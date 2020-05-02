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صدى سبورت
بندر الرزيحان : لو تم إلغاء هذا الدوري سيكون غير منصف لنادي الهلال والنصر Views
بندر الرزيحان : لو تم إلغاء هذا الدوري سيكون غير منصف لنادي الهلال والنصر
فهد المفيريج : النصر والاهلي رفضوا استمرار لجنة التوثيق لانها اظهرت فوارق كبيرة Views
فهد المفيريج : النصر والاهلي رفضوا استمرار لجنة التوثيق لانها اظهرت فوارق كبيرة
حسين الغامدي : أستغرب انشغال الهلاليين بوصول النصر للعالميه Views
حسين الغامدي : أستغرب انشغال الهلاليين بوصول النصر للعالميه
عبدالله عون : البطوله الاستثنائية أتعبت الهلاليين Views
عبدالله عون : البطوله الاستثنائية أتعبت الهلاليين
عبدالعزيز المريسل : سعود كريري لم يوفق بكلامه بحق القادسية والاتحاد Views
عبدالعزيز المريسل : سعود كريري لم يوفق بكلامه بحق القادسية والاتحاد
عدنان جستنية : بعض الإعلاميين يقومون بتفريخ البطولات للأندية Views
عدنان جستنية : بعض الإعلاميين يقومون بتفريخ البطولات للأندية
خالد النمر يوضح متى يستفرغ مريض كورونا الدم

خالد النمر يوضح متى يستفرغ مريض كورونا الدم
الرياض
Time منذ دقيقتين Views 1051 Comment 0
إصابة عدد من الأشخاص في انقلاب مركبة بجدة

إصابة عدد من الأشخاص في انقلاب مركبة بجدة
جدة
Time منذ 3 دقائق Views 1029 Comment 0
الهلال والنصر يرفضان إلغاء الدوري والوحدة تقبل

الهلال والنصر يرفضان إلغاء الدوري والوحدة تقبل
نواف السالم
Time منذ 3 دقائق Views 1099 Comment 0
بالصور.. اندلاع حريق بناقلة وقود محملة بمادة الديزل في ضباء

بالصور.. اندلاع حريق بناقلة وقود محملة بمادة الديزل في ضباء
تبوك
Time منذ 9 دقائق Views 1165 Comment 0
الاتحاد يؤجل النظر في تقرير كاريلي حتى عودة النشاط

الاتحاد يؤجل النظر في تقرير كاريلي حتى عودة النشاط
طلال الغامدي
Time منذ 10 دقائق Views 1164 Comment 0
بالفيديو.. مجهول يحرق مركبتين تابعتين لرجل أمن أمام منزله بأحد رفيدة

بالفيديو.. مجهول يحرق مركبتين تابعتين لرجل أمن أمام منزله بأحد رفيدة
محمد بن طحيطح
Time منذ 15 دقيقة Views 1534 Comment 3
"البيئة" تحذر من إهمال الحيوانات وتكشف عن العقوبة في حال المخالفة

"البيئة" تحذر من إهمال الحيوانات وتكشف عن العقوبة في حال المخالفة
الرياض
Time منذ 36 دقيقة Views 1403 Comment 1
أوباما ينتقد الإدارة الأمريكية في تعاملها مع «كوفيد 19» ويشبههم بالأطفال

أوباما ينتقد الإدارة الأمريكية في تعاملها مع «كوفيد 19» ويشبههم بالأطفال
وكالات
Time منذ 58 دقيقة Views 1537 Comment 1
مصر تفرض الحظر الكامل أيام عيد الفطر

مصر تفرض الحظر الكامل أيام عيد الفطر
القاهرة
Time منذ ساعة Views 1782 Comment 2
القبض على 4 مخالفين للإجراءات الوقائية بالرياض والمدينة المنورة

القبض على 4 مخالفين للإجراءات الوقائية بالرياض والمدينة المنورة
الرياض
Time منذ ساعة Views 1625 Comment 2
مصرف الراجحي يطرح وظائف جديدة بالرياض

مصرف الراجحي يطرح وظائف جديدة بالرياض
فاطمة المالكي
Time منذ ساعة Views 1651 Comment 0
"تويتر" يطلق حملة أبطال الخير في رمضان بـ 17 مليون تغريدة في أقل من يومين

"تويتر" يطلق حملة أبطال الخير في رمضان بـ 17 مليون تغريدة في أقل من يومين
وكالات
Time منذ ساعة Views 1503 Comment 0
بالفيديو.. سيول غرب شقصان تتدفق

بالفيديو.. سيول غرب شقصان تتدفق
الطائف
Time منذ ساعتين Views 1835 Comment 0
«ساما» تسمح للعملاء المحجوز على أموالهم بالتصرف في المبالغ المستثناه

«ساما» تسمح للعملاء المحجوز على أموالهم بالتصرف في المبالغ المستثناه
الرياض
Time منذ ساعتين Views 1830 Comment 0
اكتشاف مصدر تفشي الفيروس في ووهان

اكتشاف مصدر تفشي الفيروس في ووهان
بكين
Time منذ ساعتين Views 2826 Comment 0
المحاكمة عن بعد لنزلاء السجون بمنطقة عسير

المحاكمة عن بعد لنزلاء السجون بمنطقة عسير
أبها
Time منذ ساعتين Views 1522 Comment 0
«تداول» توافق على تخفيض رأس مال «المتحدة للتأمين التعاوني» بـ «59 مليون ريال»

«تداول» توافق على تخفيض رأس مال «المتحدة للتأمين التعاوني» بـ «59 مليون ريال»
الرياض
Time منذ ساعتين Views 1469 Comment 0
«ياسرف» تطرح وظائف شاغرة بينبع

«ياسرف» تطرح وظائف شاغرة بينبع
فاطمة المالكي
Time منذ ساعتين Views 1732 Comment 0
«التعاون» يقطع الطريق أمام محاولات خطف «تاوامبا»

«التعاون» يقطع الطريق أمام محاولات خطف «تاوامبا»
ماجد محمد
Time منذ ساعتين Views 1798 Comment 0
اكتمال تنفيذ وتشغيل 7 مشروعات بيئية ومائية جديدة لخدمة أحياء جدة

اكتمال تنفيذ وتشغيل 7 مشروعات بيئية ومائية جديدة لخدمة أحياء جدة
جدة
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جامعة أم القرى تبتكر طريقة لاكتشاف الفيروس من صوت السعال

جامعة أم القرى تبتكر طريقة لاكتشاف الفيروس من صوت السعال
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بالصور.. أمانة الإحساء تضبط مصنع تعبئة «شيرة» مخالف

بالصور.. أمانة الإحساء تضبط مصنع تعبئة «شيرة» مخالف
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بالفيديو.. الرهينة الإيطالية في الصومال تفضح علاقة قطر بالإرهاب

بالفيديو.. الرهينة الإيطالية في الصومال تفضح علاقة قطر بالإرهاب
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حصر وتصنيف 1826 كهفاً ودحلاً في المملكة

حصر وتصنيف 1826 كهفاً ودحلاً في المملكة
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تنافس شرس بين الهلال والنصر لضم نجم الدوري الإماراتي

تنافس شرس بين الهلال والنصر لضم نجم الدوري الإماراتي
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بالصور.. مصادرة 500 وجبة غذائية فاسدة بمطعم غير مرخص في مكة

بالصور.. مصادرة 500 وجبة غذائية فاسدة بمطعم غير مرخص في مكة
مكة المكرمة
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طريقة منع ظهور صورك على «إنستجرام» بمحرك البحث «جوجل»

طريقة منع ظهور صورك على «إنستجرام» بمحرك البحث «جوجل»
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مسن يطلق النار على رأسه ويلقى مصرعه
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سيدة تستعين بعشيقها لقتل زوجها والتخلص من جثته
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سيدة تستعين بعشيقها لقتل زوجها والتخلص من جثته
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فتاة تثير الجدل بعد اتهامها ابن جيرانها باغتصابها
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سيدة تفقد حياتها بعدما أجبرها زوجها على الإجهاض
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التنمر يودي بحياة شخص ويضع حبل المشنقة حول رقبة الآخر
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رجل في ورطة بعد ولادة زوجته فجأة وشريط الكمامة ينقذه !
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بالفيديو.. روان بن حسين تناشد بمساعدتها لحصول ابنتها على جواز سفر ليبي
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بالفيديو.. روان بن حسين تناشد بمساعدتها لحصول ابنتها على جواز سفر ليبي
زوجة في دعوى نفقة: أوشكت على الجنون بسبب والد زوجي
Time منذ 7 ساعات Views 1476 Comment 4

زوجة في دعوى نفقة: أوشكت على الجنون بسبب والد زوجي
سيدة ترفض استلام جثة زوجها بعدما اكتشفت خيانته
Time منذ 8 ساعات Views 2188 Comment 5

سيدة ترفض استلام جثة زوجها بعدما اكتشفت خيانته
العثور على جثتي عاشقين معلقتين بجذع شجرة
Time منذ 11 ساعة Views 2547 Comment 7

العثور على جثتي عاشقين معلقتين بجذع شجرة
فتاة تطلب الطلاق بعد يوم من زفافها: «زوجي مدمن أفلام إباحية»
Time منذ 14 ساعة Views 6356 Comment 6

فتاة تطلب الطلاق بعد يوم من زفافها: «زوجي مدمن أفلام إباحية»
خبراء يؤكدون: الصيف لا يقضي علي كورونا 
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خبراء يؤكدون: الصيف لا يقضي علي كورونا 

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بالفيديو.. خميس مشيط تحذر الجاليات من التجمعات عبر مكبرات الصوت
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بالفيديو.. «الداخلية» تتوعد من يستخدم تصريح التنقل أثناء منع التجول لغير الإذن المخصص له

بالفيديو.. «الداخلية» تتوعد من يستخدم تصريح التنقل أثناء منع التجول لغير الإذن المخصص له
بالصور.. تعقيم شامل وإتلاف أغذية في مركز تجاري أصيب أحد عامليه بالأحساء

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عبداله
هذا مايحتاج فصفص هذا يحتاج إاى حزمة برسيم.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
اللهو البرئ
والله يستاهلون .😂😂 المرة الثانية .يتأدبون..والله من العيب ان الدولة تنصحك من اجل صحتك وصحة اهلك وبرضو ترفض وتخالف الا ان يرنوك يعشرة الف.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
في عهد النبي عليه الصلاةوالسلام أشتكى له بعير من صاحبه الي مايطعمه ويحمله فوق طاقته،، وكلنا نعرف قصة الطير الي التفت النبي علية الصلاة والسلام وقال من فجع هذه بفراخها ف الله يعطيكم العافية
احمد
اعتقد عمله بالمجال العسكري ماله علاقه ... هي نشكله بينه وبين أحد افراد قبيلته أو من قبيله ثانيه على امور خاصه بينهم وحب ينتقم منه

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