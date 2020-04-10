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حوادث
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مال واعمال
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عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
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بالفيديو.. «القصبي» يوجه رسالة مؤثرة بعد إنطلاق «قناة الذكريات»
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شاهد.. رجل أمن يهرع لمساعدة مواطن في إحضار علاج أمه المسنة بتبوك
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رسالة غامضة جديدة من تركي آل الشيخ تثير الجدل
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«الصندوق العقاري» يؤكد صحة رسالة الإعفاء
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صاعقة تتسبب في حريق هائل بمنزل في الدوادمي (فيديو)
منذ 14 ساعة
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بالفيديو.. خبير فيروسات يوضح درجة الحرارة التي يتحملها فيروس كورونا الجديد خارج الجسم
منذ 14 ساعة
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شاهد على واقعة بصق وافد على المعلبات يكشف تفاصيل مثيرة (فيديو)
منذ 16 ساعة
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العثور على مفقود رنية
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شاهد.. الملك سلمان يرتدي بزة في الخمسينيات
منذ 20 ساعة
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بالفيديو.. الشيخ "الفوزان" يوجه رسائل هامة لزوال الوباء
منذ 20 ساعة
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تسجيل 355 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 21 ساعة
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توقعات أسعار البنزين الجديدة لشهر أبريل
رونالدو يعود للتدريبات على ملعب ماديرا
منذ 12 ساعة
مبروك زايد يكشف عن أفضل مدرب في تاريخ الاتحاد
منذ 12 ساعة
سامي الجابر يحكي عن تجاوزه مع المدرب " يوزيتش " في نهائي كأس الكؤوس الآسيوية
منذ 13 ساعة
إيقاف حلقات منصور البلوي لأجل غير مسمى بعد تصريحاته المثيرة للجدل
منذ 13 ساعة
لاعب الاتحاد مطلوب في البرتغال
منذ 13 ساعة
السومة: حمدالله أفضل من جوميز
منذ 14 ساعة
اعتماد موعد جديد لبطولة أوروبا لكرة السلة
منذ 15 ساعة
اللاعبون الأجانب يبدأون العودة إلى أوطانهم
منذ 17 ساعة
توقعات بعودة النشاط الرياضي في أغسطس بدون جمهور
منذ 18 ساعة
السومة : خير المملكة عليا ومستعد لتخفيض راتبي
منذ 18 ساعة
أمل الأنصاري تتراجع عن تصريحاتها بشأن علاج فيروس كورونا (فيديو)
منذ 14 ساعة
بوريس جونسون يخرج من العناية المركزة
منذ 14 ساعة
الحوثيون يخرقون وقف إطلاق النار في مأرب
منذ 15 ساعة
بالفيديو.. السيسي يعنف مسؤولين لعدم ارتداء العمال كمامات
منذ 18 ساعة
رئيس الوزراء اليمني: مبادرة التحالف تستكمل توحيد الجهود في مواجهة كورونا
منذ 18 ساعة
برلماني تركي يتهم "أردوغان" بالسعي للإفراج عن الإرهابيين
منذ 18 ساعة
إخلاء سبيل المحامي هاني حسين المتهم بالإساءة للمملكة
منذ 21 ساعة
الكشف عن العقل المدبر لتغريدات حمد بن جاسم الكاذبة عن المملكة
منذ 23 ساعة
تصريح من أردوغان حول "كورونا" يثير الضحك والسخرية
منذ يوم
قرقاش يثمن قرار التحالف بوقف إطلاق النار في اليمن
منذ يوم
صدى سبورت
خالد ابوغانم : المؤرخين لدينا مؤرخين أنديه لذلك يحدث هذا الجدل
احمد الشمراني : لماذا بعض اعلاميين النصر الان نسوا ناديهم
محمد العنزي : أكثر ثلاث حالات تحكيمية مؤثرة هدف النزهان
جمال عارف : أكثر نادي تضرر من الأخطاء التحكيمية هو الاتحاد
محمد الغامدي : لو استكمل الدوري لن يستكمل الآن
عبدالمحسن الجحلان : لا يوجد نادي في العالم يبحث عن بطولاته سوى نادي النصر
رابطة الدوري الإنجليزي تستعين بالقنوات التلفزيونية لتعويض خسائرها المادية
وكالات
منذ 53 ثانية
1016
0
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بالفيديو.. لحظة وصول أولى الرحلات الجوية للمواطنين العالقين في الخارج
الرياض
منذ 13 دقيقة
1490
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الزعاق: حالة مطيرة منتصف الأسبوع القادم بمناطق واسعة بالمملكة
الرياض
منذ 30 دقيقة
1771
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إنقاذ 5 أطفال وامرتين من حريق بشقتهم في حائل
حائل
منذ 40 دقيقة
1531
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الصين تعدل نظامها الغذائي وتحظر أكل الكلاب والقطط
بكين
منذ ساعة
2355
1
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بالصور.. مداهمة شقة سكنية استغلها وافد لتخزين وبيع الدخان والمعسل بالطائف
الطائف
منذ ساعة
1916
3
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الزام مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات
الرياض
منذ ساعة
1590
1
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أندية القاع هي الأكثر مطالبة بإلغاء الموسم الرياضي من أجل الإنقاذ
نواف السالم
منذ ساعتين
1717
0
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ضبط استراحة بداخلها دواجن مريضة قبل ذبحها وبيعها بأسواق مكة
مكة المكرمة
منذ ساعتين
2030
1
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«الصحة» توجه توصيات هامة للمواطنين العائدين من الخارج
الرياض
منذ ساعتين
1853
0
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ميسي يرد بعنف على خبر انتقاله لنادي إنتر ميلان
وكالات
منذ ساعتين
1704
0
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«واتسآب» يسمح بـ «رسالة واحدة فقط» للحد من «وباء المعلومات» !
وكالات
منذ ساعتين
2400
1
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تخفيض 8 ملايين برميل من النفط يوميًا من يوليو 2020
علي القحطاني
منذ 4 ساعات
2411
1
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تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في اليمن
فهمي محمد
منذ 4 ساعات
3717
2
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وزير الطاقة: اتفاق «أوبك بلس» يتوقف على انضمام المكسيك
علي القحطاني
منذ 4 ساعات
2400
1
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غضب بين مستخدمي «تويتر» بعد إزالة ميزة هامة
وكالات
منذ 5 ساعات
3564
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
الرياض
منذ 5 ساعات
2042
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«المسند»: الحالة المطرية الربيعية تنحصر على أجزاء من الرياض والشرقية (صور)
عادل الحربي
منذ 6 ساعات
2231
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وزير النفط الكويتي: المكسيك تعطل اتفاق أعضاء «أوبك بلس»
خالد الظفيري
منذ 6 ساعات
2948
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ترامب: وصلنا للذروة وبدأنا في النزول من قمة انتشار الفيروس
واشنطن
منذ 7 ساعات
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سحب رعدية ممطرة تسود أجواء الرياض
الرياض
منذ 7 ساعات
2694
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إطلاق هاتف «إنفينيكس» الجديد بطارية تدوم لأيام
وكالات
منذ 9 ساعات
2858
0
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رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب 3 مناطق
الرياض
منذ 9 ساعات
2458
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اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين والرئيس الأمريكي والرئيس الروسي
الرياض
منذ 10 ساعات
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أمير القصيم يوجه بسرعة إغلاق جميع محلات المستلزمات والكماليات
بريدة
منذ 10 ساعات
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الأحوال المدنية: لا تُفرض غرامات على تأخير بلاغ الولادة خلال فترة التعليق
الرياض
منذ 10 ساعات
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سعيد المولد: مسألة تقليص رواتب اللاعبين تختلف من لاعب لآخر
نواف السالم
منذ 10 ساعات
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شاب يقتل آخر بسبب «المعاكسة» !
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رجل يتوه بين حدود دولتين بسبب السجائر
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شاهد.. «كورونا» يدفع طبيبًا للتعدي على فتاة بالضرب
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شاب يقيم حفل زفافه رغم إصابته بالفيروس
منذ 9 ساعات
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«سيارة كورونا» تجوب الشوارع للتوعية بمخاطر الفيروس
منذ 13 ساعة
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فتح التحقيق في واقعة تمزيق وجه طفلة على يد والدها
منذ 14 ساعة
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مقتل طالبة طعنًا في الغُربة
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القبض على شاب سخر من الشرطة
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بالفيديو .. حليمة بولند تحث على قراءة القرآن
منذ 16 ساعة
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هجوم لاذع على نهى نبيل بسبب الوباء (فيديو)
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محبو الأميرة ديانا يفسدون لحظات تشارلز وكاميلا الحميمية
منذ 19 ساعة
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زوج ينفي نسب طفله له بعد اكتشاف خيانة زوجته
منذ 19 ساعة
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أم تُنهي حياة زوجة ابنها بتسلُّطها
منذ 19 ساعة
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ذعر بعد وفاة قرود في ظروف غامضة
منذ 19 ساعة
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بالفيديو.. الفئران تمرح في شوارع لندن بعد فرض منع التجول
منذ 19 ساعة
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ركاب سفينة يلقون بأنفسهم في البحر خوفًا من انتقال العدوى إليهم (فيديو)
الاخبار المحلية
شاهد.. بريطاني يعيش بالمملكة: أكثر مكان أمانًا بالعالم
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منذ 10 ساعات
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جامعة الملك خالد تناقش مدى جاهزيتها لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
حقيقة حجب المواقع التركية في المملكة
شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة شمال الأرطاوية بالرياض
بالفيديو.. حكم اللعب بألعاب إلكترونية تحتوي على شخصيات حقيقية
عربية ودولية
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منذ يوم
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خلفان عن اتهامه بالتطبيل: " عمري 70 أبحث عن جلسة على البحر لا عن منصب "
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تركيا تسجل رقما ضخما للإصابات في 24 ساعة
حوادث
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جازان
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إصابة 7 أشخاص في حادث مروع بالطائف
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وفاة وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بطبرجل
مال واعمال
بنك التنمية الاجتماعية يؤجل سداد أقساط مشاريع الأسر المنتجة 6 أشهر
علي القحطاني
منذ 12 ساعة
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اتفاق مبدئي بين الرياض وروسيا بخفض إنتاج النفط بمقدار 23 برميل
بالصور .. بدء اجتماع أوبك+ بمشاركة وزير الطاقة
أسعار النفط تقفز بنحو 10%
طريقة الاستفادة من المبالغ المستثناة من حجز الحساب البنكي
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مستشفى الملك عبدالله الجامعي يوفر وظائف شاغرة
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نصائح هامة للحامل في ظل انتشار الوباء
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أحدث التعليقات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يستاهلون خوالي كل خير😘
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أعضاء القروب عندي الي من تبوك هاجدين😘
الملل
اشوف المكوة صغرت
ابو محمد
ان شاء الله يعفون البقيه من القروض ..
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيهم العافية وهذا واجبهم😘
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