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"الصحة" تسجل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
منذ ساعتين
5082
4
"الصحة" تسجل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
منذ ساعتين
3342
0
قاض يرفض إصدار قرار ضد مدين
منذ 4 ساعات
5516
0
توضيح بشأن لقب "الأجرب" في أسرة "آل سعود"
منذ 4 ساعات
8469
6
القبض على فتاة نشرت فيديو تتلفظ على رجال الأمن بمكة
منذ 5 ساعات
7539
10
مطالبات بحظر كلي في المملكة لمواجهة الوباء القاتل
منذ 5 ساعات
16773
5
6 أميرات من بنات الملك عبدالعزيز على قيد الحياة
منذ 6 ساعات
12226
4
النمر يوضح حقيقة وفاة الخارجين من منازلهم خلال الأسبوعين المقبلين
منذ 8 ساعات
5950
10
شاهد.. تزاحم شديد أمام أحد المتاجر لشراء «البيض»
منذ 9 ساعات
7833
3
فيلادمير بوتين يُغير موقفه من مفاوضات النفط بعد دعوة المملكة إلى اجتماع عاجل
منذ 9 ساعات
6721
6
بالفيديو.. خطأ غير متوقع لمذيع أثناء قراءة الأخبار حول منع التجول في 7 أحياء بجدة
منذ 11 ساعة
16668
10
تفاصيل جديدة مثيرة في قضية «خاطفة الدمام»
منذ 18 ساعة
19203
23
شاهد.. قفزة جديدة في أعداد الإصابات بالفيروس في المملكة
مانشستر سيتي لن يطلب دفع أجور موظفيه
منذ 3 ساعات
جمال بلعمري" يرغب في مغادرة الشباب بعد تلقيه 3 عروض
منذ 5 ساعات
خالد القحطاني: الصحافة التركية مصدر كاذب للأخبار الرياضية
منذ 6 ساعات
جستنيه: صالح النعيمة مدافع لن يتكرر (فيديو)
منذ 7 ساعات
«الشلهوب والعابد» يبدآن التدريبات اللياقية
منذ 8 ساعات
مدرب الأهلي يتواصل مع الجهاز الطبي بشأن الخماسي المصاب
منذ 8 ساعات
نيمار يقرر العودة إلى برشلونة
منذ 9 ساعات
بايرن ميونخ يعود للتدريبات بشروط صارمة
منذ 9 ساعات
مدرب شيفيلد يونايتد يُقدم اقتراحًا لاستكمال الدوري
منذ 10 ساعات
نجم مانشستر سيتي يدعو فتاتي ليل إلى منزله أثناء العزل الصحي !
منذ 12 ساعة
مصرع قياديين حوثيين ومرافقيهم في غارة جوية بالجوف
منذ 4 ساعات
بالصور.. مقتل 30 إمرأة باستهداف السجن المركزي بتعز
منذ 4 ساعات
شاهد.. محامون يرفعون دعوى ضد الرئيس الصيني ويطالبون بتعويض 10 تريليون
منذ 5 ساعات
شاهد.. شاب إيراني مشرد وآخر يبحث في القمامة عن الطعام
منذ 5 ساعات
تطوير تطبيق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا
منذ 6 ساعات
ملك المغرب يعفو عن 5654 معتقلا خوفا من تفشي الوباء المستجد
منذ 7 ساعات
وفاة محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي السابق متأثرًا بكورونا
منذ 8 ساعات
إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام بالإمارات
منذ 9 ساعات
«روحاني» يدفع شعبه للإنتحار : افتحوا الأسواق واستأنفوا العمل !
منذ 11 ساعة
التحالف العربي: سقوط صاروخ باليستي حوثي داخل صعدة
منذ 12 ساعة
صدى سبورت
المحياني : حمزة ادريس سجل 33 في عدد مباريات أقل ولو عملنا نسبة وتناسب انجازه أكبر
محمد العنزي : النصر خلال 10 سنوات وصل 9 نهائيات وكسب واحد فقط
عدنان جستنيه : في كلمات قالها سعيد العويران ما توقعت يقولها
محمد الغامدي : اضعف مشاركة في كاس العالم للأندية كانت للهلال
عبدالرحمن السماري : الميول أنسانا النجوم
فهد الروقي : الاهلي لماذا لم يحقق اي بطولة قاريه مع انه اول فريق لعب نهائي قاري
إصابة رجل مرور إثر تعرض دورية مرورية للصدم من مركبة امتنع قائدها عن التوقف
مكة المكرمة
منذ 19 دقيقة
1402
0
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مقطع نادر للملك عبدالعزيز مع أبنائه في قصر المربع بالرياض
علي القحطاني
منذ 33 دقيقة
1708
0
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تفاصيل عرض باريس سان جيرمان لشراء فينيسيوس من ريال مدريد
وكالات
منذ 38 دقيقة
1344
0
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شاهد..ضبط مسلخاً عشوائياً داخل سكن عمال يبيع لحوماً مجهولة المصدر بالقطيف
القطيف
منذ 40 دقيقة
1490
0
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الشبل:العمل في شركة المياه لم يتوقف والموظفون أعمالهم لا زالت مستمرة (فيديو)
نايف السالم
منذ 51 دقيقة
1438
0
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نقل بوريس جونسون إلى المستشفى
لندن
منذ ساعة
2055
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الغامدي: 9 أشهر ونتأكد إذا كان هناك مشاكل بين الأزواج أو لا (فيديو)
علي القحطاني
منذ ساعة
1845
0
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بالفيديو.. قطري يشكر حكومته بتغريدة لشفاء مرضى "كورونا" بالمملكة
ماجد القزيز
منذ ساعة
2503
0
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النيابة: "الشائعات التسويقية" جريمة كبرى وعقوبة صارمة تنتظر مرتكبها
الرياض
منذ ساعة
1504
0
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محلل نفسي: "القول بأن "كورونا" عقوبة إلهية يزيد من ضيق النفس (فيديو)
حمود العنزي
منذ ساعة
1764
4
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الاتحاد يزف بُشرى لجماهيره
نواف السالم
منذ ساعة
2277
0
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فيسبوك
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شاهد.. توافر البيض بشكل كبير في المتاجر
عادل الحربي
منذ ساعة
2052
2
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إغلاق إحدى الملاحم المخالفة في حفر الباطن
الرياض
منذ ساعة
1643
0
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إبل تسير في البيداء الماطرة بالدوادمي (فيديو)
الدوادمي
منذ ساعة
1913
0
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بالفيديو.. ماجد الحقيل: باشرنا 70 ألف بلاغ متعلق بأزمة كورونا
علي القحطاني
منذ ساعتين
1757
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انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي
وكالات
منذ ساعتين
2053
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شاهد.. مواطن يعزف النشيد الوطني في بهو الفندق بالنمسا
عادل الحربي
منذ ساعتين
1989
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بلجيكي: ما فعلته المملكة تجاه المرضى يكشف ثقافة الإسلام الحقيقية (فيديو)
عادل الحربي
منذ ساعتين
2035
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القبض على قائدي سيارتين دهسا رجلي مرور في جدة
جدة
منذ ساعتين
3462
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القبض على مواطن يتواصل مع فتيات بفحش القول وخدش للحياء بالرياض
سعيد العجل
منذ ساعتين
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بالفيديو.. علاء مبارك يرثي والده بعد 40 يوما من وفاته
القاهرة
منذ ساعتين
2245
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بالفيديو.. الموسى يوضح مدى قانونية قرار صاحب العمل بصرف نصف راتب مارس فقط
نايف السالم
منذ ساعتين
1959
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تسجيل صوتي مسرب يكشف رهان أردوغان على عودة إخوان مصر
أنقرة
منذ ساعتين
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الطفل محمد الشمري يُشجع الهلال ويُشدد على السلام بالنظر رغم سنه الصغير (فيديو)
ماجد محمد
منذ 3 ساعات
2540
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بالفيديو.. تعليق "المري" على الأحكام الفقهية المستجدة وخاصة الصلاة في البيوت
عادل الحربي
منذ 3 ساعات
2108
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شاهد..فتاة تعود للمشي بعد الإعاقة ومعاناة 3 سنوات
نايف السالم
منذ 3 ساعات
2301
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بالفيديو.. السفير الفرنسي في المملكة يشيد بشجاعة الأطباء
الرياض
منذ 3 ساعات
2121
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الحمراني: تقديم شكوى ضد فتاة مصرية أساءت للكويت بألفاظ غير لائقة
منذ ساعة
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بالفيديو.. فوز العتيبي تكشف عن مشكلة "عويصة" تواجهها أثناء التصوير
منذ ساعة
631
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شاهد..الملكة إليزابيث مكسورة خلال الحديث عن الوباء
منذ ساعتين
1175
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شاهد.. رجل أمن يعرض المساعدة على جميع سكان العمارة التي يقطنها
منذ 3 ساعات
1554
5
علماء يكشفون انتشار فيروس كورونا بين البشر قبل سنوات
منذ 6 ساعات
1370
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رسّام يطعن زوجته وينتحر
منذ 7 ساعات
2161
4
شاهد.. شجار عنيف بين امرأتين داخل متجر للحصول المواد الغذائية
منذ 7 ساعات
1204
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القصة الحقيقية لرفع الآذان داخل كنيسة خوفًا من كورونا
منذ 8 ساعات
1131
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رجل يُطلق النار على 4 رجال وامرأة إثر صوتهم العالي
منذ 9 ساعات
1902
10
مفاجأة لفتاة بعد شهرين من سقوط جوالها في النهر (صورة)
منذ 10 ساعات
2295
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طفلة تخفي جثة شقيقتها في خزان مياه بعدما قتلتها خنقًا
منذ 10 ساعات
590
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بالفيديو.. طاقم طبي يحتفل بعيد ميلاد مريضة بالحجر الصحي
منذ 10 ساعات
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الإطاحة بشاب يتاجر في المخدرات ويوصلها لزبائنه «ديليفري»
منذ 11 ساعة
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منذ 11 ساعة
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ام تعجز عن لمس او تقبيل مولودها بسبب الفيروس
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مطعم يلجأ لحيلة غريبة للتخلص من مخاوف الفيروس
الاخبار المحلية
الملحقية في أمريكا: الطالب المغادر لبلد الدراسة سوف يستمر الصرف عليه
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شاهد..شفاء أصغر حالة إصابة بكورونا وتسليمه لذويه بالدوادمي
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"الصحة" تنشر مقطع فيديو ضمن حملة "عاذرينكم"
عربية ودولية
بالفيديو.. مسنة إيرانية تستغيث: خامنئي لا يرى الظلم في ايران المهم صواريخه تصل إلى الحوثي
طهران
منذ 15 ساعة
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بالفيديو.. مصرع مسؤول بارز في حزب الله اللبناني برصاص مجهولين
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وزارة النفط اليمنية: مليشيا الحوثي تستهدف محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي بمأرب
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حوادث
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محمد بن طحيطح
منذ 9 ساعات
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إصابة شخص في حادث اصطدام مركبة وشاحنة بجدة
إصابة قائد مركبة بعد اصطدامها في «عامود إنارة» بالطائف
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مال واعمال
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واشنطن
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إعفاء المتاجر ومنشآت القطاع الخاص من رسوم " نقاط البيع والتجارة الإلكترونية"
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اخبار رياضية
زيدان: محمد صلاح عقليته أفضل مني
وكالات
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الوظائف
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فاطمة المالكي
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منذ ساعة
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واخيرا ياصدي خلصتم
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
واخيرا ياصدي خلصتم
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
واخيرا ياصدي خلصتم
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا
الحياء شعبة من شعب الايمان
اللهم تعافيها مما بتلأها وسترك اللهم على نساء المسلمين اللهم أمين 🤲
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