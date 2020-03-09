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عربية ودولية
حوادث
منوعات
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مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
منذ ساعة
1709
0
ريال مدريد يقهر برشلونة ويستعيد صدارة الترتيب
منذ 6 ساعات
6272
1
ساطور ورشاش يخلفان إصابتان في مشاجرة في حائل
منذ 6 ساعات
10256
21
شاهد.. فتاة منتقبة تدعي التقيد بالضوابط الشرعية تُحيي حفلًا بأحد فنادق جدة
منذ 8 ساعات
3715
2
الحج: لا إيقاف للعُمرة .. والصحة: سنتعامل مع مطلقي الشائعات (فيديو)
منذ 12 ساعة
8059
6
والد الرضيع المتوفى بمباراة الفتح والوحدة يكشف التفاصيل الأليمة
منذ 13 ساعة
4766
5
«صدى» تفضح ادعاءات الإخواني الهارب محمد ناصر عن وجود «ميسر» بالمملكة
منذ 14 ساعة
6202
1
بالفيديو.. تواضع مُبهر من خادم الحرمين مع فارسة بسباق الخيل بالرياض
منذ 15 ساعة
7592
10
فتاة تلقي بنفسها من الطابق الثالث في مكة
منذ 15 ساعة
9973
4
بالفيديو.. «الزعاق» يكشف ملامح الطقس في رمضان المقبل
منذ 16 ساعة
42006
10
الإساءة لفتاة مشهورة وتصويرها أثناء تسوقها في عسير
منذ 17 ساعة
3067
0
مدى تأثير حالة ونوع السكن في دعم «حساب المواطن»
منذ 19 ساعة
4155
4
معلم يرفض الراحة بعد التقاعد ويؤسس مشروعًا تعليميًا مجانيًا ببريدة
صالح النعيمه يطالب اتحاد القدم بفرض قوته بعد بيان «النصر»
منذ 6 ساعات
تعادل بطعم الهزيمة لأتلتيكو مدريد أمام إسبانيول
منذ 6 ساعات
نجم برشلونة يوجه رسالة لـ ريال مدريد
منذ 7 ساعات
يوفنتوس يقرر إلغاء جميع التدريبات بسبب «كورونا»
منذ 8 ساعات
منتخب تونس يتأهل إلى نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عاما
منذ 9 ساعات
يوسف النصيري يقود إشبيلية للفوز على أوساسونا
منذ 9 ساعات
متحدث نادي الفيصلي: النصر لم يهتم بسمعة الدوري في بيانه الأخير
منذ 10 ساعات
1500 جندي لتأمين كلاسيكو الأرض
منذ 10 ساعات
حمدالله خارج المملكة بموافقة النصر بناء على رغبته
منذ 11 ساعة
فهد المولد يعود إلى جدة نهاية الأسبوع الحالي
منذ 11 ساعة
إيداع مفتشة بمطار بالكويت في الحجر المنزلي بعد استقبالها مسافرين من إيران
منذ 6 ساعات
تأثير «كورونا» على قطاع الطيران
منذ 6 ساعات
وزارة الصحة العراقية تعلن عن 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»
منذ 6 ساعات
التظاهرات تجتاح تركيا للإطاحة بـ «أردوغان» (فيديو)
منذ 6 ساعات
الأردن تطالب شعبها بعدم التقبيل لمنع انتشار «كورونا»
منذ 7 ساعات
إغلاق أكبر متنزهات العاصمة العراقية في إجراء وقائي لمنع انتشار كورونا
منذ 7 ساعات
القطريون يتسولون النظام القضائي من عُمان
منذ 7 ساعات
ناشطة يمنية: مدينة الحزم عاصمة الجوف سقطت دون مقاومة
منذ 7 ساعات
ألمانيا تعتزم إغلاق مدن بأكملها لمحاصرة " كورونا " القاتل
منذ 7 ساعات
سلطان عمان يصدر 10 مراسيم جديدة
منذ 8 ساعات
صدى سبورت
الذايدي : من 2009 في مباريات الهلال والنصر حسب للهلال 3 ركلات جزاء والنصر 12
فهد الطخيم : الهلال لو ليس له مصلحه من طلب الاتفاق بتقديم المباراة
كامل الموسى : تقنية VAR لم تحقق العدالة وكثير من الأندية تضررت منها
صالح الحمادي : على النصراويين أن يركزوا داخل الملعب ويتركوا ما هو خارجه
عادل التويجري : لا تنفع مشاركة جوفينكو وادواردو معا في الهلال
تعليق وليد الفراج عن بيان نادي النصر والاتفاق
ضبط المتهمين بإطلاق النار على شخصين في حائل
حائل
منذ ساعة
1445
0
واتساب
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أول تعليق من الشاب المتطابقة مواصفاته مع المختطف نسيم حبتور
عادل الحربي
منذ ساعة
2101
0
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العثور على مقيم متوفى داخل مسجد بمكة المكرمة
مكة المكرمة
منذ ساعة
1604
0
واتساب
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تويتر
قصيدة ترحيبية لـ الأميرة لؤلوة الفيصل خلال زيارتها لشدا بالباحة (فيديو)
إبراهيم الزهراني
منذ ساعتين
2259
0
واتساب
فيسبوك
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هالاند يتسبب في معركة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة
وكالات
منذ ساعتين
1742
0
واتساب
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رئيس الوزراء العراقي المكلف يعتذر عن تشكيل الحكومة
بغداد
منذ ساعتين
1757
0
واتساب
فيسبوك
تويتر
مسؤول بالصحة يوضح الفرق بين فيروسات كورونا السابقة وكورونا الحالية (فيديو)
علي القحطاني
منذ ساعتين
1984
1
واتساب
فيسبوك
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الكويت تكشف حقيقة إصابة الوزير«الحريص» بكورونا
خالد الظفيري
منذ 3 ساعات
2423
0
واتساب
فيسبوك
تويتر
تفاصيل تخصيص أحياء سكنية للأعلاميين يكشفها السعدون
حمود العنزي
منذ 3 ساعات
1591
0
واتساب
فيسبوك
تويتر
استمرار تدني الرؤية في منطقتين
الرياض
منذ 3 ساعات
1802
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
إدواردو يشعل صراعا قويا بين سانتوس وجريميو
طلال الغامدي
منذ 3 ساعات
2448
0
واتساب
فيسبوك
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الاتفاق يحتج على موعد مباراته أمام الشباب ويهاجم لجنة المسابقات
نواف السالم
منذ 3 ساعات
2027
0
واتساب
فيسبوك
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إمكانية التسجيل في مبادرة «سند محمد بن سلمان» للزواج من مقيمة
الرياض
منذ 3 ساعات
2205
2
واتساب
فيسبوك
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أم لسجين تطلب من أهل الخير الوقوف معها وسداد دين ابنها
عادل الحربي
منذ 4 ساعات
2801
2
واتساب
فيسبوك
تويتر
جلال العويس: حتى الآن لا يوجد أي حالة كورونا في المملكة (فيديو)
الرياض
منذ 4 ساعات
1766
0
واتساب
فيسبوك
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موعد وصول فلادان إلى جدة
ماجد محمد
منذ 4 ساعات
2276
0
واتساب
فيسبوك
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وفاة مقيم هندي بعد إيذائه نفسه بجدة
جدة
منذ 5 ساعات
2307
0
واتساب
فيسبوك
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" هدف " يوضح مدى تأثير التسجيل في " حافز " على دعم المتزوجات
الرياض
منذ 5 ساعات
2054
0
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الصحة توضح الفرق بين العزل الطبي والحجر الصحي(فيديو)
الرياض
منذ 5 ساعات
2059
0
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وزيرة الصحة المصرية تكشف وضع «كورونا» في مصر قبل سفرها للصين
القاهرة
منذ 5 ساعات
2320
0
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فوضى وامتناع لاعبي الزمالك عن المران مطالبين بحقوقهم
وكالات
منذ 5 ساعات
2326
0
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مدير البطولة العربية: لا تأجيل لمباريات نصف النهائي
طلال الغامدي
منذ 5 ساعات
2024
0
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مباراة الهلال والاتفاق لن يتم تقديمها
نواف السالم
منذ 5 ساعات
2671
0
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قطر تمنع دخول المصريين إلى أراضيها مؤقتا بسبب كورونا
وكالات
منذ 5 ساعات
2080
0
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منظمة الصحة العالمية تحذر من نشاطات احتيال إجرامي تستغل انتشار حالات كورونا
واشنطن
منذ 5 ساعات
1739
0
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منذ 33 دقيقة
130
0
بالفيديو..أردني لأم " كورية " يروي ردة فعل سائق معه بسبب كورونا
منذ ساعة
1054
0
ملاحقة شخصيات " هامة " لمواقعتهم سيدة مصابة بالإيدز
منذ 5 ساعات
856
0
ردة فعل إيفانكا ترامب بعد مداعبة الشعب الهندي لها بصور «فوتوشوب»
منذ 6 ساعات
1209
0
بالفيديو.. مشهد مرعب لطفل مصاب بكورونا يسقط على الأرض
منذ 6 ساعات
1059
1
فوز العتيبي ساخرة: الكمامات مالها فايدة ولا تحميك من كورونا
منذ 6 ساعات
374
0
مضيف يتحدث بلغة الإشارة خوفًا من كورونا
منذ 7 ساعات
2020
2
بالفيديو.. شاب يحتفل بطلاقه من زوجته بطريقة غريبة
منذ 9 ساعات
683
0
يوتيوبر شهيرة تضرب طفلتها بسبب علبة مكياجها في بث مباشر
منذ 9 ساعات
1033
2
رئيس وزراء بريطانيا يعلن خطوبته على صديقته بعد حملها
منذ 9 ساعات
944
2
عروس تهرب من الزفاف وتترك رسالة «المصير المشئوم»
منذ 10 ساعات
1254
1
اتهام مشهورة «سناب شات» بالعنصرية ضد طفلة سمراء
منذ 10 ساعات
660
0
بالفيديو.. مي العيدان تثير ضجة بتعليق طريف على تفشى كورونا
منذ 10 ساعات
983
1
استخراج 150 ثعبانا من منزل عائلة
منذ 11 ساعة
1998
1
فتاة في دعوى خلع: ضربني ليلة الدخلة لسبب صادم
منذ 12 ساعة
1671
2
فيديو لصوفينار مع الحمار يُشعل الجمهور
منذ 12 ساعة
695
1
«كورونا» تدفع رجل إلى تهديد زوجته وابنته بالقتل
الاخبار المحلية
بالفيديو.. أخصائية تغذية تتحدث عن أضرار المشروبات الغازية على صحة الإنسان
حمود العنزي
منذ 7 ساعات
2117
1
بالصور.. مصادرة 17 كجم من اللحوم خلال جولات رقابية في القريات
حكم إخراج الزكاة من أموال الأيتام (فيديو)
عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم
اكتمال حجز 44% من الوحدات السكنية في «ضاحية الجوان» بالرياض
عربية ودولية
البحرين تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا
المنامة
منذ 8 ساعات
1686
0
مصر تنفي مجددًا رصد حالات مصابة بـ كورونا
دعوى قضائية لإعادة اسم الرئيس الراحل «حسني مبارك» إلى المترو والميادين
أنباء عن تعليق الكويت تأشيرات الزيارة لجميع الجنسيات
باكستان تغلق حدودها مع أفغانستان لمنع انتشار فيروس كورونا
حوادث
انقلاب سيارة بمكة يسفر عن حالتي وفاة و4 مصابين
مكة المكرمة
منذ 5 ساعات
2023
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انقلاب مركبة يعيق المرور على طريقة مكة - جدة
حادث يعيق الحركة المرورية على طريق الحرمين بجدة
وقوع إصابات في حادث انقلاب مركبة على طريق الساحل بمكة المكرمة
بالفيديو.. «الدفاع المدني» يباشر حريق هائل بإحدى المستودعات ببلجرشي
مال واعمال
شركة طيران تمنح موظفيها إجازات مدفوعة الأجر لإسعادهم
أبوظبي
منذ 6 ساعات
2173
0
تراجع حاد في أسواق المال الخليجية تحت تهديد «كورونا»
بلومبرغ: خالد الفالح يجذب الاستثمارات
مؤسسة النقد تصدر ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين
طريقة الحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية
اخبار رياضية
الهلال تقرر عدم التجديد لإدواردو
ماجد محمد
منذ 11 ساعة
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هجوم واسع على بيان النصر : فاضح وغير قانوني ومسئ لسمعة الدوري
المنافسة تشتعل بين هدافي دوري المحترفين و«حمدالله» في الصدارة
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نميمة من «رونالدو وديبالا» على لاعبي يوفنتوس بعد الهزيمة من ليون (فيديو)
الوظائف
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة العربية للعود بالرياض
فاطمة المالكي
منذ 4 ساعات
1514
1
شركة عبداللطيف جميل للتمويل تعلن عن وظائف نسائية شاغرة في 3 مناطق
وظائف شاغرة في المعهد التقني لخدمات البترول
وظائف شاغرة في «الطيران المدني»
7 مزايا للموظفين المسجلين في نظام التأمينات
عالم المرأة
أعراض خشونة الركبة وطرق الوقاية منها
متابعة- أميرة خالد
منذ 5 ساعات
2084
1
ابتكار علاج يشفي من مرض السكري خلال أسبوعين
طرق بسيطة لمنع زوجك من الزواج بأخرى
طريقة سهلة للتخلص من قشرة الشعر نهائيا
ماسك الطماطم والنشا للحصول على بشرة مشرقة وصافية
فن وثقافة
شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل بوصلة رقص جديدة
القاهرة
منذ ساعتين
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نوال الزغبي تحتفل بطلاقها بجلسة تصوير جريئة
نجل عادل إمام يكشف حقيقة إصابة والده بفيروس كورونا
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فيلم ينتقد عقوبة الإعدام بإيران يفوز بجائزة الدب الذهبي بعد تصويره سرا
عالم السيارات
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أميرة خالد
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9 علامات شريطية السيارات من أشهرها فرض أسعار متقاربة
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بالفيديو.. «الزعاق»: اليوم نشهد حدثًا لن يتكرر إلا بعد 142 سنة
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قلم الحر
عبد الرحمن بن حويت المالكي
مستشفى القريع بني مالك .. إلى متى ؟!!
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