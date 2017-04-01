صحيفة صدى الالكترونية - أخبار محلية سعودية وعربية ودولية إقتصادية وإجتماعية ومال واعمال ورياضة وشئون المرأة

كشفت مصادر، عن إحالة عناصر الحرس الثوري الإيراني الذين تم القبض عليهم داخل المياه الإقليمية. […]
ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين. وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي. […]
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة تدافع المصلين للدخول إلى المسجد النبوي. […]
نفذ المركز الإعلامي بالحد الجنوبي بمنطقة جازان بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان. […]
استقبل محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري، أمس الأحد، مدراء الإدارات الحكومية ومشائخ وأهالي المحافظة. […]
حذر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار نشاط الرياح. […]
طالب رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الانقلابية لتوريد. […]
الاخبار المحلية
بالصور.. أمير القصيم يرعى حفل أهالي الشقة بعيد الفطر
رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء أمس. […]
عربية ودولية
القوات العراقية تصد هجمات لتنظيم «داعش» خارج الموصل القديمة
أعلن الجيش العراقي أن قواته تمكنت من صد هجمات عنيفة شنها انتحاريون من تنظيم ”. […]
حوادث
مختل نفسيًا يحاول قتل والدته في جدة
تبحث الأجهزة الأمنية في ملابسات قيام شاب يعاني خللا نفسيا حاول قتل والدته وجارته بحي. […]
مال واعمال
سوق السيارات العالمي يشهد ارتفاع معتدل خلال العام الجاري
بعد النمو القوي الذي تحقق في العام الماضي في سوق السيارات، أشارت توقعات معهد ”. […]
اخبار رياضية
مدرب المنتخب الألماني يحقق الفوز الـ 100 بتغلبه على الكاميرون
نجح المدير الفني للمنتخب الألماني، يواكيم لوف، في قيادة منتخب بلاده لتحقيق الفوز الـ 100. […]
الوظائف
«الاتصالات السعودية» بالدمام تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة للرجال
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن وظيفة إدارية شاغرة للرجال المهنيين ذوي الخبرة، بمسمى مشرف منطقة. […]
عالم المرأة
6 اسباب تؤكد لكي أن ” الحال ماشي ” على هذا المستوى
بعد مرور الوقت على زواجك، لا بدّ من أنك أصبحت تعرفين أن العلاقات تتطلب الكثير. […]
فن وثقافة
إطلاق سراح أصالة نصري بموجب محل إقامتها في بيروت
أطلق القاضي كلود كرم بمخفر «حبيش»، سراح المطربة السورية أصالة نصري بعد أن ألقي القبض. […]
عالم السيارات
بالفيديو.. دفع ثمن سيارة أوبل أسترا جديدة بمشاهدات اليوتيوب
هذا الرجل هنا في الصور والفيديو اشتري سيارة أوبل أسترا جديدة ولم يدفع فيها دولار. […]