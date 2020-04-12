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«الصحة» : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
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مواطن يروي تفاصيل إنقاذ 3 أشخاص من داخل مركبة تحترق (فيديو)

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وزارة العدل تستجيب لمعتمر عراقي بعد نصف ساعة من مناشدته عبر "تويتر" (فيديو)

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مجهولون يصفون الحمراني بـ "الداعشي السابق" بعد فضح مشاهير الحشيش

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بالفيديو.. المتورط في مقطع شرب محلولٍ لمادةٍ مقطّرة يعتذر

Time منذ 5 ساعات Views 4946 Comment 8

«الصحة» : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

Time منذ 8 ساعات Views 11804 Comment 3

«الصحة» تتجه لتقنين استخدام نموذج التنقل خلال منع التجول

Time منذ 9 ساعات Views 8886 Comment 9

انتهاء منع التجول الشامل وتراجع الإصابات في دولة عربية

Time منذ 10 ساعات Views 6370 Comment 13

شاهد.. كلمات مؤثرة وبكاء مواطنة عائدة من الخارج

Time منذ 11 ساعة Views 6769 Comment 5

بالفيديو.. تعامل رجال المرور مع مركبة خرجت في وقت منع التجول

Time منذ 17 ساعة Views 17455 Comment 11

بالفيديو.. صوت الطائرة يرعب " تميم " وابن عمه: " كيف يحكمكم هذا الجبان "

Time منذ 18 ساعة Views 8726 Comment 12

بالفيديو..مستهتر يخرج وقت منع التجول وينزع لوحات السيارة

Time منذ 19 ساعة Views 10836 Comment 16

أمر ملكي بتمديد منع التجول حتى إشعار آخر

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    ابو محمد
    استغفر الله العظيم ...
    abdul
    اكيد بيمنحوها جائزة نوبل في اكثر من مجال. مبروك سلفا يا د/ شِي.
    عبده كعبي
    خسائر هونداي وكيا .... عساها دوم يارب زي ما خسرتنا شباب لعدم وجود سفتي وكثر العيوب تصنيع
    ابو محمد
    اجالي اخرسوها ..؟؟ .. البلاء وكل البلاء من تشنق بنق طنق .. .. اجل بعذر ابو إفانكا يوم يشخّط فيهم ويخنق اقتصادهم ،،، .. شخّط فيهم ياالاصهب شخّط فيهم لا ترحمهم ..
    ابو محمد
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