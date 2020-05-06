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حوادث
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مال واعمال
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الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
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«الحصيني» : أمطار متفاوتة وحبات برد في ثاني أيام العيد
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بالفيديو..حميدتي: رفضنا زيارة وزير خارجية قطر لعدم استئذانه
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بالفيديو..ممرضة تضع الحناء لمريضة في أول أيام العيد
منذ 12 ساعة
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بالفيديو..لحظة القبض على أخطر عناصر داعش «أبوبكر الرويضاني» بليبيا
منذ 12 ساعة
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أول إجراء من " الموارد البشرية " بخصوص واقعة حارس الأمن بسكاكا
منذ 12 ساعة
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رصاصة تصيب مواطنًا في أول أيام العيد
منذ 16 ساعة
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خادم الحرمين يُهنيء الشعب: «نرى الأمل قادم»
منذ 17 ساعة
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"آل الشيخ" يُلقن علا الفارس درسًا مؤلمًا: «تمثلين فكر إرهابي»
منذ 18 ساعة
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الجزيرة تبكي على إعدام «عشماوي» حرصًا على مشاعر الإرهاب (فيديو)
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منذ 14 ساعة
مدرب الاتحاد السابق يرفض أي تسوية مالية ويورط النادي
منذ 16 ساعة
لاعبو إشبيلية يخترقون العزل الصحي برحلة كارثية تهدد الليغا
منذ 16 ساعة
أنجويسا يتهكم من شائعة انتقاله إلى الريال
منذ 17 ساعة
مباراة ليفربول وأتلتيكو تقتل 41 شخصًا بـ" كورونا "
منذ 18 ساعة
الشباب يحمي «الحمدان» من إغراءات الهلال
منذ 19 ساعة
كورونا يُخيم على هال سيتي
منذ 19 ساعة
«كورونا» يٌحطم آمال هرتا برلين الألماني في اللعب على ملعبه الجديد
منذ 19 ساعة
صفقة محلية مدوية في الهلال رغم كورونا
منذ 20 ساعة
علماء: «كورونا سيموت من تلقاء نفسه»
منذ 14 ساعة
أمازون مهددة بالإغلاق بسبب كورونا
منذ 16 ساعة
المسماري يفضح "السراج": مول تدخل تركيا بـ 250 مليار دولار من ثروات ليبيا
منذ 16 ساعة
فيديو للحظة قتل سوزان تميم على يد " السكري " بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي
منذ 16 ساعة
ترامب يعلن عن شخص يساعده في إدارة حسابه على " تويتر "
منذ 18 ساعة
الشرطة تقبض على رئيس دولة اخترق الحظر لتناول العشاء مع زوجته
منذ 18 ساعة
بريطانيا تُعيد الأطفال للمدارس رغم «كورونا»
منذ 18 ساعة
وزير الداخلية التركي يثير الجدل أثناء زيارته سوريا (صور)
منذ 19 ساعة
إسرائيل وتركيا في علاقة دافئة من جديد
منذ 19 ساعة
تجدد المعارك في ليبيا في أول أيام العيد
منذ 20 ساعة
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عايد الرشيدي : إتحاد القدم لم يوثق تاريخ الرياضة السعودية
محمد غزالي : عام 1377 بدأت المباريات الرسمية على مسابقة كأس الملك وولي العهد
محمد الغامدي : توثيق البطولات لا زال ينقصه أسماء ذات خبرة
عبدالمحسن الجحلان : الدوري من عام 86 الى 90 اسمه دوري وزارة العمل
عبدالرحمن الجماز : هذا ما حدث مع عدنان جستنيه
عبدالرحمن السماري : اغلب الإعلاميين والصحف تتحدث عن الهلال والنصر
أتربة ورياح تسود أجواء الرياض
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المدة التي لا ينقل بعدها المرضى عدوى الفيروس
وكالات
منذ 35 دقيقة
1739
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أبرز الشروط الواجب توافرها لعودة حاملي الإقامات السارية إلى الإمارات
أبوظبي
منذ 54 دقيقة
1552
1
روسيا تطلق علاجًا جديدًا للفيروس المستجد
موسكو
منذ ساعة
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إسبانيا تعلن موعد استقبال السياح الأجانب
مدريد
منذ ساعة
1860
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«توكلنا» يوضح ضوابط استخدام تصريح رياضة المشي
الرياض
منذ ساعة
2907
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شاهد.. الأمين العام لمجلس التعاون: التحديات تتطلب تنفيذ رؤية الملك سلمان
الرياض
منذ ساعة
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3
مدى السماح لحامل تصريح التنقل باصطحاب أقاربه تحت سن 15 عامًا
الرياض
منذ ساعتين
2706
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«الأرصاد» تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة
مكة المكرمة
منذ ساعتين
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القيادة تهنئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها
الرياض
منذ ساعتين
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عودة نشاط النوادي الليلية في الصين
بكين
منذ ساعتين
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حمد الدبيخي: لا مجال للاجتهاد في مصير الدوري
ماجد محمد
منذ ساعتين
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تسرب غاز يتسبب في حريق منزل بمحافظة رجال آلمع
أبها
منذ 3 ساعات
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2
اختبار 350 ألف طالبًا «عن بعد»
الرياض
منذ 3 ساعات
2018
1
وجهة أشرف حكيمي تسهل انضمام هالاند لريال مدريد
وكالات
منذ 3 ساعات
1721
0
غياب العابرين عن جسر الملك فهد لأول مرة منذ افتتاحه
الرياض
منذ 3 ساعات
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3
بنيتيز يحاول العودة إلى نيوكاسل
وكالات
منذ 4 ساعات
1969
0
بالفيديو..الإطاحة بشخص تباهى بإطلاق النار في الهواء
الشرقية
منذ 6 ساعات
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3
تصرف جنوني من رئيس البرازيل رغم ارتفاع الإصابات
برازيليا
منذ 7 ساعات
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1
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
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منذ 7 ساعات
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1
حميدتي: الفضل يرجع لإخواننا السعوديين في دعم الاقتصاد السوداني
الخرطوم
منذ 8 ساعات
3833
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بالفيديو..ردة فعل رئيسة وزراء نيوزيلندا لحظة وقوع زلزال
ويلينغتون
منذ 8 ساعات
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النصر والأهلي يتنافسان لضم لاعب الاتفاق
ماجد محمد
منذ 10 ساعات
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" كورونا " يلحق بوزيرة سودانية وحمدوك من ضمن المخالطين
الخرطوم
منذ 11 ساعة
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ولي العهد لمنسوبي " الدفاع ": " يؤلمني في هذا العيد أني لم أستطع أن أكون بينكم "
الرياض
منذ 12 ساعة
3055
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مواطن يعلن تكفله بغرفة خاصة مكيفة لحارس الأمن الباكي
الجوف
منذ 12 ساعة
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عراقيون يطيحون بصورة كبيرة للخميني ويرددون هتافات " كلا للأحزاب "(فيديو)
وكالات
منذ 13 ساعة
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منذ 56 دقيقة
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آخر التطورات في قضية اغتصاب مشهورة مواقع التواصل منة عبد العزيز
منذ 4 ساعات
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بالصور.. برد عملاق يخترق أسقف المنازل
منذ 5 ساعات
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رجل يسجل مقاطع فيديو أثناء تعنيفه لزوجته لإثبات رجولته!
منذ 6 ساعات
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" في مرة الأولى من نوعها " نجاح زراعة رئة لمصابة كورونا
منذ 7 ساعات
2545
3
ببغاء يكشف لغز جريمة قتل صاحبه
منذ 7 ساعات
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بالفيديو..ابن سارة الودعاني يخطف الأنظار في العيد
منذ 8 ساعات
1545
3
لاعب كرة قدم يطلق النار على رأسه
منذ 13 ساعة
3405
2
عقوبة قاسية تنتظر الإمام الهارب من صلاة العيد
منذ 14 ساعة
2498
9
انتحار شاب لرفض والده خطبته من فتاة
منذ 14 ساعة
1601
3
حبس زوجين إيرانيين لنشرهما صورة غير لائقة عبر مواقع التواصل
منذ 15 ساعة
873
2
احتفال خاص بالعيد في حمام سباحة داخل سيارة نصف نقل رغم "كورونا"
منذ 15 ساعة
3610
2
نجم بالدوري الإنجليزي يشارك في اغتصاب سيدة جماعيًا خلال الحجر
منذ 17 ساعة
63853
11
جدل واسع بعد وفاة طفلة داخل سيارة بسبب منع التجول (فيديو)
منذ 17 ساعة
3389
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عملية تجميل فاشلة تتسبب في منع عارضة أزياء من الجلوس
منذ 20 ساعة
1537
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شاهد.. شح الطعام يتسبب في تجول قطعان من الفئران في مدن أمريكية
منذ 23 ساعة
1773
3
رجل يسرق معدات من متجر ويعود إليه لبيعها
الاخبار المحلية
وفيات الجلطة الوريدية أكثر ممن يموتون بسبب أمراض السرطان والإيدز
ريم عبدالعزيز
منذ 13 ساعة
1121
0
" الصحة " تطالب المواطنين باتباع نمط غذائي متوازن خلال أيام العيد
أمانة الجوف تدافع عن نفسها أمام دموع حارس الأمن ومواطنون يهاجمونها
مبتعث في بريطانيا يوزع هدايا العيد على جيرانه لنشر رسالة محبة (فيديو)
إمارة مكة المكرمة توزع أكثر من 30 ألف هدية معايدة للمرابطين ميدانياً
عربية ودولية
تعرف على الدولة التي خرقت منع التجول أثناء صلاة العيد
وكالات
منذ 20 ساعة
3679
4
جمعة يوضح المقصود بـ" ليس الذكر كالأنثى "
بالصور.. خرق كبير لمنع التجول بصلاة العيد في بلد عربي
مدير معهد ووهان ينفي الاتهامات بشأن انتشار الفيروس
الصين تهدد: إما التعاون الجماعي أو الحرب
حوادث
مدني أبها يباشر بلاغاً لإجتراف السيول لمركبة بها أشخاص بوادي باغش
محمد بن طحيطح
منذ 15 ساعة
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إصابة شخصين في حادث اصطدام مركبة بعامود إنارة بالطائف
إصابة 3 أشخاص إثر طلق ناري بالأفلاج
ضبط متهمين بسرقة إبل في المدينة
ضبط شخص تورط بسرقة 42 مركبة في وضع التشغيل بجدة
مال واعمال
"واتس آب" يختبر ميزة جديدة للتواصل بين مستخدميه
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شاهد.. جوجل تشفر رسائل RCS في تطبيق Google Messages
بالفيديو.. «السنبل» يوضح كيفية امتلاك محطة توليد للكهرباء بالطاقة الشمسية في المنزل
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«جوجل» تطرح تقنية فريدة لتتبع أنماط النوم والملاحظات الليلية
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ماجد محمد
منذ 21 ساعة
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رئيس نادي ليون يهاجم إلغاء الدوري الفرنسي
شاهد.. نيمار يلمح برغبته في العودة لبرشلونة بفيديو قديم
بواتينج: لا يجب توجيه الاتهامات للاعبي كرة القدم
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الوظائف
شركة النهدي توفر وظائف إدارية شاغرة
فاطمة المالكي
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0
وظائف شاغرة بمجال الأغذية والزراعة في هيئة الغذاء والدواء بالرياض
شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة
البنك الإسلامي للتنمية يوفر وظائف شاغرة
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عالم المرأة
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أميرة خالد
منذ ساعتين
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الصابون الأسود يقضي على البثور والبقع الصبغية
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يسرا: لا يوجد أحد لم يتعرض للخيانة
حجر صحي لطاقم مسلسل " لعبة النسيان " بعد إصابة رجاء الجداوي
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كاظم الساهر: تقربت من الله أكثر في زمن كورونا
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أخطاء شائعة تؤدي إلى حدوث أعطال في السيارة
أميرة خالد
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