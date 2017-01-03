الشؤون البلدية والقروية تعتزم تغعيل الخدمة الذاتية في محطات الوقود قريبا

خالد الغامدي (صدى):
قال المهندس مازن بخرجي مدير عام التخطيط العمراني في أمانة المنطقة الشرقية أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعتزم تفعيل الخدمة الذاتية في محطات الوقود في مختلف مناطق المملكة، عبر شركات حديثة مصنفة بأعلى معايير السلامة والبيئة.
وأضاف مدير عام التخطيط العمراني أن الخدمة الذاتية ستعمل عبر طرق دفع متقدمة والتشغيل الإلكتروني لمحطات الوقود.
3 تعليقات
خبر ممتاز بس متى بيفعلونها ..
بالتوفيق ان شاء الله.
رزق ناس من ناس واغلب عمال هذه المحطات يخدمونك وانت معزز مكرم وأغلبهم من الفقراء وخلفهم اطفال ونساء فقيرة وكل شعوب العالم ينظرون الى هذا البلد بانه بلد الخير والعطاء والتعايش مع الاخر وينظرون بان ملوك هذه البلد الى عهد الملك سلمان انهم رجال اصحاب قلوب حانية على كل من يدخل بلادهم وحتى خارجها وأقسم بالله أني لايوجد لدي اي عامل او محل تجاري لكن لان يأتي الخير بقطع أرزاق الناس ابدا