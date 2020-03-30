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    أحدث التعليقات

    تعليق
    في حقد دفين في صدورهم الوافدين والله اعلم ليش علشان تكرمت الدوله واعطتهم اقامه وعيشه كريمه بدل في بلدانهم كانوا في اسوء حال والله المستعان
    القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
    قايل لكم كل شي جانا من الصين تقليد الا كرونا طلع أصلي حسبي الله عليهم😐
    القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
    الله المستعان
    ابوطاهر
    هههههه
    القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
    أنا دائما ماأتسوق الا في الصباح حتى في غير أيام الحظر لازحام ولا مطاردة بنات ولا أصحاب كلهم في دواماتهم ترتاح وأنت تقضي👍

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