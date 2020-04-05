نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة
عاجل
«الصحة» : تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
Time منذ ساعة Views 4597 Comment 2

القبض على فتاة نشرت فيديو تتلفظ على رجال الأمن بمكة

Time منذ ساعتين Views 4381 Comment 7

مطالبات بحظر كلي في المملكة لمواجهة الوباء القاتل 

Time منذ ساعتين Views 8612 Comment 2

6 أميرات من بنات الملك عبدالعزيز على قيد الحياة

Time منذ ساعتين Views 7156 Comment 4

النمر يوضح حقيقة وفاة الخارجين من منازلهم خلال الأسبوعين المقبلين 

Time منذ 4 ساعات Views 5241 Comment 10

شاهد.. تزاحم شديد أمام أحد المتاجر لشراء «البيض»

Time منذ 5 ساعات Views 7026 Comment 3

فيلادمير بوتين يُغير موقفه من مفاوضات النفط بعد دعوة المملكة إلى اجتماع عاجل

Time منذ 5 ساعات Views 9608 Comment 9

«الصحة» : تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

Time منذ 5 ساعات Views 5420 Comment 5

بالفيديو.. خطأ غير متوقع لمذيع أثناء قراءة الأخبار حول منع التجول في 7 أحياء بجدة

Time منذ 8 ساعات Views 14532 Comment 10

تفاصيل جديدة مثيرة في قضية «خاطفة الدمام»

Time منذ 10 ساعات Views 7362 Comment 7

تفاصيل جديدة في الإطاحة بداهس رجلي المرور بالرياض

Time منذ 15 ساعة Views 17830 Comment 23

شاهد.. قفزة جديدة في أعداد الإصابات بالفيروس في المملكة

Time منذ 16 ساعة Views 10917 Comment 12

مواطنة تروي موقفًا لها مع سائقها: هذا تعلمته من الملكة نادين البدير

    صدى سبورت

    فهد الروقي : الاهلي لماذا لم يحقق اي بطولة قاريه مع انه اول فريق لعب نهائي قاري Views
    فهد الروقي : الاهلي لماذا لم يحقق اي بطولة قاريه مع انه اول فريق لعب نهائي قاري
    أحمد بهجة : أكثر فريق ارتحت فيه بالدوري السعودي هو الاتحاد Views
    أحمد بهجة : أكثر فريق ارتحت فيه بالدوري السعودي هو الاتحاد
    وليد الفراج : الفيفا يأكد أنه سيصدر لائحة استرشادية بالنسبة لعقود اللاعبين Views
    وليد الفراج : الفيفا يأكد أنه سيصدر لائحة استرشادية بالنسبة لعقود اللاعبين
    محمد السويلم : الغاء الموسم الرياضي قد يكون الحل الانسب والافضل Views
    محمد السويلم : الغاء الموسم الرياضي قد يكون الحل الانسب والافضل
    فهد الروقي : المربع الذهبي ظلم للهلال وظلم للنصر Views
    فهد الروقي : المربع الذهبي ظلم للهلال وظلم للنصر
    وليد الفراج لمحيسن الجمعان : إذا أكملنا الدوري من سيأخذها النصر ولا الهلال ؟ Views
    وليد الفراج لمحيسن الجمعان : إذا أكملنا الدوري من سيأخذها النصر ولا الهلال ؟
    شاهد..فتاة تعود للمشي بعد الإعاقة ومعاناة 3 سنوات

    شاهد..فتاة تعود للمشي بعد الإعاقة ومعاناة 3 سنوات
    نايف السالم
    Time منذ دقيقة Views 1039 Comment 0
    بالفيديو.. السفير الفرنسي في المملكة يشيد بشجاعة الأطباء

    بالفيديو.. السفير الفرنسي في المملكة يشيد بشجاعة الأطباء
    الرياض
    Time منذ 13 دقيقة Views 1251 Comment 0
    مانشستر سيتي لن يطلب دفع أجور موظفيه‎

    مانشستر سيتي لن يطلب دفع أجور موظفيه‎
    وكالات
    Time منذ 20 دقيقة Views 1249 Comment 0
    800 مليار دولار خسائر للاقتصاد الأمريكي (فيديو) 

    800 مليار دولار خسائر للاقتصاد الأمريكي (فيديو) 
    واشنطن
    Time منذ 31 دقيقة Views 1369 Comment 0
    توضيح بشأن لقب "الأجرب" في أسرة "آل سعود"

    توضيح بشأن لقب "الأجرب" في أسرة "آل سعود"
    نايف السالم
    Time منذ 41 دقيقة Views 2291 Comment 0
    مصرع قياديين حوثيين ومرافقيهم في غارة جوية بالجوف

    مصرع قياديين حوثيين ومرافقيهم في غارة جوية بالجوف
    فهمي محمد
    Time منذ 48 دقيقة Views 1683 Comment 0
    الملحقية في أمريكا: الطالب المغادر لبلد الدراسة سوف يستمر الصرف عليه 

    الملحقية في أمريكا: الطالب المغادر لبلد الدراسة سوف يستمر الصرف عليه 
    الرياض
    Time منذ 59 دقيقة Views 1506 Comment 0
    شاهد..شفاء أصغر حالة إصابة بكورونا وتسليمه لذويه بالدوادمي

    شاهد..شفاء أصغر حالة إصابة بكورونا وتسليمه لذويه بالدوادمي
    الرياض
    Time منذ ساعة Views 2271 Comment 0
    شاهد.. تصوير جوي يوثق سيول القويعية بعد هطول الأمطار

    شاهد.. تصوير جوي يوثق سيول القويعية بعد هطول الأمطار
    الرياض
    Time منذ ساعة Views 1768 Comment 1
    بالفيديو.. قانوني يحسم الجدل حول زواج من هم دون 18 عاما 

    بالفيديو.. قانوني يحسم الجدل حول زواج من هم دون 18 عاما 
    علي القحطاني
    Time منذ ساعة Views 1718 Comment 1
    "الصحة" تنشر مقطع فيديو ضمن حملة "عاذرينكم"

    "الصحة" تنشر مقطع فيديو ضمن حملة "عاذرينكم"
    الرياض
    Time منذ ساعة Views 1572 Comment 0
    مستشفى القويعية تُعلق على فيديو نقل مصابين بفيروس كورونا إلى القرى

    مستشفى القويعية تُعلق على فيديو نقل مصابين بفيروس كورونا إلى القرى
    عادل الحربي
    Time منذ ساعة Views 2793 Comment 1
    بالصور.. مقتل 30 إمرأة باستهداف السجن المركزي بتعز 

    بالصور.. مقتل 30 إمرأة باستهداف السجن المركزي بتعز 
    فهمي محمد
    Time منذ ساعة Views 2090 Comment 2
    طبيب يوضح كيفية الحفاظ علي العاملين الصحيين وتقليل العدوى في العناية المركزة (فيديو)

    طبيب يوضح كيفية الحفاظ علي العاملين الصحيين وتقليل العدوى في العناية المركزة (فيديو)
    علي القحطاني
    Time منذ ساعة Views 1554 Comment 0
    شاهد.. محامون يرفعون دعوى ضد الرئيس الصيني ويطالبون بتعويض 10 تريليون

    شاهد.. محامون يرفعون دعوى ضد الرئيس الصيني ويطالبون بتعويض 10 تريليون
    وكالات
    Time منذ ساعة Views 2762 Comment 1
    أمطار على منطقة الباحة

    أمطار على منطقة الباحة
    الباحة
    Time منذ ساعة Views 1582 Comment 4
    توفر 45 وظيفة في شركة باب رزق جميل

    توفر 45 وظيفة في شركة باب رزق جميل
    فاطمة المالكي
    Time منذ ساعة Views 1687 Comment 0
    شاهد.. شاب إيراني مشرد وآخر يبحث في القمامة عن الطعام

    شاهد.. شاب إيراني مشرد وآخر يبحث في القمامة عن الطعام
    طهران
    Time منذ ساعة Views 1663 Comment 1
    الربيعة: مستعدون لاستقبال المواطنين القادمين من الخارج في دور الضيافة 

    الربيعة: مستعدون لاستقبال المواطنين القادمين من الخارج في دور الضيافة 
    عادل الحربي
    Time منذ ساعة Views 1662 Comment 0
    "التدريب التقني" يكشف عن آلية تقويم الاختبارات النهائية بالمنشآت التدريبية

    "التدريب التقني" يكشف عن آلية تقويم الاختبارات النهائية بالمنشآت التدريبية
    الرياض
    Time منذ ساعة Views 1653 Comment 0
    وافد يوجه رسالة إلى خادم الحرمين بعد علاجه مجانًا من فيروس كورونا (فيديو)

    وافد يوجه رسالة إلى خادم الحرمين بعد علاجه مجانًا من فيروس كورونا (فيديو)
    علي القحطاني
    Time منذ ساعتين Views 2501 Comment 0
    إغلاق مستودع غير مرخص بجازان (صور)

    إغلاق مستودع غير مرخص بجازان (صور)
    جازان
    Time منذ ساعتين Views 1465 Comment 0
    شاهد.. الملك عبدالله في لحظة طمأنينة وخشوع

    شاهد.. الملك عبدالله في لحظة طمأنينة وخشوع
    عادل الحربي
    Time منذ ساعتين Views 2587 Comment 3
    إعفاء المتاجر ومنشآت القطاع الخاص من رسوم " نقاط البيع والتجارة الإلكترونية"

    إعفاء المتاجر ومنشآت القطاع الخاص من رسوم " نقاط البيع والتجارة الإلكترونية"
    علي القحطاني
    Time منذ ساعتين Views 1677 Comment 0
    جمال بلعمري" يرغب في مغادرة الشباب بعد تلقيه 3 عروض

    جمال بلعمري" يرغب في مغادرة الشباب بعد تلقيه 3 عروض
    ماجد محمد
    Time منذ ساعتين Views 2192 Comment 0
    خالد القحطاني: الصحافة التركية مصدر كاذب للأخبار الرياضية

    خالد القحطاني: الصحافة التركية مصدر كاذب للأخبار الرياضية
    نواف السالم
    Time منذ ساعتين Views 1889 Comment 1
    وزارة السياحة تُهيئ 11 ألف غرفة فندقية لاستضافة العائدين إلى الوطن

    وزارة السياحة تُهيئ 11 ألف غرفة فندقية لاستضافة العائدين إلى الوطن
    الرياض
    Time منذ 3 ساعات Views 1855 Comment 0
    علماء يكشفون انتشار فيروس كورونا بين البشر قبل سنوات
    Time منذ 18 دقيقة Views 444 Comment 1

    علماء يكشفون انتشار فيروس كورونا بين البشر قبل سنوات

    شاهد.. إطلاق النار في الهواء للسيطرة على الفتاة مخالفة للحظر
    Time منذ ساعة Views 1732 Comment 2

    شاهد.. إطلاق النار في الهواء للسيطرة على الفتاة مخالفة للحظر

    رسّام يطعن زوجته وينتحر
    Time منذ 3 ساعات Views 1134 Comment 4

    رسّام يطعن زوجته وينتحر

    شاهد.. شجار عنيف بين امرأتين داخل متجر للحصول المواد الغذائية
    Time منذ 3 ساعات Views 1683 Comment 4

    شاهد.. شجار عنيف بين امرأتين داخل متجر للحصول المواد الغذائية

    القصة الحقيقية لرفع الآذان داخل كنيسة خوفًا من كورونا
    Time منذ 4 ساعات Views 1033 Comment 5

    القصة الحقيقية لرفع الآذان داخل كنيسة خوفًا من كورونا

    رجل يُطلق النار على 4 رجال وامرأة إثر صوتهم العالي
    Time منذ 5 ساعات Views 941 Comment 3

    رجل يُطلق النار على 4 رجال وامرأة إثر صوتهم العالي

    مفاجأة لفتاة بعد شهرين من سقوط جوالها في النهر (صورة)
    Time منذ 6 ساعات Views 1448 Comment 10

    مفاجأة لفتاة بعد شهرين من سقوط جوالها في النهر (صورة)

    طفلة تخفي جثة شقيقتها في خزان مياه بعدما قتلتها خنقًا
    Time منذ 6 ساعات Views 1871 Comment 4

    طفلة تخفي جثة شقيقتها في خزان مياه بعدما قتلتها خنقًا

    بالفيديو.. طاقم طبي يحتفل بعيد ميلاد مريضة بالحجر الصحي
    Time منذ 7 ساعات Views 537 Comment 1

    بالفيديو.. طاقم طبي يحتفل بعيد ميلاد مريضة بالحجر الصحي

    الإطاحة بشاب يتاجر في المخدرات ويوصلها لزبائنه «ديليفري»
    Time منذ 7 ساعات Views 1332 Comment 2

    الإطاحة بشاب يتاجر في المخدرات ويوصلها لزبائنه «ديليفري»

    شاهد.. «ملكة جمال التنس» تنشر رقم هاتفها وتطلب مراسلتها
    Time منذ 8 ساعات Views 1813 Comment 7

    شاهد.. «ملكة جمال التنس» تنشر رقم هاتفها وتطلب مراسلتها

    ام تعجز عن لمس او تقبيل مولودها بسبب الفيروس
    Time منذ 8 ساعات Views 815 Comment 2

    ام تعجز عن لمس او تقبيل مولودها بسبب الفيروس

    مطعم يلجأ لحيلة غريبة للتخلص من مخاوف الفيروس
    Time منذ 9 ساعات Views 1569 Comment 1

    مطعم يلجأ لحيلة غريبة للتخلص من مخاوف الفيروس

    شاهد.. رجل شرطة يطارد مجرمًا ويوقف سيارته بيديه
    Time منذ 9 ساعات Views 959 Comment 2

    شاهد.. رجل شرطة يطارد مجرمًا ويوقف سيارته بيديه

    طالبة تصنع كمامات من «ملاءات السرير»‏ للصم مجانًا (صور)
    Time منذ 9 ساعات Views 627 Comment 2

    طالبة تصنع كمامات من «ملاءات السرير»‏ للصم مجانًا (صور)

    رضوى الشربيني: الأزواج لن يستطيعوا خيانة زوجاتهم بسبب كورونا
    Time منذ 10 ساعات Views 1073 Comment 5

    رضوى الشربيني: الأزواج لن يستطيعوا خيانة زوجاتهم بسبب كورونا

    الاخبار المحلية

    وزير التعليم يدعو المبتعثين إلى العودة عبر منصة "وزارة الخارجية"
    وزير التعليم يدعو المبتعثين إلى العودة عبر منصة "وزارة الخارجية"
    الرياض

    Time منذ 3 ساعات Views 2219 Comment 1
    بالفيديو.. "الحج" تُشرف على مغادرة 366 معتمرا من الجنسية التركية

    بالفيديو.. "الحج" تُشرف على مغادرة 366 معتمرا من الجنسية التركية

    خادم الحرمين الشريفين يوجه بعقد جلسات مجلس الشورى واجتماعات لجانه عن بعد

    خادم الحرمين الشريفين يوجه بعقد جلسات مجلس الشورى واجتماعات لجانه عن بعد

    إتلاف كميات ضخمة من البضائع في بلجرشي بعد واقعة الباصق المصاب (فيديو)

    إتلاف كميات ضخمة من البضائع في بلجرشي بعد واقعة الباصق المصاب (فيديو)

    التجارة: مقطع التزاحم لشراء البيض تمت معالجته قبل يومين

    التجارة: مقطع التزاحم لشراء البيض تمت معالجته قبل يومين

    عربية ودولية

    الإكوادور تخزن جثث الموتى في مبردات بعد تكدس المشارح والمستشفيات
    الإكوادور تخزن جثث الموتى في مبردات بعد تكدس المشارح والمستشفيات
    كيتو

    Time منذ 13 ساعة Views 2170 Comment 3
    إليزابيث توجه كلمة نادرة لشعبها

    إليزابيث توجه كلمة نادرة لشعبها

    ترامب عن عقار لعلاج الوباء تحت الاختبار: " قد أتناوله "

    ترامب عن عقار لعلاج الوباء تحت الاختبار: " قد أتناوله "

    عدد وفيات الأتراك يتجاوز الـ500 وأردوغان مستمر في اللامبالاة

    عدد وفيات الأتراك يتجاوز الـ500 وأردوغان مستمر في اللامبالاة

    الأردن تغلق الحدود والمطارات لما بعد رمضان

    الأردن تغلق الحدود والمطارات لما بعد رمضان

    حوادث

    ضبط صالون حلاقة منزلي في عسير
    ضبط صالون حلاقة منزلي في عسير
    محمد بن طحيطح

    Time منذ 6 ساعات Views 1836 Comment 1
    إصابة شخص في حادث اصطدام مركبة وشاحنة بجدة

    إصابة شخص في حادث اصطدام مركبة وشاحنة بجدة

    إصابة قائد مركبة بعد اصطدامها في «عامود إنارة» بالطائف

    إصابة قائد مركبة بعد اصطدامها في «عامود إنارة» بالطائف

    شاهد.. شاب يدفع عاملًا بالقوة إلى داخل مركبة بمحطة وقود في بيش

    شاهد.. شاب يدفع عاملًا بالقوة إلى داخل مركبة بمحطة وقود في بيش

    ضبط عمالة حولت مسكنهم إلى مستودع لتخزين الخضار التالف والشمة (صور)

    ضبط عمالة حولت مسكنهم إلى مستودع لتخزين الخضار التالف والشمة (صور)

    مال واعمال

    75 ألف دولار مكافأة من آبل بعد اكتشاف ثغرة في آيفون
    75 ألف دولار مكافأة من آبل بعد اكتشاف ثغرة في آيفون
    وكالات

    Time منذ 3 ساعات Views 1726 Comment 0
    "سكني" يطلق مشروع "نساج تاون2" في الدمام ويتيح حجزه إلكترونياً

    "سكني" يطلق مشروع "نساج تاون2" في الدمام ويتيح حجزه إلكترونياً

    أرامكو تُعيّن مارك واينبرغر عضوًا في مجلس إدارتها

    أرامكو تُعيّن مارك واينبرغر عضوًا في مجلس إدارتها

    بالصورة.. أغرب سلعة عبر الإنترنت بمزاد علني

    بالصورة.. أغرب سلعة عبر الإنترنت بمزاد علني

    مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

    مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

    اخبار رياضية

    النصر يفكر في التخلص من أحمد موسى بسبب راتبه المرتفع
    النصر يفكر في التخلص من أحمد موسى بسبب راتبه المرتفع
    نواف السالم

    Time منذ 21 ساعة Views 2770 Comment 0
    "بن مساعد" يكشف عن لاعب تمنى تواجده في الهلال 

    "بن مساعد" يكشف عن لاعب تمنى تواجده في الهلال 

    الاتحاد الآسيوي: هدف العويران في "بلجيكا" نادر ولايُنسى

    الاتحاد الآسيوي: هدف العويران في "بلجيكا" نادر ولايُنسى

    بالفيديو.. جوميز: بتكاتفنا واتباع تعليمات وزارة الصحة سنهزم كورونا

    بالفيديو.. جوميز: بتكاتفنا واتباع تعليمات وزارة الصحة سنهزم كورونا

    حاتم المسحل يعلن عن تعافيه التام من الفيروس  

    حاتم المسحل يعلن عن تعافيه التام من الفيروس  

    الوظائف

    شركة دار الرياض توفر وظائف شاغرة للجنسين
    شركة دار الرياض توفر وظائف شاغرة للجنسين
    فاطمة المالكي

    Time منذ 4 ساعات Views 1616 Comment 0
    وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة الجميل الدولية

    وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة الجميل الدولية

    وظيفة تقنية شاغرة في وكالة الوزارة للثروة المعدنية

    وظيفة تقنية شاغرة في وكالة الوزارة للثروة المعدنية

    شركة ليبارا توفر وظائف إدارية للجنسين بالرياض

    شركة ليبارا توفر وظائف إدارية للجنسين بالرياض

    المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة تعلن عن وظیفة شاغرة

    المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة تعلن عن وظیفة شاغرة

    عالم المرأة

    حقيقة تواجد فيروس كورونا حيا في الشعر 
    حقيقة تواجد فيروس كورونا حيا في الشعر 
    متابعة- أميرة خالد

    Time منذ 3 ساعات Views 1925 Comment 3
    مشروبات تساعد على تنظيف الكبد

    مشروبات تساعد على تنظيف الكبد

    تعليمات هامة لتصنيع المعقمات منزلياً

    تعليمات هامة لتصنيع المعقمات منزلياً

    دهون الفخذين تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

    دهون الفخذين تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

    الطريقة المثالية لحماية طفلك من قلق الفيروس

    الطريقة المثالية لحماية طفلك من قلق الفيروس

    فن وثقافة

    ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة على اليخت في رحلة بحرية
    ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة على اليخت في رحلة بحرية
    القاهرة

    Time منذ 3 ساعات Views 2292 Comment 1
    شاهد.. حلا الترك تقف على الشرفة وتصفق لتحية الطاقم الطبي

    شاهد.. حلا الترك تقف على الشرفة وتصفق لتحية الطاقم الطبي

    فلة الجزائرية تعتذر عن «شرشحتها» لريان جيلر

    فلة الجزائرية تعتذر عن «شرشحتها» لريان جيلر

    تعليق طريف من قصي خولي على شائعة وفاته

    تعليق طريف من قصي خولي على شائعة وفاته

    بالفيديو.. وصلة رقص لـ «فيفي عبده» بسمنة مفرطة

    بالفيديو.. وصلة رقص لـ «فيفي عبده» بسمنة مفرطة

    عالم السيارات

    طرق علاج مشكلة خروج الدخان الأبيض من عادم السيارة 
    طرق علاج مشكلة خروج الدخان الأبيض من عادم السيارة 
    متابعة- أميرة خالد

    Time منذ 3 ساعات Views 1590 Comment 2
    بالصور.. تويوتا تندرا 2022 تظهر بشكل تخيلي

    بالصور.. تويوتا تندرا 2022 تظهر بشكل تخيلي

    كيفية إزالة جميع أنواع الصدأ الذي يضرب السيارات

    كيفية إزالة جميع أنواع الصدأ الذي يضرب السيارات

    فروق عديدة بين السيارة المانيوال والأوتوماتيك

    فروق عديدة بين السيارة المانيوال والأوتوماتيك

    نصائح للحصول على سيارة لامعة

    نصائح للحصول على سيارة لامعة

    أحدث التعليقات

    ابو محمد
    منع التجول حل واح من حلول كثيرة لكن لو كل إنسان راجع نفسه وحاسبها ورجع المفسدون في الأرض وتابوا وأنابوا وعزموا على عدم العودة لرأينا الغمة تنكشف... أما ما نراه على سبيل المثال المؤذن ينتهي من الأذان والمحلات فاتحة وتبيع في وقت الصلاة والناس كأنهم غافلون..
    ❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
    الحظر يا ستاذ حنس بيكون 21 الى الى شهر ماهو سنه عشان عشان تقول ملابس اهم شي المواد الغذايه رز .زيت. دقيق .... هذي الطريقه الصحيحه لاحتوى تفشي العدوا عشان يابرفسور حنس هناك اعداد كبيره مصابين غير معروفين معك الفقير الى الله ابو ريان تقبل مروري
    ابوبدر
    اما 24 ساعة راح تصير مشكلة كبيرة انتبهوا الا الحبسة فالناس من الحظر الجزئي منهبلة وساكتة ومتحملة. ترى الناس باقي لها تكة وتنهبل ولا تستبعد يتصرفون تصرفات غلطة ويطلعون كلهم بيوم واحد وتصير فوضى.
    مواطن سعودي
    ههههههههههههههههههههههه كولومبيا ارض المخدرات والعصابات ماعندهم الا الدجه وربي
    ❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
    يجب فرض حظر كلي وترحيل المخالفين لاحتوى انتشار العدوى وزيادت الاصابه بكرونا

    الاكثر قراءة

    أطعمة تساعد على زيادة طول قامة طفلك
    Time منذ يوم Views 101366 Comment 4

    أطعمة تساعد على زيادة طول قامة طفلك

    الزعاق يتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد في نجد 
    Time منذ يوم Views 35116 Comment 10

    الزعاق يتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد في نجد 

    مواطنة تسب رجل مرور بعد تسجيل مخالفة عليها
    Time منذ 20 ساعة Views 32666 Comment 24

    مواطنة تسب رجل مرور بعد تسجيل مخالفة عليها

    إمارة المدينة تكشف حقيقة التسجيلات المنسوبة إلى نائب أمير المنطقة
    Time منذ يوم Views 32473 Comment 6

    إمارة المدينة تكشف حقيقة التسجيلات المنسوبة إلى نائب أمير المنطقة

    مقطع نادر للملك عبدالعزيز أثناء تناوله القهوة مع أخوه الأمير عبدالله بن عبدالرحمن 
    Time منذ يوم Views 30058 Comment 13

    مقطع نادر للملك عبدالعزيز أثناء تناوله القهوة مع أخوه الأمير عبدالله بن عبدالرحمن 

    استطلاعات الرأي

    قلم الحر

    مواطن في زاوية حادة
    مواطن في زاوية حادة
    فيروس كورونا الجديد "إذا عرف السبب بطل العجب"
    الحذر والوقاية جعلا فيروس كورونا يقيد الحريات ويقطع التواصل بين شعوب العالم، وفعل ما لم...

    وجهات نظر

    منصور بن مهدي السبوت
    منصور بن مهدي السبوت
    وعي الالتزام
    شمايل المطيري
    شمايل المطيري
    شكراً قيادتنا شكراً مواطنينا
    سليمان بن يوسف العمري
    سليمان بن يوسف العمري
    بشارة الملك للشعب
    عبدالعزيز بن صالح الجريش
    عبدالعزيز بن صالح الجريش
    جامعة الشيخ صالح بن عبدالله الجريش -رحمه الله-
    نورة شنار
    نورة شنار
    أردوغان يقتل شعبه بـ كورونا
    لانا عادل الشريف
    لانا عادل الشريف
    متلازمة راقب
    فيصل المالكي
    فيصل المالكي
    التنمر الإلكتروني

    جديد الفيديو

    زينب العسكري مع صقر .. انتبهي منه Views
    زينب العسكري مع صقر .. انتبهي منه
    نشر منذ 41 دقيقة 443 مشاهدة
    ماله نية بالزواج خير شر Views
    ماله نية بالزواج خير شر
    نشر منذ 42 دقيقة 480 مشاهدة
    طبيب يوضح كيفية التعامل بعد العودة من السوبرماركت Views
    طبيب يوضح كيفية التعامل بعد العودة من السوبرماركت
    نشر منذ 42 دقيقة 623 مشاهدة
    الحذر مع انتشار الافاعي Views
    الحذر مع انتشار الافاعي
    نشر منذ 43 دقيقة 434 مشاهدة
    افراد من الشرطة يحتفلون بزفاف وسط الكورونا ! Views
    افراد من الشرطة يحتفلون بزفاف وسط الكورونا !
    نشر منذ 44 دقيقة 285 مشاهدة
    شايب مصري ماعنده مزح Views
    شايب مصري ماعنده مزح
    نشر منذ 45 دقيقة 493 مشاهدة
    مذيعة الاخبارية خلف الكواليس Views
    مذيعة الاخبارية خلف الكواليس
    نشر منذ ساعتين 740 مشاهدة
    دكتورة تحذر من استهتار الناس بالكورونا Views
    دكتورة تحذر من استهتار الناس بالكورونا
    نشر منذ ساعتين 689 مشاهدة
    نهاية المزح والتصوير بغت تنكسر رقبته Views
    نهاية المزح والتصوير بغت تنكسر رقبته
    نشر منذ ساعتين 929 مشاهدة
    لاعب الهلال السابق أشرف بنشرقي : يوم مشيت من الهلال .. أخذوا آسيا Views
    لاعب الهلال السابق أشرف بنشرقي : يوم مشيت من الهلال .. أخذوا آسيا
    نشر منذ ساعتين 570 مشاهدة
    كيف تعاملت مغربية حسناء مع طفلة مصابة Views
    كيف تعاملت مغربية حسناء مع طفلة مصابة
    نشر منذ ساعتين 582 مشاهدة
    حادث مروع لشرطي في الكويت Views
    حادث مروع لشرطي في الكويت
    نشر منذ ساعتين 535 مشاهدة
    سيدة تتفاجئ بأفعى ضخمة داخل منزلها Views
    سيدة تتفاجئ بأفعى ضخمة داخل منزلها
    نشر منذ 3 ساعات 1611 مشاهدة
    هندي " بصق " على شرطي .. راحت عليه Views
    هندي " بصق " على شرطي .. راحت عليه
    نشر منذ 3 ساعات 2166 مشاهدة
    وما تدري نفس بأي أرض تموت Views
    وما تدري نفس بأي أرض تموت
    نشر منذ 3 ساعات 1706 مشاهدة
    سائق تاكسي يعكس الطريق ويثير رعب المارة Views
    سائق تاكسي يعكس الطريق ويثير رعب المارة
    نشر منذ 3 ساعات 1180 مشاهدة
    زواج عرسان داخل البحر ! Views
    زواج عرسان داخل البحر !
    نشر منذ 4 ساعات 1487 مشاهدة
    شاحنة كادت تقتل سائق والسبب Views
    شاحنة كادت تقتل سائق والسبب
    نشر منذ 4 ساعات 1313 مشاهدة
    رجل يعتدي على فتاة بوحشية Views
    رجل يعتدي على فتاة بوحشية
    نشر منذ 4 ساعات 1703 مشاهدة
    ردة فعل امرأة بعد ان تعرضت لحادث سير Views
    ردة فعل امرأة بعد ان تعرضت لحادث سير
    نشر منذ 4 ساعات 1285 مشاهدة
    مسافر يوثق كيف اصبح مطار لندن بعد انتشار الكورونا Views
    مسافر يوثق كيف اصبح مطار لندن بعد انتشار الكورونا
    نشر منذ 4 ساعات 1489 مشاهدة
    حادث مروع لشاحنة بعد ان فقد السيطرة عليها Views
    حادث مروع لشاحنة بعد ان فقد السيطرة عليها
    نشر منذ 6 ساعات 1533 مشاهدة
    لا تفكر تقطع الاشارة مرة ثانية Views
    لا تفكر تقطع الاشارة مرة ثانية
    نشر منذ 6 ساعات 1890 مشاهدة
    شاف الموت قدامه Views
    شاف الموت قدامه
    نشر منذ 6 ساعات 1347 مشاهدة
    محمد عبده والحجز المنزلي Views
    محمد عبده والحجز المنزلي
    نشر منذ 19 ساعة 3856 مشاهدة
    جلسة عجايز ورايقين على الاخير Views
    جلسة عجايز ورايقين على الاخير
    نشر منذ 19 ساعة 2846 مشاهدة
    تجمع فتات الرز المتناثر لكي تحصل على قوتها وقوت أولادها Views
    تجمع فتات الرز المتناثر لكي تحصل على قوتها وقوت أولادها
    نشر منذ 19 ساعة 2624 مشاهدة
    يافرحته بالبصل ! Views
    يافرحته بالبصل !
    نشر منذ 19 ساعة 3595 مشاهدة
    كيف يؤثر العزل المنزلي على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ؟ Views
    كيف يؤثر العزل المنزلي على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ؟
    نشر منذ 20 ساعة 2923 مشاهدة

    أخبار المجتمع

    عبدالإله البشري يتخرّج برتبة ملازم أول

    عبدالإله البشري يتخرّج برتبة ملازم أول

    مدير جوازات الرياض يقلد "العباد" رتبته الجديدة

    مدير جوازات الرياض يقلد "العباد" رتبته الجديدة

    أمير تبوك يواسي صالح الرداحي بوفاة شقيقه

    أمير تبوك يواسي صالح الرداحي بوفاة شقيقه

    ترقية بن طامي إلى رتبة عميد

    ترقية بن طامي إلى رتبة عميد

    مولود جديد للدكتور ياسر آل ثابت

    مولود جديد للدكتور ياسر آل ثابت

    مدير شرطة العاصمة المقدسة يقلد المالكي رتبته الجديدة

    مدير شرطة العاصمة المقدسة يقلد المالكي رتبته الجديدة

    منصور الأسمري في ذمة الله

    منصور الأسمري في ذمة الله

    «ال مبارك» يفجعون بوفاة «محمد منصور»

    «ال مبارك» يفجعون بوفاة «محمد منصور»

    الخبر في الصورة