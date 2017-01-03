الشؤون البلدية والقروية تعتزم تغعيل الخدمة الذاتية في محطات الوقود قريبا

خالد الغامدي (صدى):

قال المهندس مازن بخرجي مدير عام التخطيط العمراني في أمانة المنطقة الشرقية أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعتزم تفعيل الخدمة الذاتية في محطات الوقود في مختلف مناطق المملكة، عبر شركات حديثة مصنفة بأعلى معايير السلامة والبيئة.

وأضاف مدير عام التخطيط العمراني أن الخدمة الذاتية ستعمل عبر طرق دفع متقدمة والتشغيل الإلكتروني لمحطات الوقود.