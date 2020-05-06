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عايد الرشيدي : إتحاد القدم لم يوثق تاريخ الرياضة السعودية Views
عايد الرشيدي : إتحاد القدم لم يوثق تاريخ الرياضة السعودية
محمد غزالي : عام 1377 بدأت المباريات الرسمية على مسابقة كأس الملك وولي العهد Views
محمد غزالي : عام 1377 بدأت المباريات الرسمية على مسابقة كأس الملك وولي العهد
محمد الغامدي : توثيق البطولات لا زال ينقصه أسماء ذات خبرة Views
محمد الغامدي : توثيق البطولات لا زال ينقصه أسماء ذات خبرة
عبدالمحسن الجحلان : الدوري من عام 86 الى 90 اسمه دوري وزارة العمل Views
عبدالمحسن الجحلان : الدوري من عام 86 الى 90 اسمه دوري وزارة العمل
عبدالرحمن الجماز : هذا ما حدث مع عدنان جستنيه Views
عبدالرحمن الجماز : هذا ما حدث مع عدنان جستنيه
عبدالرحمن السماري : اغلب الإعلاميين والصحف تتحدث عن الهلال والنصر Views
عبدالرحمن السماري : اغلب الإعلاميين والصحف تتحدث عن الهلال والنصر
أتربة ورياح تسود أجواء الرياض

أتربة ورياح تسود أجواء الرياض
الرياض
Time منذ 9 دقائق Views 1189 Comment 0
المدة التي لا ينقل بعدها المرضى عدوى الفيروس

المدة التي لا ينقل بعدها المرضى عدوى الفيروس
وكالات
Time منذ 35 دقيقة Views 1739 Comment 1
أبرز الشروط الواجب توافرها لعودة حاملي الإقامات السارية إلى الإمارات

أبرز الشروط الواجب توافرها لعودة حاملي الإقامات السارية إلى الإمارات
أبوظبي
Time منذ 54 دقيقة Views 1552 Comment 1
روسيا تطلق علاجًا جديدًا للفيروس المستجد

روسيا تطلق علاجًا جديدًا للفيروس المستجد
موسكو
Time منذ ساعة Views 2379 Comment 2
إسبانيا تعلن موعد استقبال السياح الأجانب

إسبانيا تعلن موعد استقبال السياح الأجانب
مدريد
Time منذ ساعة Views 1860 Comment 1
«توكلنا» يوضح ضوابط استخدام تصريح رياضة المشي

«توكلنا» يوضح ضوابط استخدام تصريح رياضة المشي
الرياض
Time منذ ساعة Views 2907 Comment 3
شاهد.. الأمين العام لمجلس التعاون: التحديات تتطلب تنفيذ رؤية الملك سلمان

شاهد.. الأمين العام لمجلس التعاون: التحديات تتطلب تنفيذ رؤية الملك سلمان
الرياض
Time منذ ساعة Views 1988 Comment 3
مدى السماح لحامل تصريح التنقل باصطحاب أقاربه تحت سن 15 عامًا

مدى السماح لحامل تصريح التنقل باصطحاب أقاربه تحت سن 15 عامًا
الرياض
Time منذ ساعتين Views 2706 Comment 3
«الأرصاد» تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة

«الأرصاد» تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة
مكة المكرمة
Time منذ ساعتين Views 1498 Comment 2
القيادة تهنئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها

القيادة تهنئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها
الرياض
Time منذ ساعتين Views 1503 Comment 0
عودة نشاط النوادي الليلية في الصين

عودة نشاط النوادي الليلية في الصين
بكين
Time منذ ساعتين Views 1796 Comment 2
حمد الدبيخي: لا مجال للاجتهاد في مصير الدوري

حمد الدبيخي: لا مجال للاجتهاد في مصير الدوري
ماجد محمد
Time منذ ساعتين Views 2399 Comment 0
تسرب غاز يتسبب في حريق منزل بمحافظة رجال آلمع

تسرب غاز يتسبب في حريق منزل بمحافظة رجال آلمع
أبها
Time منذ 3 ساعات Views 1770 Comment 2
اختبار 350 ألف طالبًا «عن بعد»

اختبار 350 ألف طالبًا «عن بعد»
الرياض
Time منذ 3 ساعات Views 2018 Comment 1
وجهة أشرف حكيمي تسهل انضمام هالاند لريال مدريد

وجهة أشرف حكيمي تسهل انضمام هالاند لريال مدريد
وكالات
Time منذ 3 ساعات Views 1721 Comment 0
غياب العابرين عن جسر الملك فهد لأول مرة منذ افتتاحه

غياب العابرين عن جسر الملك فهد لأول مرة منذ افتتاحه
الرياض
Time منذ 3 ساعات Views 2423 Comment 3
بنيتيز يحاول العودة إلى نيوكاسل

بنيتيز يحاول العودة إلى نيوكاسل
وكالات
Time منذ 4 ساعات Views 1969 Comment 0
بالفيديو..الإطاحة بشخص تباهى بإطلاق النار في الهواء

بالفيديو..الإطاحة بشخص تباهى بإطلاق النار في الهواء
الشرقية
Time منذ 6 ساعات Views 2710 Comment 3
تصرف جنوني من رئيس البرازيل رغم ارتفاع الإصابات

تصرف جنوني من رئيس البرازيل رغم ارتفاع الإصابات
برازيليا
Time منذ 7 ساعات Views 3239 Comment 1
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
الرياض
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حميدتي: الفضل يرجع لإخواننا السعوديين في دعم الاقتصاد السوداني

حميدتي: الفضل يرجع لإخواننا السعوديين في دعم الاقتصاد السوداني
الخرطوم
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بالفيديو..ردة فعل رئيسة وزراء نيوزيلندا لحظة وقوع زلزال

بالفيديو..ردة فعل رئيسة وزراء نيوزيلندا لحظة وقوع زلزال
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النصر والأهلي يتنافسان لضم لاعب الاتفاق

النصر والأهلي يتنافسان لضم لاعب الاتفاق
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" كورونا " يلحق بوزيرة سودانية وحمدوك من ضمن المخالطين

" كورونا " يلحق بوزيرة سودانية وحمدوك من ضمن المخالطين
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ولي العهد لمنسوبي " الدفاع ": " يؤلمني في هذا العيد أني لم أستطع أن أكون بينكم "

ولي العهد لمنسوبي " الدفاع ": " يؤلمني في هذا العيد أني لم أستطع أن أكون بينكم "
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مواطن يعلن تكفله بغرفة خاصة مكيفة لحارس الأمن الباكي

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عراقيون يطيحون بصورة كبيرة للخميني ويرددون هتافات " كلا للأحزاب "(فيديو)

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وكالات
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آخر التطورات في قضية اغتصاب مشهورة مواقع التواصل منة عبد العزيز
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آخر التطورات في قضية اغتصاب مشهورة مواقع التواصل منة عبد العزيز
بالصور.. برد عملاق يخترق أسقف المنازل
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رجل يسجل مقاطع فيديو أثناء تعنيفه لزوجته لإثبات رجولته!
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رجل يسجل مقاطع فيديو أثناء تعنيفه لزوجته لإثبات رجولته!
" في مرة الأولى من نوعها " نجاح زراعة رئة لمصابة كورونا
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" في مرة الأولى من نوعها " نجاح زراعة رئة لمصابة كورونا
ببغاء يكشف لغز جريمة قتل صاحبه
Time منذ 7 ساعات Views 2545 Comment 3

ببغاء يكشف لغز جريمة قتل صاحبه
بالفيديو..ابن سارة الودعاني يخطف الأنظار في العيد
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بالفيديو..ابن سارة الودعاني يخطف الأنظار في العيد
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لاعب كرة قدم يطلق النار على رأسه
عقوبة قاسية تنتظر الإمام الهارب من صلاة العيد
Time منذ 13 ساعة Views 3405 Comment 2

عقوبة قاسية تنتظر الإمام الهارب من صلاة العيد
انتحار شاب لرفض والده خطبته من فتاة 
Time منذ 14 ساعة Views 2498 Comment 9

انتحار شاب لرفض والده خطبته من فتاة 
حبس زوجين إيرانيين لنشرهما صورة غير لائقة عبر مواقع التواصل
Time منذ 14 ساعة Views 1601 Comment 3

حبس زوجين إيرانيين لنشرهما صورة غير لائقة عبر مواقع التواصل
احتفال خاص بالعيد في حمام سباحة داخل سيارة نصف نقل رغم "كورونا"
Time منذ 15 ساعة Views 873 Comment 2

احتفال خاص بالعيد في حمام سباحة داخل سيارة نصف نقل رغم "كورونا"
نجم بالدوري الإنجليزي يشارك في اغتصاب سيدة جماعيًا خلال الحجر
Time منذ 15 ساعة Views 3610 Comment 2

نجم بالدوري الإنجليزي يشارك في اغتصاب سيدة جماعيًا خلال الحجر
جدل واسع بعد وفاة طفلة داخل سيارة بسبب منع التجول (فيديو)
Time منذ 17 ساعة Views 63853 Comment 11

جدل واسع بعد وفاة طفلة داخل سيارة بسبب منع التجول (فيديو)
عملية تجميل فاشلة تتسبب في منع عارضة أزياء من الجلوس
Time منذ 17 ساعة Views 3389 Comment 11

عملية تجميل فاشلة تتسبب في منع عارضة أزياء من الجلوس
شاهد.. شح الطعام يتسبب في تجول قطعان من الفئران في مدن أمريكية 
Time منذ 20 ساعة Views 1537 Comment 3

شاهد.. شح الطعام يتسبب في تجول قطعان من الفئران في مدن أمريكية 
رجل يسرق معدات من متجر ويعود إليه لبيعها
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رجل يسرق معدات من متجر ويعود إليه لبيعها

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وفيات الجلطة الوريدية أكثر ممن يموتون بسبب أمراض السرطان والإيدز
وفيات الجلطة الوريدية أكثر ممن يموتون بسبب أمراض السرطان والإيدز
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" الصحة " تطالب المواطنين باتباع نمط غذائي متوازن خلال أيام العيد

" الصحة " تطالب المواطنين باتباع نمط غذائي متوازن خلال أيام العيد
أمانة الجوف تدافع عن نفسها أمام دموع حارس الأمن ومواطنون يهاجمونها

أمانة الجوف تدافع عن نفسها أمام دموع حارس الأمن ومواطنون يهاجمونها
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إمارة مكة المكرمة توزع أكثر من 30 ألف هدية معايدة للمرابطين ميدانياً

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تعرف على الدولة التي خرقت منع التجول أثناء صلاة العيد 
تعرف على الدولة التي خرقت منع التجول أثناء صلاة العيد 
وكالات

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جمعة يوضح المقصود بـ" ليس الذكر كالأنثى "

جمعة يوضح المقصود بـ" ليس الذكر كالأنثى "
بالصور.. خرق كبير لمنع التجول بصلاة العيد في بلد عربي

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مدير معهد ووهان ينفي الاتهامات بشأن انتشار الفيروس

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ضبط متهمين بسرقة إبل في المدينة
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ضبط شخص تورط بسرقة 42 مركبة في وضع التشغيل بجدة

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"واتس آب" يختبر ميزة جديدة للتواصل بين مستخدميه
"واتس آب" يختبر ميزة جديدة للتواصل بين مستخدميه
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وزير المالية العراقي يكشف عن اتفاق مع شركات سعودية للاستثمار في حقل غاز "عكاز"

وزير المالية العراقي يكشف عن اتفاق مع شركات سعودية للاستثمار في حقل غاز "عكاز"
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«جوجل» تطرح تقنية فريدة لتتبع أنماط النوم والملاحظات الليلية

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«الاتحاد» يرفض الحلول الودية في قضية «المولد»
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وظائف شاغرة بمجال الأغذية والزراعة في هيئة الغذاء والدواء بالرياض
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شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة
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البرفسور احمد
طعميه تكسر بعظها...
الشمري
ام سالم من الطيور التي لانصيدها احتراما لها ورأفة بها
الشمري
ملهي الرعيان غير وأم سالم غير
ابو محمد 😎
ههههه خرمان واجد على اكل المطاعم هاالقطو ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه ..

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