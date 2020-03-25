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حوادث
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مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
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الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
منذ 4 ساعات
6190
8
إنهاء عقد طبيب أذاع تسجيلاً صوتيًا غير رسمي عن إصابات «كورونا»
منذ 5 ساعات
6282
13
شاهد.. متحدثة التعليم: اختبارات نهاية العام في موعدها
منذ 5 ساعات
5589
17
شاهد.. شوارع الرياض تخضع للتنظيف والتعقيم
منذ 6 ساعات
17391
11
شاهد.. مفاجأة صادمة عن الوافد الذي ضُبط يبصق على عربات المتسوقين
منذ 7 ساعات
11408
7
شاهد.. شخص يشرب من زجاجة مياه داخل متجر قبل عرضها للبيع
منذ 10 ساعات
9324
13
شرطة حائل: المُحرضة على خرق منع التجوال " مواطنة أربعينية "
منذ 11 ساعة
5937
8
النيابة توجه بالقبض على شباب تباهوا بخرقهم منع التجوال وتكشف عن جُرمهم
منذ 11 ساعة
17700
23
بالفيديو.. ضبط مقيم خالف منع التجول وسخر من رجال الأمن بالرياض
منذ 12 ساعة
14030
14
ظهور فيروس جديد في الصين تسببه الفئران
منذ 15 ساعة
18078
5
تطورات مثيرة في قضية الطفلة المختطفة ابتهال المطيري
منذ 16 ساعة
18480
4
وزير الصحة يعلن عن تطبيق هام وعاجل للكشف عن الإصابة بالفيروس
منذ 21 ساعة
57176
16
مذيعة العربية: « الصين سبب ما نحن فيه »
عضو شرف سابق يعلن خبر صادم لجماهير النصر
منذ 7 ساعات
بالفيديو.. رسالة أسطورة الهلال في حملة فيفا كورونا
منذ 9 ساعات
سعود الصرامي يعلق على حديث بن زكري مع وليد الفراج
منذ 9 ساعات
سر فشل برشلونة في ضم مهاجم من الدوري الألماني
منذ 9 ساعات
باولو مالديني: أشكر الأطباء على مهمتهم البطولية
منذ 10 ساعات
بالفيديو .. فضيحة «طريفة» لمباراة بلايستيشن بين رئيس اتحاد الكرة ورئيس الوحدة !
منذ 11 ساعة
النصر يفاوض نور الدين أمرابط للتجديد
منذ 12 ساعة
رياض محرز يصدم باريس سان جيرمان
منذ 12 ساعة
حيلة ريال مدريد للفوز بـ"هالاند" أثناء الوباء
منذ 13 ساعة
بالفيديو.. بن زكري: نادي النصر يلعب بطريقة مكشوفة
منذ 13 ساعة
شاهد.. متجر في الدنمارك يضاعف السعر للعبوة الثانية من المعقمات
منذ 7 ساعات
مقتل قيادي حوثي وسط اليمن
منذ 8 ساعات
مايك بنس: ترمب قد يتجه لإقرار قانون " إنتاج الدفاع "
منذ 9 ساعات
استخدام دماء المتعافين في تجربة علاج لـ«كورونا»
منذ 9 ساعات
بالفيديو.. برج خليفة يرفع شعار «خليك في البيت»
منذ 9 ساعات
آخر صلاة في المسجد الأقصى قبل إغلاقه (فيديو)
منذ 10 ساعات
بالفيديو.. جزائري يرد على اتهام بالمملكة بالتورط في صفقة القرن
منذ 10 ساعات
الحوثيون يحتجزون سفينة تابعة للأمم المتحدة
منذ 11 ساعة
بالفيديو.. أتباع حزب الله الإرهابي يعقمون شوارع إيران
منذ 12 ساعة
بالفيديو.. طهران تبني مقابر جديدة للمتوفين جراء الفيروس الوبائي
منذ 12 ساعة
صدى سبورت
عبدالعزيز المريسل : عندما اخذ الهلال البطولة الاسيوية هناك من انتقد مدرب الهلال
سلطان اللحياني يؤيد رأي مدرب ضمك بن زكري : النصر اسلوبه ثابت
وليد الفراج : مدح مستوى فني لنادي فلا يعني حقده على النادي المنافس
عبدالمحسن الجحلان : اي واحد يعشق النصر يجيب معلومات " مغلوطة "
ناصر الجديع : النصر غاب عن البطولات من 98 الى 2014
خالد الشعلان : بطولات للهلال " حولها شكوك " ورد المذيع
مجرم يغتصب أمه تحت تأثير المُسكر
نيودلهي
منذ 17 دقيقة
341
1
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ردة فعل أمانة مكة بعدما طالب مواطن بتعقيم " الشرائع "
مكة المكرمة
منذ 34 دقيقة
1554
0
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مذيعة الجزيرة تخرج عن طورها
ماجد القزيز
منذ 46 دقيقة
2063
2
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روحاني يتلقى توبيخًا من مسؤولة إيرانية
طهران
منذ ساعة
1630
1
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مستجدات قضية المخطوف الزهراني وطلب مطابقة الـ DNA مع الابن الأكبر للخاطفة
الدمام
منذ ساعة
2357
2
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فيسبوك
تويتر
بالفيديو..لحظة مؤثرة لمواطن يرفض احتضان ابنه خوفا من نقل العدوى له
عادل الحربي
منذ ساعة
2193
4
واتساب
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تويتر
تركي آل الشيخ عن حالته الصحية: " كل ماعدلت واحد يميل الثاني "
الرياض
منذ ساعتين
5080
4
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مادو يخضع لعملية تنظيف الركبة
ماجد محمد
منذ ساعتين
1586
0
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الخضيري: البشر وقود الفيروس والهلع يضعف المناعة
علي القحطاني
منذ ساعتين
2057
2
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فيسبوك
تويتر
إصابة أول لاعب سعودي بكورونا
ماجد محمد
منذ 3 ساعات
5280
3
واتساب
فيسبوك
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القبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن بمكة
مكة المكرمة
منذ 3 ساعات
3272
2
واتساب
فيسبوك
تويتر
بالفيديو.. عقوبات فورية لمتجاوزي قرار منع التجول
الرياض
منذ 3 ساعات
2966
2
واتساب
فيسبوك
تويتر
الهلال يتفاعل مع جماهيره بطريقة مبتكرة
ماجد محمد
منذ 4 ساعات
2303
2
واتساب
فيسبوك
تويتر
بالفيديو.. الزامل يوضح ما على المؤمن الذي أصابه البلاء
الرياض
منذ 4 ساعات
1902
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
قمة استثنائية افتراضية لمجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين
الرياض
منذ 4 ساعات
2212
2
واتساب
فيسبوك
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المملكة تدين الهجوم الذي استهدف حافلات تقل جنودا شمال شرقي نيجيريا
الرياض
منذ 4 ساعات
1675
1
واتساب
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النيابة العامة تحذر من صور أو مقاطع لمخالفات منع التجول والعقوبة تصل لـ٥ سنوات سجن
الرياض
منذ 4 ساعات
1946
2
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القبض على متحدي أمر منع التجول ومرافقه بالجوف
الجوف
منذ 4 ساعات
2431
2
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حاتم المسحل يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا
طلال الغامدي
منذ 4 ساعات
2950
0
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تويتر
النيابة توجه بالقبض على شابين بعد فيديو الشرب من عبوة مياه وإعادتها داخل متجر
الرياض
منذ 4 ساعات
2232
1
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تكثيف عمليات التعقيم لأنظمة التكييف والتهوية بالحرمين الشريفين
مكة المكرمة
منذ 5 ساعات
1752
0
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غدا إيداع المعاشات والضمان والخميس راتب مارس
الرياض
منذ 5 ساعات
3505
0
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الأرصاد تحذر من أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح على المدينة المنورة وخيبر
المدينة المنورة
منذ 6 ساعات
1976
3
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سفارة المملكة تهيب بالمواطنين المتواجدين في فرنسا بأهمية مراعاة اللوائح عند الخروج
باريس
منذ 6 ساعات
1686
0
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الاتحاد الأسترالي يوقف النشاط الكروي
وكالات
منذ 6 ساعات
1714
0
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فيسبوك
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وليد أزارو محترف الاتفاق يكشف حقيقة إصابته بكورونا
نواف السالم
منذ 6 ساعات
2211
0
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بالفيديو.. تساقط الناس في تركيا بسبب فيروس كورونا
أنقرة
منذ 6 ساعات
3985
2
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منذ 3 ساعات
1277
5
موقع إباحي يتبرع لـ 4 دول لمواجهة الفيروس القاتل!
منذ 4 ساعات
934
3
بالفيديو.. مسن يغني لزوجته بعد دخولها الحجر الصحي للترفيه عنها
منذ 5 ساعات
4203
6
وفاة ربة منزل بسبب المطهرات
منذ 8 ساعات
2049
3
موظفة في قناة شهيرة تستهزء بتصاريح الكويت لهم وتعرضها للبيع (فيديو)
منذ 8 ساعات
2260
5
إعدام أب اغتصب ابنته 7 سنوات وأجبرها على مشاهدة أفلام إباحية
منذ 11 ساعة
1384
1
بالفيديو.. سيدة تلقي الحلوى على الأطباء احتفالا بشفاء زوجها
منذ 11 ساعة
2581
2
حقيقة ذكر فيروس كورونا في القرآن الكريم
منذ 12 ساعة
1411
3
بالفيديو.. لحظات مؤثرة لأول حالة شفاء لسيدة ثمانينية من الفيروس
منذ 13 ساعة
553
2
حفل زفاف عبر الإنترنت بسبب الوباء
منذ 13 ساعة
2417
5
حقيقة «فيديو» ادعاء سيدة بأنها «دابة الأرض» المذكورة في القرآن
منذ 14 ساعة
3456
5
10 ذئاب بشرية يتناوبوا على اغتصاب فتاة أمام خطيبها
منذ 14 ساعة
6419
4
سيدة تطلب الخلع بسبب «ضعف زوجها»
منذ 14 ساعة
1342
3
شاب يتحمل 24 ساعة تحت إبرة الوشم لرسم صورة محبوبته
منذ 15 ساعة
1629
3
بالفيديو.. "ريان جيلر": اتحسدت بسبب شخص قال لي عيونك حلوة ورموشك طويلة !
منذ 16 ساعة
949
1
بعد أن ذكر ترامب فوائدها.. زوجان يتناولان مادة سامة لحمايتهما من الفيروس
منذ 16 ساعة
877
0
ريهام سعيد تتهكم على قرار منعها من الظهور: كوسة وافتراء وحقي راجع
الاخبار المحلية
سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس كوريا الجنوبية
الرياض
منذ 6 ساعات
1827
0
النيابة العامة للمواطنين: التزامكم بمنع التجوال دليل وعيكم وحرصكم على سلامة الجميع
أمانة الرياض تخصص مواعيدا محددة لتسوق الكبار وذوي الإعاقة
مدرسة أهلية تنهي عقد معلمين اثنين بمكة
الإطاحة بشباب تباهوا بخرقهم قرار منع التجول
عربية ودولية
مقتل 70 جنديًا نيجيريًا في عملية إرهابية
وكالات
منذ 12 ساعة
1633
0
مساعدة ترامب المبعوثة للمملكة "فنانة"
بالفيديو.. إسقاط طائرتين تابعتين للحوثيين في صرواح اليمنية
العثور على 60 جثه لمهاجرين غير شرعيين
إعلان حظر التجول في مصر وتطبيق قانون الطوارئ على المخالفين
حوادث
اندلاع حريق في موقع رمي المخلفات بحوطة سدير
الرياض
منذ 7 ساعات
1617
0
إصابة شخص إثر حادث مروري بجدة
شرطة نجران تكشف ملابسات الإطاحة بمصور "الأرفف الفارغة"
حريق داخل محل تجاري في محافظة جدة
إصابة امرأة في حادث اصطدام بجدة
مال واعمال
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
الرياض
منذ 12 ساعة
1552
0
بالفيديو.. افضل الهواتف في العالم سيطرح بسعر 450 دولار
الخدمات البنكية الإلكترونية بديلًا للصراف هذه الأيام
«ميكروسوفت» تحذر: ثغرات أمنية في نظام «ويندوز»
سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.85 %
اخبار رياضية
بالصور.. أشهر لاعبي كرة القدم يستعرضون عضلاتهم
وكالات
منذ 14 ساعة
3676
0
بالصور.. "مورينيو" يتطوع للعمل في منظمة خيرية
نادي الهلال ينافس للحصول على ملعب جامعة الملك سعود
غريث بيل: سأترك النادي الملكي في 2022 نهاية عقدي
الفيروس القاتل ينقذ الأهلي من أزمة مالية
الوظائف
برنامج مشروعات يوفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لذوي الخبرة
فاطمة المالكي
منذ 9 ساعات
2005
0
وظائف شاغرة في طيران أديل
"بترو رابغ" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
هيئة حقوق الإنسان تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
شركة الخطوط الجوية توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء
عالم المرأة
حقيقة علاج مغلي الزنجبيل لفيروس كورونا
أميرة خالد
منذ 7 ساعات
2804
0
أعشاب ومواد طبيعية لتقوية جهاز المناعة (فيديو)
الشوكولاتة والفانيليا للتخلص من جفاف البشرة
طريقة تجنب «لمس الوجه»
وصفة تساعد في التخلص من فطريات البشرة
فن وثقافة
محامية قتيل فيلا نانسي تعلن تفاصيلا جديدة بشأن جثة محمد الموسى
بيروت
منذ 6 ساعات
2849
1
بالفيديو.. ريم السعيدي تحافظ على رشاقتها رغم الحجر المنزلي
تأجيل النظر في دعوى قضائية أقامتها زينة ضد أحمد عز
شمس تغضب جمهورها بتغريده شامته
نقل الفنان عبدالرحمن القاسم إلى المستشفى
عالم السيارات
تغييرات جديدة لسيارة كولورادو 2021
أميرة خالد
منذ 11 ساعة
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بالصور.. مواصفات خيالية لسيارة بورش ماكان 2023 الكهربائية
بالصور.. تعرف على مواصفات نيسان اكس تريل 2021
بالصور.. هيونداي تعلن عن انطلاق قريب لسيارتها سوناتا N Line
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أحدث التعليقات
ابو عمار
عمرها 40 سنه خطيره الحراره مرتفعه الحراره وعندها ومنع التجول لخبط لها البرنامج الرياضي
هاني سعيد الحمود
السلام عليكم ابغي سنتافي فول ابشن موديل 2018 وكم يكون القسط الشهري وكم سعرها لوتكرمت
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
حسبي الله عليهم وعلى من ذهب لبلادهم ونقل لنا المرض
ابو عمار
هذا المفروض يضرب عنقه بحد السيف لانه عدو ..... ما هي جنسيته ؟
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قلم الحر
مواطن في زاوية حادة
فيروس كورونا الجديد "إذا عرف السبب بطل العجب"
الحذر والوقاية جعلا فيروس كورونا يقيد الحريات ويقطع التواصل بين شعوب العالم، وفعل ما لم...
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