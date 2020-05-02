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مصر تفرض الحظر الكامل أيام عيد الفطر
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القبض على 4 مخالفين للإجراءات الوقائية بالرياض والمدينة المنورة
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مصرف الراجحي يطرح وظائف جديدة بالرياض
فاطمة المالكي
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اكتشاف مصدر تفشي الفيروس في ووهان
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عبداله
هذا مايحتاج فصفص هذا يحتاج إاى حزمة برسيم.
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
اللهو البرئ
والله يستاهلون .😂😂 المرة الثانية .يتأدبون..والله من العيب ان الدولة تنصحك من اجل صحتك وصحة اهلك وبرضو ترفض وتخالف الا ان يرنوك يعشرة الف.
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
في عهد النبي عليه الصلاةوالسلام أشتكى له بعير من صاحبه الي مايطعمه ويحمله فوق طاقته،، وكلنا نعرف قصة الطير الي التفت النبي علية الصلاة والسلام وقال من فجع هذه بفراخها ف الله يعطيكم العافية
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اعتقد عمله بالمجال العسكري ماله علاقه ... هي نشكله بينه وبين أحد افراد قبيلته أو من قبيله ثانيه على امور خاصه بينهم وحب ينتقم منه
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