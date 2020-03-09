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    نشر منذ 11 ساعة 1570 مشاهدة
    عامل كاد ان يتوفي امام زميله Views
    عامل كاد ان يتوفي امام زميله
    نشر منذ 11 ساعة 1368 مشاهدة
    لحظة انفجار مصنع Views
    لحظة انفجار مصنع
    نشر منذ 11 ساعة 1503 مشاهدة

    أخبار المجتمع

    ترقية " المشعلي " مدير مرور عفيف إلى رتبة " مقدم "

    ترقية " المشعلي " مدير مرور عفيف إلى رتبة " مقدم "

    «السلمي» يحصل على الدكتوراه في اللغة العربية

    «السلمي» يحصل على الدكتوراه في اللغة العربية

    بدر الحارثي يعقد قرانه

    بدر الحارثي يعقد قرانه

    ترقية «بن قزيز» إلى المرتبة الثامنة

    ترقية «بن قزيز» إلى المرتبة الثامنة

    ترقية " العاصمي " مدير شرطة الأفلاج إلى رتبة عميد

    ترقية " العاصمي " مدير شرطة الأفلاج إلى رتبة عميد

    العقيد " ناجي بن مخلف العنزي " مديرًا لشرطة طريف

    العقيد " ناجي بن مخلف العنزي " مديرًا لشرطة طريف

    ترقية مدير مرور شعبة مرور الأفلاج إلى رتبة عميد

    ترقية مدير مرور شعبة مرور الأفلاج إلى رتبة عميد

    الزميلة ريم عبدالعزيز تخضع لعملية قسطرة

    الزميلة ريم عبدالعزيز تخضع لعملية قسطرة

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