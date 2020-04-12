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مقالات
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«الصحة» : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
منذ ساعة
2460
2
مواطن يروي تفاصيل إنقاذ 3 أشخاص من داخل مركبة تحترق (فيديو)
منذ ساعة
3024
3
وزارة العدل تستجيب لمعتمر عراقي بعد نصف ساعة من مناشدته عبر "تويتر" (فيديو)
منذ ساعة
3464
1
مجهولون يصفون الحمراني بـ "الداعشي السابق" بعد فضح مشاهير الحشيش
منذ 4 ساعات
4333
11
بالفيديو.. المتورط في مقطع شرب محلولٍ لمادةٍ مقطّرة يعتذر
منذ 5 ساعات
4946
8
«الصحة» : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
منذ 8 ساعات
11804
3
«الصحة» تتجه لتقنين استخدام نموذج التنقل خلال منع التجول
منذ 9 ساعات
8886
9
انتهاء منع التجول الشامل وتراجع الإصابات في دولة عربية
منذ 10 ساعات
6370
13
شاهد.. كلمات مؤثرة وبكاء مواطنة عائدة من الخارج
منذ 11 ساعة
6769
5
بالفيديو.. تعامل رجال المرور مع مركبة خرجت في وقت منع التجول
منذ 17 ساعة
17455
11
بالفيديو.. صوت الطائرة يرعب " تميم " وابن عمه: " كيف يحكمكم هذا الجبان "
منذ 18 ساعة
8726
12
بالفيديو..مستهتر يخرج وقت منع التجول وينزع لوحات السيارة
منذ 19 ساعة
10836
16
أمر ملكي بتمديد منع التجول حتى إشعار آخر
ريال مدريد يدرس استئناف تدريبات فريق الكرة
منذ 3 ساعات
سلمان المؤشر يقترب من مغادرة الأهلي
منذ 3 ساعات
محمد صلاح يثير الجدل بعبارة أثناء قراءته لكتاب (صورة)
منذ 4 ساعات
سبورتينج لشبونة يصدم لاعبيه بشأن الرواتب
منذ 4 ساعات
محترف الهلال: فوجئت بقوة دوري المحترفين
منذ 4 ساعات
بالصور.. والدة نيمار تصدم الجمهور بعلاقة عاطفية مع شاب عمره 22 عام
منذ 5 ساعات
«جيوفينكو» يتلقى عرضين للرحيل عن الهلال
منذ 6 ساعات
آل الشيخ يثير الجدل برسالة غامضة حول الأهلي المصري
منذ 8 ساعات
توجه لخفض رواتب اللاعبين والمدربين بأندية الدوري لـ 50 %
منذ 9 ساعات
«حمدالله» يكشف سر إعلانه التكفل بـ 1000 أسرة
منذ 10 ساعات
الظهور الأول لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد شفاءه (فيديو)
منذ 3 ساعات
إعدام أحد قتلة مؤسس بنغلادش
منذ 3 ساعات
مسؤول طبي أمريكي يتوقع انحسار كورونا
منذ 3 ساعات
تركيا تشهد أكبر معدل إصابات عالمي حاليًا
منذ 4 ساعات
انتشار الجيش الأثيوبي داخل الأراضي السودانية
منذ 4 ساعات
رئيس الوزراء البريطاني يغادر المستشفى
منذ 5 ساعات
الوباء يضرب 116 عنصرًا من مليشيات إيران في سوريا
منذ 5 ساعات
ممثل خامنئي يتهم منظمة اليونيسيف بهدم الأسر الإيرانية
منذ 6 ساعات
مصابون بالفيروس يكشفون عارض غريب لم يتطرق إليه الأطباء !
منذ 6 ساعات
عقار جديد للفيروس يتفوق على دواء ترامب المفضل
منذ 8 ساعات
صدى سبورت
محمد الغامدي : ماجد عبدالله كان يقول للاعبين في المباراة " هبا " اذا اراد الانطلاق
عبدالعزيز الهشبول : الهلال لايقارن بأي نادي سعودي
علي الغامدي : الاندية السعودية لن تحقق البطولة الاسيوية
فهد الروقي : لاعب بمواصفات برود ماجد عبدالله المدربين الآن لن يلعبونه
محمد السويلم : هذا ما قام به نواف العابد مع شخص عندما كان يمر بظرف صعب
سعد مبارك : ماجد عبدالله لاعب مهاري يفوق حمدالله من ناحية المهارة
أردوغان يستجدي التبرعات ويُهديها لإسرائيل وصمت تام لحريم السلطان
ماجد القزيز
منذ 6 دقائق
1215
0
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إلزام "امرأة الخفاش" الصمت
بكين
منذ 21 دقيقة
609
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بالصور.. الدفاع المدني يُنقذ خمسينيًّا سقط من أعلى جبل بمركز الجرين
حامد العمري
منذ 21 دقيقة
1307
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وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة الـ20 يجتمعون الأربعاء
الرياض
منذ 31 دقيقة
1334
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وزير الاتصالات يدعو المواطنين إلى الانضمام لأبطال التوصيل
عادل الحربي
منذ 38 دقيقة
1847
0
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شاهد..ضبط 6 شاحنات من البصل تم إخفاؤها خارج موقع سوق الخضار
الرياض
منذ 39 دقيقة
1905
3
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"الصحة العالمية" تكشف حقيقة انتقال عدوى "كورونا" من الجثث
جنيف
منذ 47 دقيقة
1673
0
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الربيعي يكشف عن اختياراته للاعبين الأفضل في دوري المحترفين والدوسري يتصدر
طلال الغامدي
منذ 50 دقيقة
1482
0
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بالصور.. برج الساعة يُنير بـ " خلك في البيت "
مكة المكرمة
منذ 52 دقيقة
1877
0
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فيسبوك
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بالفيديو.. الشبل: لا نغلق أي عدّاد مياه عن عميل لم يُسدد
عادل الحربي
منذ 56 دقيقة
1627
0
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زيارة الملك سعود إلى هولندا حينما كان وليًا للعهد (فيديو)
نايف السالم
منذ 59 دقيقة
1765
0
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فيسبوك
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موقف لوتشيسكو من ضم فالكاو
وكالات
منذ ساعة
1663
0
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المقابر تكشف كذب إيران بعد تجهيز 10 آلاف حفرة جديدة لضحایا کورونا
طهران
منذ ساعة
1772
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«يويفا» يفكر في إنهاء دوري الأبطال
وكالات
منذ ساعة
1543
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استمرار هطول أمطار رعدية على منطقتين
الرياض
منذ ساعة
1734
1
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مانشستر سيتي يتصدر سباق التوقيع مع لاوتارو خلال الميركاتو الصيفي
وكالات
منذ ساعة
1388
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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يصف أردوغان بـ " الدجال "
ماجد القزيز
منذ ساعة
2007
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تسيير رحلات إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة
وكالات
منذ ساعتين
2065
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متحدث الصحة: 10 من المتوفين بالفيروس لم يتعدوا الـ40 عامًا
عادل الحربي
منذ ساعتين
2466
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توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدة مناطق بالمملكة وتستمر 10 أيام
الرياض
منذ ساعتين
2239
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وزير الطاقة الروسي: تحرُّك المملكة لزيادة إنتاج النفط كان أمراً غير منطقيًا
وكالات
منذ ساعتين
2596
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فيتوريا: أرواح الناس أهم من عودة كرة القدم
نواف السالم
منذ ساعتين
1623
1
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الموارد البشرية: تخصيص 250 مليون لمساعدة الأسر المتضررة
حمود العنزي
منذ ساعتين
2430
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين
الرياض
منذ ساعتين
1894
1
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تفاصيل القبض على المتورطين في واقعة السرقة بمحطة الوقود بجازان
جيزان
منذ ساعتين
1944
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بالفيديو.. إنتاج 15 مليون بيض مائدة يوميًا
عادل الحربي
منذ ساعتين
2105
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خادم الحرمين يوافق على قرارات المجلس الصحي
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منذ ساعتين
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وفاة رب أسرة بالوباء القاتل تتسبب في انتحار أم ونجلها
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أجانب يفلتون من ضرب "الهراوات" رغم خرقهم الحظر
منذ ساعتين
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رائدا فضاء يصفان شعور العودة للأرض بعد كورونا بـ " الأكثر عزلة "
منذ 4 ساعات
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بالصور.. حيل تنكرية غريبة لرمي القمامة أثناء منع التجول
منذ 5 ساعات
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شاهد.. كورونا يتسبب في حبس عروسين يوم زفافهما
منذ 6 ساعات
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إقرار الزواج عن بُعد في دولة عربية
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ضبط رجال أعمال بصحبتهم فتيات على متن طائرة خاصة
منذ 7 ساعات
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زوجة في دعوى إثبات تطليق: حرمني من حقوقي الشرعية 13 سنة
منذ 8 ساعات
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شاهد.. هروب جماعي لمرضى بمصحة عقلية وأخذ الممرضة رهينة
منذ 8 ساعات
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«العنود بدر» تكشف اسرار شخصيتها : اتمنى أن اصبح أماً
منذ 8 ساعات
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دولة تسمح بخلع كل شئ عدا الكمامة !
منذ 8 ساعات
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الأمير تشارلز يصف زواجه من ديانا بـ «الخطأ الفادح»
منذ 9 ساعات
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تصرفات صادمة لمراهقين مع مسنة مريضة بالسرطان
منذ 9 ساعات
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اب يطلق الرصاص على ابنه لسبب غريب
منذ 9 ساعات
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«البطاطس» تدفع رجلًا لإنهاء حياة زوجته بعد 30 عامًا من الزواج
الاخبار المحلية
1500 قضية صدر فيها قرارات استئناف عن بعد خلال 5 أيام
نايف السالم
منذ ساعتين
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نقل 1000 عامل للسكن المؤقت بمدارس جدة
الداخلية: نشاط توصيل الطلبات يحتاج إلى بطاقة عمل إلكترونية (فيديو)
وزارة التعليم تبدأ في مراجعة جميع المقررات
بالفيديو.. جريان السيول في وادي دماج بنجران
عربية ودولية
بالفيديو.. نساء «داعش» : المرض لن يصيبنا .. يصيب الكافر!
وكالات
منذ 8 ساعات
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إصابة مذيع قناة " مكملين " الإخوانية بالفيروس التاجي
" دواء ترامب " يصيب الفرنسيين بأمراض القلب
بالصور..توابيت من " الكرتون " لاحتواء الجثث في الإكوادور
حجب موقع وكالة "الأناضول" التركية بعد نشر شائعات مسيئة ضد المملكة
حوادث
القبض على 5 مخالفين ارتكبوا جرائم اعتداء وسرقة بالرياض
الرياض
منذ 6 ساعات
1836
2
القبض على مواطن ظهر في فيديو يتباهى بتناول محلولٍ لمادةٍ مقطرة
الإطاحة بـ4 مواطنين تباهوا بمخالفتهم لمنع التجول وسخروا من رجال الأمن
بالصور.. ضبط قائد مركبة صدم دراجة نارية بالشرقية
القبض على قائد مركبة اصطدم بعدد من المركبات عمدا ومارس التفحيط بعسير
مال واعمال
جوجل تبرز خيارات الرعاية الصحية عن بعد على صفحات محرك البحث
وكالات
منذ ساعتين
1415
0
"ساما" توجه البنوك إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي وتعليق تجميد الحسابات البنكية
"التقاعد" تتيح خدمة التظلم عن بعد
اجتماع طارئ في أوبك
حقيقة فيديو الكشف عما بداخل المنزل عند التعامل مع خرائط جوجل
اخبار رياضية
بالفيديو.. سعيد العويران يطقطق على محمد عبد الجواد
ماجد محمد
منذ 10 ساعات
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توضيح من رئيس لجنة الاحتراف باتحاد الكرة بشأن خفض الرواتب
الاتحاد يقترب من تجديد عقود رباعي الفريق
الهلال يكسب قضايا جديدة ويهدد المسيئين
مدرب المنتخب السابق يطالب برشلونة بالتوقيع مع لاوتارو ويصفه بالمهاجم المثالي
الوظائف
وظائف شاغرة في مشروع مدينة نيوم
فاطمة المالكي
منذ 3 ساعات
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جمعية اشراق تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
«أمازون» تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
شركة ساب للبرمجيات توفر وظائف إدارية للجنسين
10 وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي
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متابعة- أميرة خالد
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أفضل المكملات الطبيعية لمكافحة الشيخوخة.. منها" الشاي الأخضر"
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شاهد.. أمل حجازي تثير الجدل بفستان جريء مكشوف الصدر
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بالفيديو.. فتاة تقلد سهير البابلي وتثير ضجة كبيرة
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طريقة سهلة وبسيطة لتنظيف فلتر الهواء في السيارة حال انسداده
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أحدث التعليقات
ابو محمد
استغفر الله العظيم ...
abdul
اكيد بيمنحوها جائزة نوبل في اكثر من مجال. مبروك سلفا يا د/ شِي.
عبده كعبي
خسائر هونداي وكيا .... عساها دوم يارب زي ما خسرتنا شباب لعدم وجود سفتي وكثر العيوب تصنيع
ابو محمد
اجالي اخرسوها ..؟؟ .. البلاء وكل البلاء من تشنق بنق طنق .. .. اجل بعذر ابو إفانكا يوم يشخّط فيهم ويخنق اقتصادهم ،،، .. شخّط فيهم ياالاصهب شخّط فيهم لا ترحمهم ..
ابو محمد
الله يشفيه مما اصابه ، ويجزاكم خير الجزى .. آمين ..
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