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"الصحة" تسجل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
Time منذ ساعتين Views 5082 Comment 4

"الصحة" تسجل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

Time منذ ساعتين Views 3352 Comment 0

قاض يرفض إصدار قرار ضد مدين

Time منذ 4 ساعات Views 5516 Comment 0

توضيح بشأن لقب "الأجرب" في أسرة "آل سعود"

Time منذ 4 ساعات Views 8474 Comment 6

القبض على فتاة نشرت فيديو تتلفظ على رجال الأمن بمكة

Time منذ 5 ساعات Views 7539 Comment 10

مطالبات بحظر كلي في المملكة لمواجهة الوباء القاتل 

Time منذ 5 ساعات Views 16773 Comment 5

6 أميرات من بنات الملك عبدالعزيز على قيد الحياة

Time منذ 6 ساعات Views 12230 Comment 4

النمر يوضح حقيقة وفاة الخارجين من منازلهم خلال الأسبوعين المقبلين 

Time منذ 8 ساعات Views 5950 Comment 10

شاهد.. تزاحم شديد أمام أحد المتاجر لشراء «البيض»

Time منذ 9 ساعات Views 7833 Comment 3

فيلادمير بوتين يُغير موقفه من مفاوضات النفط بعد دعوة المملكة إلى اجتماع عاجل

Time منذ 9 ساعات Views 6721 Comment 6

بالفيديو.. خطأ غير متوقع لمذيع أثناء قراءة الأخبار حول منع التجول في 7 أحياء بجدة

Time منذ 11 ساعة Views 16668 Comment 10

تفاصيل جديدة مثيرة في قضية «خاطفة الدمام»

Time منذ 18 ساعة Views 19207 Comment 23

شاهد.. قفزة جديدة في أعداد الإصابات بالفيروس في المملكة

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    علي القحطاني
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    تفاصيل عرض باريس سان جيرمان لشراء فينيسيوس من ريال مدريد

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    واخيرا ياصدي خلصتم
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    ماشاء الله تبارك الرحمن
    🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
    الله لايبلانا
    الحياء شعبة من شعب الايمان
    اللهم تعافيها مما بتلأها وسترك اللهم على نساء المسلمين اللهم أمين 🤲

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