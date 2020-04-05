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ابو محمد
منع التجول حل واح من حلول كثيرة لكن لو كل إنسان راجع نفسه وحاسبها ورجع المفسدون في الأرض وتابوا وأنابوا وعزموا على عدم العودة لرأينا الغمة تنكشف... أما ما نراه على سبيل المثال المؤذن ينتهي من الأذان والمحلات فاتحة وتبيع في وقت الصلاة والناس كأنهم غافلون..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
الحظر يا ستاذ حنس بيكون 21 الى الى شهر ماهو سنه عشان عشان تقول ملابس اهم شي المواد الغذايه رز .زيت. دقيق .... هذي الطريقه الصحيحه لاحتوى تفشي العدوا عشان يابرفسور حنس هناك اعداد كبيره مصابين غير معروفين معك الفقير الى الله ابو ريان تقبل مروري
ابوبدر
اما 24 ساعة راح تصير مشكلة كبيرة انتبهوا الا الحبسة فالناس من الحظر الجزئي منهبلة وساكتة ومتحملة. ترى الناس باقي لها تكة وتنهبل ولا تستبعد يتصرفون تصرفات غلطة ويطلعون كلهم بيوم واحد وتصير فوضى.
مواطن سعودي
ههههههههههههههههههههههه كولومبيا ارض المخدرات والعصابات ماعندهم الا الدجه وربي
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
يجب فرض حظر كلي وترحيل المخالفين لاحتوى انتشار العدوى وزيادت الاصابه بكرونا
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