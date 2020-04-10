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    القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
    يستاهلون خوالي كل خير😘
    القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
    أعضاء القروب عندي الي من تبوك هاجدين😘
    الملل
    اشوف المكوة صغرت
    ابو محمد
    ان شاء الله يعفون البقيه من القروض ..
    القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
    الله يعطيهم العافية وهذا واجبهم😘

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