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صدى سبورت
عدنان جستنية : بعض الإعلاميين يقومون بتفريخ البطولات للأندية Views
عدنان جستنية : بعض الإعلاميين يقومون بتفريخ البطولات للأندية
غرم الله الزهراني : الأهلي هو الزعيم Views
غرم الله الزهراني : الأهلي هو الزعيم
فهد المفيريج : لماذا النصر هو الوحيد الذي رفض تصوير كؤوس وميدالياته Views
فهد المفيريج : لماذا النصر هو الوحيد الذي رفض تصوير كؤوس وميدالياته
جابر الغامدي : الكثير من إعلاميين وجمهور النصر يتمنون الغاء الدوري Views
جابر الغامدي : الكثير من إعلاميين وجمهور النصر يتمنون الغاء الدوري
محمد الغامدي : جميع الأندية لم تذكر البطولات الرسمية الخارجية Views
محمد الغامدي : جميع الأندية لم تذكر البطولات الرسمية الخارجية
فلاح القحطاني : انا ضد عودة الحكم المحلي Views
فلاح القحطاني : انا ضد عودة الحكم المحلي
خالد الهيل: النظام القطري يلجأ للقمع والإجبار في لبس الكمامة

خالد الهيل: النظام القطري يلجأ للقمع والإجبار في لبس الكمامة
ماجد القزيز
Time منذ دقيقتين Views 1053 Comment 0
بالفيديو.. حقيقة تهكير موقع قياس

بالفيديو.. حقيقة تهكير موقع قياس
عادل الحربي
Time منذ 8 دقائق Views 1114 Comment 0
تقرير أمريكي: قطر باتت أخطر بقعة لانتشار كورونا في مخيمات العمال

تقرير أمريكي: قطر باتت أخطر بقعة لانتشار كورونا في مخيمات العمال
وكالات
Time منذ 17 دقيقة Views 1226 Comment 0
ضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة بالرياض

ضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة بالرياض
الرياض
Time منذ 22 دقيقة Views 1273 Comment 0
دعوى قضائية ضد "زووم" بعد بث مقاطع إباحية فى "درس دينى"

دعوى قضائية ضد "زووم" بعد بث مقاطع إباحية فى "درس دينى"
وكالات
Time منذ 27 دقيقة Views 1400 Comment 0
صورة قديمة للملك سعود مع رئيس بعثة الحج لمسلمي الصين

صورة قديمة للملك سعود مع رئيس بعثة الحج لمسلمي الصين
علي القحطاني
Time منذ 32 دقيقة Views 1274 Comment 0
"البكيري" يوجه رسالة لـ"المولد" : اتمنى لك صفحة جديدة بعد المنشطات

"البكيري" يوجه رسالة لـ"المولد" : اتمنى لك صفحة جديدة بعد المنشطات
نواف السالم
Time منذ 37 دقيقة Views 1416 Comment 0
يالفيديو.. الزعاق يكشف موعد عيد الفطر المبارك

يالفيديو.. الزعاق يكشف موعد عيد الفطر المبارك
نايف السالم
Time منذ 42 دقيقة Views 1918 Comment 2
بالفيديو .. شخص يقود سيارته بتهور في مكة المكرمة

بالفيديو .. شخص يقود سيارته بتهور في مكة المكرمة
مكة المكرمة
Time منذ 45 دقيقة Views 1648 Comment 1
وباء مشابه لكورونا كان في الجزيرة العربية قبل 100 عام

وباء مشابه لكورونا كان في الجزيرة العربية قبل 100 عام
عادل الحربي
Time منذ 48 دقيقة Views 1677 Comment 0
ضبط مستودع يخزن منتجات غذائية منتهية الصلاحية في بريدة

ضبط مستودع يخزن منتجات غذائية منتهية الصلاحية في بريدة
بريدة
Time منذ 51 دقيقة Views 1346 Comment 0
الصين تطالب أمريكا بـ "ديون متأخرة" قيمتها ملياري دولار

الصين تطالب أمريكا بـ "ديون متأخرة" قيمتها ملياري دولار
بكين
Time منذ 55 دقيقة Views 1574 Comment 2
شرطة القصيم: القبض على متهمين تورطا بارتكاب جرائم سرقة المركبات

شرطة القصيم: القبض على متهمين تورطا بارتكاب جرائم سرقة المركبات
بريدة
Time منذ ساعة Views 1395 Comment 0
نقل كيني سانسوم مدافع منتخب إنجلترا وآرسنال إلى المستشفى

نقل كيني سانسوم مدافع منتخب إنجلترا وآرسنال إلى المستشفى
وكالات
Time منذ ساعة Views 1456 Comment 0
وثائق: قطر تنفق ملايين الدولارات للتسلل لمنظومة التعليم الأمريكي

وثائق: قطر تنفق ملايين الدولارات للتسلل لمنظومة التعليم الأمريكي
ماجد القزيز
Time منذ ساعة Views 1661 Comment 1
"صحة المدينة" تغلق مستشفى خاص بينبع

"صحة المدينة" تغلق مستشفى خاص بينبع
المدينة المنورة
Time منذ ساعة Views 1682 Comment 1
بالفيديو.. محمد العيسى يوجه رسالة للمتربصين بالمسلمين ودولهم

بالفيديو.. محمد العيسى يوجه رسالة للمتربصين بالمسلمين ودولهم
عادل الحربي
Time منذ ساعة Views 1594 Comment 0
شاهد.. أمرابط بـ الثوب السعودي يبني مسجدا في هولندا

شاهد.. أمرابط بـ الثوب السعودي يبني مسجدا في هولندا
ماجد محمد
Time منذ ساعة Views 2587 Comment 1
الصحة العالمية: سنبذل جهودنا للقضاء على كورونا قبل يوليو 2021

الصحة العالمية: سنبذل جهودنا للقضاء على كورونا قبل يوليو 2021
جنيف
Time منذ ساعة Views 1547 Comment 0
"التعليم" تنهي عامها الدراسي بنجاح محققة أرقامًا غير مسبوقة في التعليم عن بُعد

"التعليم" تنهي عامها الدراسي بنجاح محققة أرقامًا غير مسبوقة في التعليم عن بُعد
الرياض
Time منذ ساعة Views 1597 Comment 2
بالصور.. 103 مواطنًا عالقين بالفلبين يعودون إلى المملكة

بالصور.. 103 مواطنًا عالقين بالفلبين يعودون إلى المملكة
الرياض
Time منذ ساعة Views 1665 Comment 2
بالفيديو.. حكم قطع صلاة الفريضة لإدراكها مع الجماعة

بالفيديو.. حكم قطع صلاة الفريضة لإدراكها مع الجماعة
الرياض
Time منذ ساعة Views 2107 Comment 3
شاهد.. «الماجد» يوضح ‏كيفية زكاة المال المستثمر في التقسيط

شاهد.. «الماجد» يوضح ‏كيفية زكاة المال المستثمر في التقسيط
الرياض
Time منذ ساعتين Views 1704 Comment 0
بالفيديو.. ضبط شخص تباهى بحمل سلاحين ناريين في المجمعة

بالفيديو.. ضبط شخص تباهى بحمل سلاحين ناريين في المجمعة
الرياض
Time منذ ساعتين Views 1767 Comment 2
شاهد.. «الداخلية» : رصد 3334 مخالفة في يوم واحد

شاهد.. «الداخلية» : رصد 3334 مخالفة في يوم واحد
الرياض
Time منذ ساعتين Views 2118 Comment 1
بالصور.. القبض على صاحب واقعة التفحيط بأحد شوارع الطائف

بالصور.. القبض على صاحب واقعة التفحيط بأحد شوارع الطائف
الطائف
Time منذ ساعتين Views 1886 Comment 2
حساب المواطن: فاتورة الكهرباء ليست ضمن المستندات المطلوبة

حساب المواطن: فاتورة الكهرباء ليست ضمن المستندات المطلوبة
الرياض
Time منذ ساعتين Views 1993 Comment 0
شاهد.. فتاة حسناء تحول وجهها إلى شبه محمد صلاح
Time منذ ساعة Views 850 Comment 4

شاهد.. فتاة حسناء تحول وجهها إلى شبه محمد صلاح
رجل يقتل شقيقه خنقًا بسبب زوجته
Time منذ ساعتين Views 1117 Comment 4

رجل يقتل شقيقه خنقًا بسبب زوجته
مطعم يمنع رئيسة وزراء نيوزيلندا وخطيبها من دخوله
Time منذ 3 ساعات Views 1266 Comment 3

مطعم يمنع رئيسة وزراء نيوزيلندا وخطيبها من دخوله
لصان يهددان صاحب مطعم بطريقة كوميدية
Time منذ 3 ساعات Views 616 Comment 3

لصان يهددان صاحب مطعم بطريقة كوميدية
العثور على جثة فتاة معلقة بسقف حجرتها
Time منذ 4 ساعات Views 2073 Comment 3

العثور على جثة فتاة معلقة بسقف حجرتها
ظهور غريب لخاتم يعود لإمرأة متوفية بعد 80 عام من اختفائه !
Time منذ 4 ساعات Views 1205 Comment 2

ظهور غريب لخاتم يعود لإمرأة متوفية بعد 80 عام من اختفائه !
بالفيديو.. حفل ماجن لشباب وفتيات في رمضان بدولة عربية
Time منذ 5 ساعات Views 1894 Comment 4

بالفيديو.. حفل ماجن لشباب وفتيات في رمضان بدولة عربية
خلاف ينتهي بطعن شاب في رأسه وسط الشارع
Time منذ 5 ساعات Views 1920 Comment 4

خلاف ينتهي بطعن شاب في رأسه وسط الشارع
مطلوب أمني ومطارد من الشرطة بسبب صورة سيلفي !
Time منذ 6 ساعات Views 1169 Comment 2

مطلوب أمني ومطارد من الشرطة بسبب صورة سيلفي !
تعليق غريب من مي العيدان على صورة محمد رمضان ووالده
Time منذ 6 ساعات Views 1491 Comment 5

تعليق غريب من مي العيدان على صورة محمد رمضان ووالده
بالصور.. قصة شعر من المنزل لمؤسس فيس بوك على يد زوجته
Time منذ 7 ساعات Views 949 Comment 1

بالصور.. قصة شعر من المنزل لمؤسس فيس بوك على يد زوجته
«بدور ابراهيم» بعد الإعتزال: مارح تشوفون وجهي والله يثبتني ! (فيديو)
Time منذ 7 ساعات Views 1911 Comment 4

«بدور ابراهيم» بعد الإعتزال: مارح تشوفون وجهي والله يثبتني ! (فيديو)
بالفيديو.. الدكتورة خلود تثير الجدل بشرطها الوحيد لدخول مجال التمثيل
Time منذ 8 ساعات Views 1750 Comment 5

بالفيديو.. الدكتورة خلود تثير الجدل بشرطها الوحيد لدخول مجال التمثيل
فتاة تطلب الطلاق بعد 3 أسابيع زواج لسبب صادم
Time منذ 8 ساعات Views 6622 Comment 5

فتاة تطلب الطلاق بعد 3 أسابيع زواج لسبب صادم
حقيقة دخول الشمس مرحلة " سبات كارثي "
Time منذ 10 ساعات Views 2248 Comment 4

حقيقة دخول الشمس مرحلة " سبات كارثي "
رجل يبرر زواجه بأكثر من امرأة: " صعبوا عليا وحبيت أسترهم "
Time منذ 12 ساعة Views 2672 Comment 5

رجل يبرر زواجه بأكثر من امرأة: " صعبوا عليا وحبيت أسترهم "

الاخبار المحلية

بالفيديو.. متحدث الداخلية: الزيارات العائلية والتنقل وراء إصابة نساء وأطفال بكورونا
بالفيديو.. متحدث الداخلية: الزيارات العائلية والتنقل وراء إصابة نساء وأطفال بكورونا
الرياض

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هطول أمطار على أجزاء متفرقة من الطائف

هطول أمطار على أجزاء متفرقة من الطائف
خطوات التعامل مع حالة تابع غير مؤهل

خطوات التعامل مع حالة تابع غير مؤهل
جامعة الشمالية تحدد موعد إرسال الوثائق لخريجي وخريجات الجامعة

جامعة الشمالية تحدد موعد إرسال الوثائق لخريجي وخريجات الجامعة
جامعة الإمام تعلن نتائج المتقدمين على برامج الدراسات العليا

جامعة الإمام تعلن نتائج المتقدمين على برامج الدراسات العليا

عربية ودولية

فهد بن عبدالله يفضح ذباب عزمي بشارة
فهد بن عبدالله يفضح ذباب عزمي بشارة
ماجد القزيز

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مشهد موجع لعائلة فلسطينية تقف أمام منزلها المسروق وبداخله مستوطنون

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مصر تعرض أقدم مفاتيح الكعبة الذي وصف بالثروة النادرة (فيديو)

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بالفيديو.. جنود أتراك يذلون لاجئين سوريين

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دونالد ترامب: نعمل على 14 لقاحًا لفيروس كورونا

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انقلاب شاحنة على طريق الطائف - الباحة
انقلاب شاحنة على طريق الطائف - الباحة
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إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش عبر الحدود

إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش عبر الحدود
القبض على تشكيل عصابي من 5 سودانيين تخصص في سرقة الأغنام بالقصيم

القبض على تشكيل عصابي من 5 سودانيين تخصص في سرقة الأغنام بالقصيم
شرطة جازان: اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 8 أشخاص تورطوا في الاعتداء على عدد من المركبات برمي الحجارة عليها

شرطة جازان: اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 8 أشخاص تورطوا في الاعتداء على عدد من المركبات برمي الحجارة عليها
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بالفيديو.. مطلوبون في قبضة رجال الأمن

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إطلاق هاتف سامسونج «Galaxy A41» الجديد
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تحديث جديد في «واتساب» يضم مزايا استثنائية

تحديث جديد في «واتساب» يضم مزايا استثنائية
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البنوك تحذر من رسائل الاحتيال
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رونالدو يكشف سر الحفاظ على عضلاته خلال الحجر
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رسميًا.. إيقاف الدوري البلجيكي وتتويج «كلوب بروج» بطلًا
2 مليون ريال تٌنعش خزينة النصر بعد 50 مخالصة

2 مليون ريال تٌنعش خزينة النصر بعد 50 مخالصة
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الدوري الألماني يحسم أمر ارتداء المدربين لـ«الكمامات»
مهاجم الجزائر يُزيح الستار عن حقيقة مفاوضاته مع الهلال

مهاجم الجزائر يُزيح الستار عن حقيقة مفاوضاته مع الهلال

الوظائف

وظائف شاغرة في شركة المعلومات الائتمانية
وظائف شاغرة في شركة المعلومات الائتمانية
فاطمة المالكي

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مشروع مدينة نيوم يوفر وظائف قيادية شاغرة

مشروع مدينة نيوم يوفر وظائف قيادية شاغرة
«التصنيع الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة

«التصنيع الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة
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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
النظام نظام عندهم ليس مثل الدول العربية والإسلامية فيه واسطة هذا رئيس وزراء أووزير أومعالي الشيخ الأستاذ الدكتور النظام نظام
واحد منصف
اظن السبب في زيادة إصابة النساء هو الأسواق التي أصبحت مزدحمة جدا ثم يتم نقل المرض إلى الأطفال من الام
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
سنين اشربه والتساقط اكثر👌😊😂

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من أيّهم أنت ؟
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حتى لا نستود الأدمغة لحلول مشاكل كورونا
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