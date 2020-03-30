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في حقد دفين في صدورهم الوافدين والله اعلم ليش علشان تكرمت الدوله واعطتهم اقامه وعيشه كريمه بدل في بلدانهم كانوا في اسوء حال والله المستعان
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قايل لكم كل شي جانا من الصين تقليد الا كرونا طلع أصلي حسبي الله عليهم😐
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان
ابوطاهر
هههههه
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنا دائما ماأتسوق الا في الصباح حتى في غير أيام الحظر لازحام ولا مطاردة بنات ولا أصحاب كلهم في دواماتهم ترتاح وأنت تقضي👍
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