعمدت إهانة وإذلال القبيلة بقتل أحد شيوخها، مؤكدين أن السكوت عن هذه الحادثة أمر معيب وشائن لسمعة القبيلة.

وكان الحوثيون قد استخدموا أراضي قبيلة حاشد، ودخلوها بتعزيزاتهم العسكرية للإضرار بالأمن اليمني قبل سنتين، وهو الأمر الذي لاقى انتقادات من اليمنيين؛ كون هذه المليشيا تسرح وتعبث بأراضي كبرى القبائل اليمنية، ويقتل أطفالُ الحوثي المغرر بهم زعماءها القبليين .

يشار إلى أن تعداد أفراد القبيلة، يبلغ ثلاثة ملايين فرد، بينهم 300 ألف عنصر مسلح.