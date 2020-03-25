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إنهاء عقد طبيب أذاع تسجيلاً صوتيًا غير رسمي عن إصابات «كورونا»

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شاهد.. متحدثة التعليم: اختبارات نهاية العام في موعدها

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شاهد.. شوارع الرياض تخضع للتنظيف والتعقيم

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شاهد.. مفاجأة صادمة عن الوافد الذي ضُبط يبصق على عربات المتسوقين

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شاهد.. شخص يشرب من زجاجة مياه داخل متجر قبل عرضها للبيع

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شرطة حائل: المُحرضة على خرق منع التجوال " مواطنة أربعينية "

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النيابة توجه بالقبض على شباب تباهوا بخرقهم منع التجوال وتكشف عن جُرمهم

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بالفيديو.. ضبط مقيم خالف منع التجول وسخر من رجال الأمن بالرياض

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ظهور فيروس جديد في الصين تسببه الفئران

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تطورات مثيرة في قضية الطفلة المختطفة ابتهال المطيري

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وزير الصحة يعلن عن تطبيق هام وعاجل للكشف عن الإصابة بالفيروس

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