تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
منذ ساعتين
4444
10
«الصحة» : تسجيل 2840 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
منذ 3 ساعات
3584
5
سخرية واسعة من «توكل كرمان» بعد تداول فيديو «الرجل ذكراً كان أم أنثى» !
منذ 4 ساعات
6149
2
آخر مستجدات قضية «خاطفة الدمام» الليلة في برنامج «ليوان المديفر»
منذ 6 ساعات
4721
16
شاهد.. خالد مدخلي: أجمل شيء في 2019 هو فوز الهلال بدوري أبطال آسيا
منذ 6 ساعات
5397
6
شاهد.. لحظة تحرير مخالفات منع التجول في أحياء الرياض
منذ 10 ساعات
2936
6
100 ألف ريال والسجن سنة عقوبة بث الشائعات عن " كورونا "
منذ 14 ساعة
33353
22
بالفيديو..لحظة القبض على " المطيري " في أمريكا
منذ 14 ساعة
8312
5
تركي آل الشيخ يتحدث عن " الحياة الفانية " وجستنيه: " قلبك قلب طفل "
منذ 18 ساعة
6750
7
بالفيديو.. رسالة مؤثرة من طبيب لوالدته التي أخذت العدوى منه
منذ 19 ساعة
8330
3
" توكلنا " يتيح للموظفين المستثنين من منع التجول استخدام المشهد الورقي
منذ 20 ساعة
37492
3
شاهد.. خادم الحرمين والملك فهد خلال تطوعهم في الجيش
منذ 20 ساعة
9207
3
شاهد.. "قياس" يُغضب الطلاب ومطالبات بتدخل القيادة
Previous
Next
اخبار رياضية
عربية ودولية
تصريحات مثيرة من "الحارثي" عن سامي الجابر
منذ ساعتين
الاتحاد يحسم موقفه من اللاعبين الأجانب
منذ 3 ساعات
منع ريال وأتلتيكو مدريد وبرشلونة من التدريبات الثنائية
منذ 4 ساعات
مصير "دجانيني" مهدد في الأهلي
منذ 5 ساعات
كارلوس إدواردو يؤكد رغبته في العودة إلى البرازيل
منذ 7 ساعات
بالفيديو..فهد المولد يوضح حقيقة صداقته بميسي
منذ 11 ساعة
كريري: " تجربة الهلال غيرت حياتي "
منذ 13 ساعة
مقترح جديد من الاتحاد الآسيوي لاستكمال الدوري
منذ 15 ساعة
ياسر القحطاني: «ندمان لعدم قبول عرض مانشستر سيتي»
منذ 18 ساعة
متخصص: تكلفة تعقيم الأندية بالمملكة تصل إلى 40 ألف ريال شهريًا
منذ 18 ساعة
دولة آسيوية تعلن خلوها من كورونا
منذ 3 ساعات
زيارة غامضة لوزير الدفاع الروسي أشعلت أزمة بين بوتين والأسد
منذ 4 ساعات
الاتحاد الأوروبي يدين تحركات تركيا قبالة سواحل قبرص
منذ 7 ساعات
بالفيديو.. لحظة إسقاط الجيش الوطني الليبي طائرة تركية مسيرة غرب طرابلس
منذ 7 ساعات
بالفيديو..الأتراك يثورون ضد حكومة حزب العدالة والتنمية
منذ 11 ساعة
وباء غامض يجتاح عدن يقتل مسؤولا أمنيا رفيع المستوى
منذ 15 ساعة
قرقاش: نؤيد وقف إطلاق النار عالميًا في مناطق النزاع لمكافحة كورونا
منذ 18 ساعة
شاهد.. وزير التعليم الفرنسي يُجري بث مباشر من الحمام بملابسه الداخلية
منذ 18 ساعة
المدير السابق للاستخبارات الصومالية: قطر لديها علاقات بحركة الشباب الإرهابية ( فيديو)
منذ 19 ساعة
قراصنة يهددون ترامب: «دفع فدية أو نشر الغسيل القذر»
منذ 19 ساعة
صدى سبورت
عدنان جستنية : بعض الإعلاميين يقومون بتفريخ البطولات للأندية
غرم الله الزهراني : الأهلي هو الزعيم
فهد المفيريج : لماذا النصر هو الوحيد الذي رفض تصوير كؤوس وميدالياته
جابر الغامدي : الكثير من إعلاميين وجمهور النصر يتمنون الغاء الدوري
محمد الغامدي : جميع الأندية لم تذكر البطولات الرسمية الخارجية
فلاح القحطاني : انا ضد عودة الحكم المحلي
خالد الهيل: النظام القطري يلجأ للقمع والإجبار في لبس الكمامة
ماجد القزيز
منذ دقيقتين
1053
0
بالفيديو.. حقيقة تهكير موقع قياس
عادل الحربي
منذ 8 دقائق
1114
0
تقرير أمريكي: قطر باتت أخطر بقعة لانتشار كورونا في مخيمات العمال
وكالات
منذ 17 دقيقة
1226
0
ضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة بالرياض
الرياض
منذ 22 دقيقة
1273
0
دعوى قضائية ضد "زووم" بعد بث مقاطع إباحية فى "درس دينى"
وكالات
منذ 27 دقيقة
1400
0
صورة قديمة للملك سعود مع رئيس بعثة الحج لمسلمي الصين
علي القحطاني
منذ 32 دقيقة
1274
0
"البكيري" يوجه رسالة لـ"المولد" : اتمنى لك صفحة جديدة بعد المنشطات
نواف السالم
منذ 37 دقيقة
1416
0
يالفيديو.. الزعاق يكشف موعد عيد الفطر المبارك
نايف السالم
منذ 42 دقيقة
1918
2
بالفيديو .. شخص يقود سيارته بتهور في مكة المكرمة
مكة المكرمة
منذ 45 دقيقة
1648
1
وباء مشابه لكورونا كان في الجزيرة العربية قبل 100 عام
عادل الحربي
منذ 48 دقيقة
1677
0
ضبط مستودع يخزن منتجات غذائية منتهية الصلاحية في بريدة
بريدة
منذ 51 دقيقة
1346
0
الصين تطالب أمريكا بـ "ديون متأخرة" قيمتها ملياري دولار
بكين
منذ 55 دقيقة
1574
2
شرطة القصيم: القبض على متهمين تورطا بارتكاب جرائم سرقة المركبات
بريدة
منذ ساعة
1395
0
نقل كيني سانسوم مدافع منتخب إنجلترا وآرسنال إلى المستشفى
وكالات
منذ ساعة
1456
0
وثائق: قطر تنفق ملايين الدولارات للتسلل لمنظومة التعليم الأمريكي
ماجد القزيز
منذ ساعة
1661
1
"صحة المدينة" تغلق مستشفى خاص بينبع
المدينة المنورة
منذ ساعة
1682
1
بالفيديو.. محمد العيسى يوجه رسالة للمتربصين بالمسلمين ودولهم
عادل الحربي
منذ ساعة
1594
0
شاهد.. أمرابط بـ الثوب السعودي يبني مسجدا في هولندا
ماجد محمد
منذ ساعة
2587
1
الصحة العالمية: سنبذل جهودنا للقضاء على كورونا قبل يوليو 2021
جنيف
منذ ساعة
1547
0
"التعليم" تنهي عامها الدراسي بنجاح محققة أرقامًا غير مسبوقة في التعليم عن بُعد
الرياض
منذ ساعة
1597
2
بالصور.. 103 مواطنًا عالقين بالفلبين يعودون إلى المملكة
الرياض
منذ ساعة
1665
2
بالفيديو.. حكم قطع صلاة الفريضة لإدراكها مع الجماعة
الرياض
منذ ساعة
2107
3
شاهد.. «الماجد» يوضح كيفية زكاة المال المستثمر في التقسيط
الرياض
منذ ساعتين
1704
0
بالفيديو.. ضبط شخص تباهى بحمل سلاحين ناريين في المجمعة
الرياض
منذ ساعتين
1767
2
شاهد.. «الداخلية» : رصد 3334 مخالفة في يوم واحد
الرياض
منذ ساعتين
2118
1
بالصور.. القبض على صاحب واقعة التفحيط بأحد شوارع الطائف
الطائف
منذ ساعتين
1886
2
حساب المواطن: فاتورة الكهرباء ليست ضمن المستندات المطلوبة
الرياض
منذ ساعتين
1993
0
إضغط هنا للمزيد من الأخبار ...
منذ ساعة
850
4
شاهد.. فتاة حسناء تحول وجهها إلى شبه محمد صلاح
منذ ساعتين
1117
4
رجل يقتل شقيقه خنقًا بسبب زوجته
منذ 3 ساعات
1266
3
مطعم يمنع رئيسة وزراء نيوزيلندا وخطيبها من دخوله
منذ 3 ساعات
616
3
لصان يهددان صاحب مطعم بطريقة كوميدية
منذ 4 ساعات
2073
3
العثور على جثة فتاة معلقة بسقف حجرتها
منذ 4 ساعات
1205
2
ظهور غريب لخاتم يعود لإمرأة متوفية بعد 80 عام من اختفائه !
منذ 5 ساعات
1894
4
بالفيديو.. حفل ماجن لشباب وفتيات في رمضان بدولة عربية
منذ 5 ساعات
1920
4
خلاف ينتهي بطعن شاب في رأسه وسط الشارع
منذ 6 ساعات
1169
2
مطلوب أمني ومطارد من الشرطة بسبب صورة سيلفي !
منذ 6 ساعات
1491
5
تعليق غريب من مي العيدان على صورة محمد رمضان ووالده
منذ 7 ساعات
949
1
بالصور.. قصة شعر من المنزل لمؤسس فيس بوك على يد زوجته
منذ 7 ساعات
1911
4
«بدور ابراهيم» بعد الإعتزال: مارح تشوفون وجهي والله يثبتني ! (فيديو)
منذ 8 ساعات
1750
5
بالفيديو.. الدكتورة خلود تثير الجدل بشرطها الوحيد لدخول مجال التمثيل
منذ 8 ساعات
6622
5
فتاة تطلب الطلاق بعد 3 أسابيع زواج لسبب صادم
منذ 10 ساعات
2248
4
حقيقة دخول الشمس مرحلة " سبات كارثي "
منذ 12 ساعة
2672
5
رجل يبرر زواجه بأكثر من امرأة: " صعبوا عليا وحبيت أسترهم "
الاخبار المحلية
بالفيديو.. متحدث الداخلية: الزيارات العائلية والتنقل وراء إصابة نساء وأطفال بكورونا
الرياض
منذ ساعتين
1831
2
هطول أمطار على أجزاء متفرقة من الطائف
خطوات التعامل مع حالة تابع غير مؤهل
جامعة الشمالية تحدد موعد إرسال الوثائق لخريجي وخريجات الجامعة
جامعة الإمام تعلن نتائج المتقدمين على برامج الدراسات العليا
عربية ودولية
فهد بن عبدالله يفضح ذباب عزمي بشارة
ماجد القزيز
منذ 19 ساعة
3009
0
مشهد موجع لعائلة فلسطينية تقف أمام منزلها المسروق وبداخله مستوطنون
مصر تعرض أقدم مفاتيح الكعبة الذي وصف بالثروة النادرة (فيديو)
بالفيديو.. جنود أتراك يذلون لاجئين سوريين
دونالد ترامب: نعمل على 14 لقاحًا لفيروس كورونا
حوادث
انقلاب شاحنة على طريق الطائف - الباحة
الطائف
منذ 3 ساعات
1678
0
إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش عبر الحدود
القبض على تشكيل عصابي من 5 سودانيين تخصص في سرقة الأغنام بالقصيم
شرطة جازان: اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 8 أشخاص تورطوا في الاعتداء على عدد من المركبات برمي الحجارة عليها
بالفيديو.. مطلوبون في قبضة رجال الأمن
مال واعمال
إطلاق هاتف سامسونج «Galaxy A41» الجديد
وكالات
منذ 5 ساعات
1879
2
تحديث جديد في «واتساب» يضم مزايا استثنائية
المملكة تستحوذ على حصة كبيرة في «فيسبوك»
البنوك تحذر من رسائل الاحتيال
مؤسسة البترول الكويتية تتخذ إجراءات تقشف قاسية ومنها تقليص العمال
اخبار رياضية
رونالدو يكشف سر الحفاظ على عضلاته خلال الحجر
وكالات
منذ 18 ساعة
2526
0
رسميًا.. إيقاف الدوري البلجيكي وتتويج «كلوب بروج» بطلًا
2 مليون ريال تٌنعش خزينة النصر بعد 50 مخالصة
الدوري الألماني يحسم أمر ارتداء المدربين لـ«الكمامات»
مهاجم الجزائر يُزيح الستار عن حقيقة مفاوضاته مع الهلال
الوظائف
وظائف شاغرة في شركة المعلومات الائتمانية
فاطمة المالكي
منذ 3 ساعات
1769
0
مشروع مدينة نيوم يوفر وظائف قيادية شاغرة
«التصنيع الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة
وظائف شاغرة في شركة الاتصالات
وظائف شاغرة في شركة مصفاة أرامكو
عالم المرأة
فوائد الشاي الأخضر في علاج تساقط الشعر
متابعة- أميرة خالد
منذ 56 دقيقة
1324
2
مخفوق البروتين يؤدي إلى تلف الكبد والكلى
حقيقة زواج نور الغندور سرًا من ثري خليجي
اكتشاف مادة تحمي الأسطح من الفيروس لمدة 90 يوم !
6 فوائد مذهلة لماء الأرز لبشرة دائمة الشباب وشعر صحي
فن وثقافة
بالفيديو.. «أصالة» تعترف بعقدتها في عيد ميلادها الـ 51
أميرة خالد
منذ 4 ساعات
1605
2
هجوم ضد ناصر القصبي بعدما انتقد «قلبي اطمأن»
«ريتا حرب» تكشف سر اختيار «القصيم» لتصوير أغلب حلقات «ضرب الرمال»
«جومانا مراد» تعترف بحذف الرقابة مشاهد لها وتكشف الأسباب
شاهد.. فنان مصري يشعل الغضب بعد ارتداء حذاء يحمل علم الكويت
عالم السيارات
بالصور.. فريق عمل متخصص في شم رائحة سيارات «أودي»
أميرة خالد
منذ 4 ساعات
1510
0
مواصفات متوقعة بسيارات بيجو 2021
أول صور لـ «نيسان كيكس اي باور 2020» المذهلة ذات المحرك الهجين لأول مرة
مميزات صرفية وقود كاديلاك اسكاليد 2021
تفاصيل ما يحدث داخل محرك السيارة أثناء تشغيله
أحدث التعليقات
أبو عبد الرحمن ✍️
النظام نظام عندهم ليس مثل الدول العربية والإسلامية فيه واسطة هذا رئيس وزراء أووزير أومعالي الشيخ الأستاذ الدكتور النظام نظام
واحد منصف
اظن السبب في زيادة إصابة النساء هو الأسواق التي أصبحت مزدحمة جدا ثم يتم نقل المرض إلى الأطفال من الام
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
سنين اشربه والتساقط اكثر👌😊😂
الاكثر قراءة
منذ يوم
107056
7
ماجد الحقيل يكشف قصة ساعة الملك عبدالعزيز التي أعطاها والده للملك سلمان (فيديو)
منذ 23 ساعة
83765
12
المرتزق عمر عبدالعزيز ينقلب على قطر بعد توقفها عن الدفع له
منذ 20 ساعة
37492
3
شاهد.. خادم الحرمين والملك فهد خلال تطوعهم في الجيش
منذ 14 ساعة
33353
22
بالفيديو..لحظة القبض على " المطيري " في أمريكا
منذ يوم
31689
11
تفريق تجمعات الوافدين في خميس مشيط
استطلاعات الرأي
قلم الحر
مواطن في زاوية حادة
فيروس كورونا الجديد "إذا عرف السبب بطل العجب"
الحذر والوقاية جعلا فيروس كورونا يقيد الحريات ويقطع التواصل بين شعوب العالم، وفعل ما لم...
وجهات نظر
فيصل المالكي
الذكريات
منيف الضوي
من أيّهم أنت ؟
ممدوح محمد مليباري
ففهمناها سليمان
محمد ماجد بن رشاد بخش
حتى لا نستود الأدمغة لحلول مشاكل كورونا
ورده العتيبي
النأي بالنفس أولى
عبدالله اللحيدان
قرار الاستقرار
منيف الضوي
ليتني كنت " تنبلاً" !
جديد الفيديو
لجظة سقوط جنود من طائرة
نشر منذ 27 دقيقة
311 مشاهدة
عائلة تتفاجئ بأفعى في مكان غير متوقع
نشر منذ 27 دقيقة
290 مشاهدة
متهور كاد يدهس الاطفال
نشر منذ 28 دقيقة
198 مشاهدة
الولد هذا مخربها
نشر منذ 29 دقيقة
307 مشاهدة
جابت العيد فيها
نشر منذ 29 دقيقة
281 مشاهدة
يعاند الشرطي وجاه الرد
نشر منذ ساعتين
847 مشاهدة
قطار كاد يدهس رجل
نشر منذ ساعتين
750 مشاهدة
انقاذ مرعب لرجل وسط الامواج
نشر منذ ساعتين
804 مشاهدة
الفنانة شذى سبت : في رمضان لا أتابع مسلسلات .. لأني أقرأ القرآن
نشر منذ 14 ساعة
2521 مشاهدة
مفاجأة ظهور النجم خالد عبدالرحمن في لايف مع مروة محمد
نشر منذ 15 ساعة
7654 مشاهدة
هذا اللى احرج زوجته
نشر منذ 16 ساعة
3179 مشاهدة
في لقاء قديم .. محمد نور نتحدى احد يجي قدامنا إذا الاتحاد كامل ما احد يقدر عليه
نشر منذ 16 ساعة
2632 مشاهدة
النيزك من الداخل
نشر منذ 16 ساعة
2649 مشاهدة
اكرام الضيف واجب
نشر منذ 16 ساعة
2452 مشاهدة
الشرطي حالف يعطيه مخالفه
نشر منذ 16 ساعة
2193 مشاهدة
حراج على الضفادع !
نشر منذ 16 ساعة
1892 مشاهدة
تسأل امها عن الزواج وجاها الرد
نشر منذ 19 ساعة
4125 مشاهدة
لا تفكر تخالف حظر التجول مرة ثانية
نشر منذ 19 ساعة
3502 مشاهدة
ماذا تفعل بعد دخول حشرة داخل الاذن
نشر منذ 19 ساعة
3559 مشاهدة
العمال ماعندهم مزح
نشر منذ 19 ساعة
2505 مشاهدة
امطار غزيرة وبرد على الطائف
نشر منذ 19 ساعة
1999 مشاهدة
مروة محمد : الصين هي سبب ازمة كورونا ياكلون اي شي حي بوحشية
نشر منذ 20 ساعة
2088 مشاهدة
تقليد لبرنامج رامز
نشر منذ 20 ساعة
2404 مشاهدة
طبيب يحذر من الكلوروكس بالبيت والمطبخ
نشر منذ 20 ساعة
4034 مشاهدة
جندي في اول يوم تدريب
نشر منذ 20 ساعة
2430 مشاهدة
أسهل طريقة لتنظيف الربيان
نشر منذ 20 ساعة
2680 مشاهدة
لحظة فريدة من تكوين العاصفة
نشر منذ 20 ساعة
1742 مشاهدة
اطار سيارة يسقط على سيارة
نشر منذ 22 ساعة
2268 مشاهدة
تصرف وحشي من سيدة مع كلب
نشر منذ 22 ساعة
2150 مشاهدة
أخبار المجتمع
محمد عازب الغامدي يهنئ أخيه ناصر بتخرج ابنه محمد من جامعة الباحة
شيخ قبيلة العُمرة بني شهر بتنومة الى رحمة الله
بن بنيان يحقق البكالوريوس في الرياضيات بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى
سعيد القحطاني يحصل على البكالوريس من جامعة الملك خالد
تقليد خالد علي العوفي و تركي عبدالعزيز الدعدي رتبة رئيس رقباء
" أميرة سعيد عبيد " تحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف من جامعة الملك خالد
“ابراهيم آل ناصر” يُرزق بمولودة
أحمد آل موسى يحصل على الماجستير