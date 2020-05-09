تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
منذ ساعتين
5314
11
هناء الركابي: «ميزانية الدولة أنفع بالأموال التي صٌرفت على قناة داوود الشريان»
منذ 3 ساعات
5386
4
مواطن يشتكي من والده المُسن الذي يتعاطى الخمر والحشيش
منذ 3 ساعات
3683
2
«الداخلية» تُعلن عقوبات صارمة على التجمعات العائلية
منذ 5 ساعات
9694
15
بالفيديو.. مجهول يحرق مركبتين تابعتين لرجل أمن أمام منزله بأحد رفيدة
منذ 6 ساعات
4631
7
«الصحة» : تسجيل 2736 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
منذ 6 ساعات
5408
4
أبو طلال الحمراني يحذف رده على النيابة العامة
منذ 6 ساعات
5256
4
بالفيديو.. الشيخ المطلق: 4 أمور يفعلها المؤمن عند رؤيته حلم مزعج
منذ 9 ساعات
5666
7
زوجة بشار الأسد تعلق على تصريحات رامي مخلوف
منذ 9 ساعات
7531
5
220 ألف ريال غرامة على 22 شخص تجمعوا في عزاء بأبها
منذ 13 ساعة
7512
14
بالفيديو..قصة الساعة " أم صليب " وموقف المواطنين منها
منذ 15 ساعة
8633
10
بالفيديو..قطري يرفض إعطاء عامل غير مسلم وجبة إفطار
منذ 15 ساعة
9309
10
بالفيديو..مواطنة فقدت مولودتها في المستشفى: " قالوا لي ما عندنا لك بنت "
Previous
Next
اخبار رياضية
عربية ودولية
إجراء أشعة رنين مغناطيسي لـ فراس البريكان
منذ 4 ساعات
البرلمان الإيراني يسمح للرياضيين الإيرانيين بمنافسة الإسرائيليين
منذ 5 ساعات
الهلال والنصر يرفضان إلغاء الدوري والوحدة تقبل
منذ 5 ساعات
الاتحاد يؤجل النظر في تقرير كاريلي حتى عودة النشاط
منذ 5 ساعات
«التعاون» يقطع الطريق أمام محاولات خطف «تاوامبا»
منذ 7 ساعات
تنافس شرس بين الهلال والنصر لضم نجم الدوري الإماراتي
منذ 9 ساعات
عودة الليجا يثير مخاوف ريال مدريد
منذ 11 ساعة
مصير الدوري الإنجليزي حال اكتشاف إصابات بالفيروس بين اللاعبين
منذ 12 ساعة
بن شرقي يوضح حقيقة علمه بمقلب رامز جلال
منذ 16 ساعة
الهلال يعتزم طلب تعويض من إدارة ملعب جامعة الملك سعود عن فترة توقف كورونا
منذ 20 ساعة
تونس تُعلن عن أول أيام عيد الفطر دون رؤية الهلال
منذ ساعتين
رامي مخلوف: الجهات الأمنية وضعت شروطًا تعجيزية للإفراج عن المعتقلين (فيديو)
منذ 3 ساعات
شركة طيران إسرائيلية تُعلن استئناف رحلاتها إلى تركيا استمرارًا للتطبيع
منذ 3 ساعات
تعرُّض سفينة إلى هجوم قبالة سواحل اليمن
منذ 3 ساعات
الأزهر الشريف يجيز صلاة العيد في المنزل
منذ 4 ساعات
أوباما ينتقد الإدارة الأمريكية في تعاملها مع «كوفيد 19» ويشبههم بالأطفال
منذ 6 ساعات
مصر تفرض الحظر الكامل أيام عيد الفطر
منذ 6 ساعات
اكتشاف مصدر تفشي الفيروس في ووهان
منذ 7 ساعات
بالفيديو.. الرهينة الإيطالية في الصومال تفضح علاقة قطر بالإرهاب
منذ 8 ساعات
طبيب يتخلى عن مهنته وينضم لداعش للانتقام من أمريكا
منذ 10 ساعات
صدى سبورت
بندر الرزيحان : لو تم إلغاء هذا الدوري سيكون غير منصف لنادي الهلال والنصر
فهد المفيريج : النصر والاهلي رفضوا استمرار لجنة التوثيق لانها اظهرت فوارق كبيرة
حسين الغامدي : أستغرب انشغال الهلاليين بوصول النصر للعالميه
عبدالله عون : البطوله الاستثنائية أتعبت الهلاليين
عبدالعزيز المريسل : سعود كريري لم يوفق بكلامه بحق القادسية والاتحاد
عدنان جستنية : بعض الإعلاميين يقومون بتفريخ البطولات للأندية
"صحة عسير" توضح حقيقة توزيعها لمبالغ مالية وهدايا
محمد بن طحيطح
منذ 8 دقائق
1324
0
فوائد عصير التفاح والكمثرى لصحة المرارة والكبد
متابعة- أميرة خالد
منذ 11 دقيقة
1242
0
ثنائي النصر يقتربان من الوحدة
طلال الغامدي
منذ 13 دقيقة
1440
0
"العدل" توضح متى تُدفع المستحقبل عند إجراء التسوية الوقائية
نايف السالم
منذ 16 دقيقة
1314
0
أول اعتراف لمسؤول صيني رفيع عن علاقة معمل "ووهان" بظهور "كورونا"
بكين
منذ 21 دقيقة
1803
2
تطبيق توكلنا: نسمح بتعديل مقر السكن مرة واحدة
حمود العنزي
منذ 26 دقيقة
1459
0
الريال يصدم فان دي بيك
وكالات
منذ 33 دقيقة
1369
0
بالفيديو.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بعنوان "دنيا العجب"
نايف السالم
منذ 43 دقيقة
2128
1
ترامب يُهدد بقطع العلاقات مع الصين: كان بإمكان الصين وقف تفشي «كورونا»
واشنطن
منذ 47 دقيقة
1478
0
الصحة: أدوية الضغط تقلل الإصابة الشديدة بكورونا (فيديو)
الرياض
منذ 51 دقيقة
1720
0
استكمال أعمال خطوط مياه رئيسية بمنطقة أنفاق الملك خالد وأنفاق الملك عبدالله
مكة المكرمة
منذ 56 دقيقة
1466
0
بالفيديو.. موقف محرج لرئيسة وزراء بلجيكا
وكالات
منذ ساعة
1680
3
أول تعليق لماجد الحقيل بعد دفن نجله ورسالة شكر لخادم الحرمين
الرياض
منذ ساعة
2261
1
مقتل مواطنين على يد جندي لكسرهما منع التجول
الخرطوم
منذ ساعة
3476
4
بايرن ميونخ ينتصر في أول مباراة له بعد عودة البوندسليغا
وكالات
منذ ساعة
1478
0
طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور "بالهوية "
حمود العنزي
منذ ساعة
1847
1
جامعة طيبة تعلن خطوات الحصول على التأشيرات وأوامر الإركاب والتعويضات
عادل الحربي
منذ ساعة
1446
0
كورونا يتسبب في إغلاق محل حلويات بالطائف
الطائف
منذ ساعة
1665
1
الانتهاء من مشروع ترميم الجدار القبلي للمسجد النبوي
نايف السالم
منذ ساعة
1547
1
مدير الصحة بالمجلس الخليجي يُحذر من سلبيات«بوابات» التطهير (فيديو)
علي القحطاني
منذ ساعة
1656
0
جارسيا: إشبيليه لا يمكنه منع انضمام بانيجا إلى الشباب
ماجد محمد
منذ ساعة
1509
0
وزير الصحة يوجه بتكريم الجراح صاحب صورة الإفطار داخل غرفة العمليات
عادل الحربي
منذ ساعة
2217
2
إيرانيون يتعمدون إخفاء إصابتهم بكورونا خوفًا من الإحراج!
طهران
منذ ساعة
1625
1
فيديو نادر لمصر أثناء حرب الكوليرا قبل 73 عاما
القاهرة
منذ ساعة
1757
2
مدافع يوفنتوس: اللاعبون يتجنبون "ساري" بعد الاستحمام
وكالات
منذ ساعتين
1894
0
بالفيديو.. متحدث الصحة: سرعة انتشار الفيروس تحت السيطرة
نايف السالم
منذ ساعتين
2215
2
ضبط مندوب مبيعات وأحد منافذ البيع يسوقان لمنتجات دوائية مخالفة بالشرقية
حمود العنزي
منذ ساعتين
1600
2
إضغط هنا للمزيد من الأخبار ...
منذ ساعة
482
0
شاهد.. لحظة دهس طفل لـ 4 أطفال أخرين دون قصد
منذ 4 ساعات
634
2
شاهد.. داعية: الزوجة التي تترك زوجها بعد خيانته لها «قليلة أصل»
منذ 4 ساعات
1749
2
إقالة مدير المستشفى التي كانت تعمل بها الطبيبة الحامل المتوفاة
منذ 5 ساعات
835
4
حالة نادرة لامرأة أنجبت 6 توائم قبل أوانهم
منذ 6 ساعات
1106
5
مسن يطلق النار على رأسه ويلقى مصرعه
منذ 7 ساعات
2263
7
سيدة تستعين بعشيقها لقتل زوجها والتخلص من جثته
منذ 7 ساعات
1175
5
شاهد.. الشرطة تطارد فتاة سرقت سيارة
منذ 8 ساعات
4883
3
فتاة تثير الجدل بعد اتهامها ابن جيرانها باغتصابها
منذ 8 ساعات
1632
3
سيدة تفقد حياتها بعدما أجبرها زوجها على الإجهاض
منذ 8 ساعات
926
3
التنمر يودي بحياة شخص ويضع حبل المشنقة حول رقبة الآخر
منذ 9 ساعات
1820
3
زوجان يعثران على كنز أثري بالجدار
منذ 10 ساعات
1833
5
شاهد.. سخرية من المودل العراقية غزوة بعد تغير ملامحها بالمكياج
منذ 10 ساعات
1670
2
رجل في ورطة بعد ولادة زوجته فجأة وشريط الكمامة ينقذه !
منذ 10 ساعات
1504
7
سيدة تطلب التفريق: أخبرني بأنه تزوجني جبر خاطر
منذ 10 ساعات
1578
1
بالفيديو.. روان بن حسين تناشد بمساعدتها لحصول ابنتها على جواز سفر ليبي
منذ 12 ساعة
1705
4
زوجة في دعوى نفقة: أوشكت على الجنون بسبب والد زوجي
الاخبار المحلية
حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة
الرياض
منذ 3 ساعات
2092
1
شاهد.. سماء أبها بعد يوم ماطر
بالفيديو.. قصة استثناء الطبيب السعودي صفوق الشمري من القانون الياباني
ردة فعل الأمير نايف بن عبدالعزيز على الفساد في مسرحية «تحت الكراسي» (فيديو)
«الداخلية» توضح عقوبة مخالفة تعليمات العزل للمواطنين والمقيمين (فيديو)
عربية ودولية
العثور على سفير الصين لدى تل أبيب جثة هامدة في شقته
القدس
منذ 10 ساعات
2672
2
إعلام أردوغان يعترف: " سلاطين العثمانيين حجوا إلى القبور بدلاً من البيت الحرام "
مراسل سابق بـ «الجزيرة»: مصالح قطر مع إيران أهم من المهنية والموضوعية
الكويت تٌضحي بالوافدين وتقلص أعداد الموظفين بعد العيد
منظمة الصحة العالمية تٌحذر من خطورة رش المطهرات في الشوارع !
حوادث
إصابة عدد من الأشخاص في انقلاب مركبة بجدة
جدة
منذ 5 ساعات
1958
1
بالصور.. اندلاع حريق بناقلة وقود محملة بمادة الديزل في ضباء
القبض على 4 مخالفين للإجراءات الوقائية بالرياض والمدينة المنورة
إصابة شخص إثر اصطدام مركبتين في جدة
بالصور.. اندلاع حريق بمجموعة من الحشائش والأشجار بشعيب الأديرع
مال واعمال
"تويتر" يطلق حملة أبطال الخير في رمضان بـ 17 مليون تغريدة في أقل من يومين
وكالات
منذ 7 ساعات
1658
0
«ساما» تسمح للعملاء المحجوز على أموالهم بالتصرف في المبالغ المستثناه
«تداول» توافق على تخفيض رأس مال «المتحدة للتأمين التعاوني» بـ «59 مليون ريال»
اكتمال تنفيذ وتشغيل 7 مشروعات بيئية ومائية جديدة لخدمة أحياء جدة
طريقة منع ظهور صورك على «إنستجرام» بمحرك البحث «جوجل»
اخبار رياضية
جروس: أجبروني على الرحيل عن الأهلي
ماجد محمد
منذ 21 ساعة
9789
1
«فارفان» أول مصاب بكورونا في الدوري الروسي
الكامب نو يتحايل على غياب الجماهير في المباريات بطريقة ذكية
حسم الجدل حول توقيع فيتوريا مع فنربخشة التركي
غموض أشرف بن شرقي حول الشرط الجزائي في عقده يٌثير حيرة الجمهور
الوظائف
مصرف الراجحي يطرح وظائف جديدة بالرياض
فاطمة المالكي
منذ 6 ساعات
1996
0
«ياسرف» تطرح وظائف شاغرة بينبع
وظائف شاغرة في شركة المعلومات الائتمانية
مشروع مدينة نيوم يوفر وظائف قيادية شاغرة
«التصنيع الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة
عالم المرأة
نصائح للتخلص من الملل عند أطفالك في المنزل
أميرة خالد
منذ ساعتين
1358
0
أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان
5 وصفات طبيعية تساعدك في استعادة شعرك الطويل
الخوخ يحمي الجسم من الفيروسات والعدوى
4 مكونات لا غني عنها لجمال بشرتك ونضارتها
فن وثقافة
أحلام تثير السخرية بإعلانها عن الصلاة للإنسانية
أميرة خالد
منذ 13 دقيقة
1168
0
شادي الخليج في العناية المركزة بسبب جلطة دماغية
«كابوريا» رامز جلال تٌرعب أروى جودة (فيديو)
شيرين عبدالوهاب: «أي حد جديد هقابله هضطر أبص على قفاه الأول»
احتراق والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده حتى الموت
عالم السيارات
العلاقة بين سرعة الإنترنت والسيارات الحديثة
علي القحطاني
منذ ساعة
1241
0
تعرف على حلول مشكلة اختلاط البنزين بالمياه
تعرف على أسوا 10 سيارات في العالم
وصول جينيسيس GV80 إلى المملكة خلال شهر
أسهل طريقة لقياس قوة بطارية السيارة
أحدث التعليقات
خالد بكر
الشعب السعودي كثر عندهم الحسد
سوسن
القناة شغالة منذ عامين وتو وصلك "التردد"؟!🤔 طيب!
واضح*** وصريح***
" اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً ".
علياء
والله انا من اول قلبي ياكلني ثمة مؤامرة حسبي الله على الصين دمروا العالم
الملل
نفس السماجه اللي كل يوم مافي جديد قبل البرنامج. يحط كم الف دولار بين صدرها وهي تفرح
الاكثر قراءة
منذ 23 ساعة
84218
45
اصطفاف السيارات في مشهد استفزازي أمام أحد محلات الدجاج الشهيرة بالمملكة (فيديو)
منذ يوم
79274
10
الناقة تحاول الانتقام منه
منذ يوم
50740
3
شاهد.. خادم الحرمين والملك فهد خلال تطوعهم في الجيش
منذ يوم
43937
26
بالفيديو..لحظة القبض على " المطيري " في أمريكا
منذ يوم
42615
14
بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد عيد الفطر المبارك
استطلاعات الرأي
قلم الحر
مواطن في زاوية حادة
فيروس كورونا الجديد "إذا عرف السبب بطل العجب"
الحذر والوقاية جعلا فيروس كورونا يقيد الحريات ويقطع التواصل بين شعوب العالم، وفعل ما لم...
وجهات نظر
فيصل المالكي
الذكريات
منيف الضوي
من أيّهم أنت ؟
ممدوح محمد مليباري
ففهمناها سليمان
محمد ماجد بن رشاد بخش
حتى لا نستود الأدمغة لحلول مشاكل كورونا
ورده العتيبي
النأي بالنفس أولى
عبدالله اللحيدان
قرار الاستقرار
منيف الضوي
ليتني كنت " تنبلاً" !
جديد الفيديو
دنيا بطمة تهدد زوجها من الزواج بالثانية
نشر منذ 43 دقيقة
465 مشاهدة
مضاربة باكستاني مع زميله
نشر منذ 44 دقيقة
638 مشاهدة
كيف تسعف نفسك
نشر منذ 44 دقيقة
289 مشاهدة
حديث تركي العجمة عن سيرة الامير عبدالرحمن بن سعود
نشر منذ 45 دقيقة
310 مشاهدة
يا فرحة القرود
نشر منذ 46 دقيقة
460 مشاهدة
جاب العيد قدام زوجته
نشر منذ 47 دقيقة
520 مشاهدة
عائلة تنجو من موت داخل منزلها والسبب
نشر منذ ساعتين
1344 مشاهدة
انقلاب شاحنة على مركبة صغيرة
نشر منذ ساعتين
745 مشاهدة
شين وقوي عين
نشر منذ ساعتين
802 مشاهدة
مصائب قوم عند قوم فوائد
نشر منذ ساعتين
651 مشاهدة
قرد على اسلاك الكهرباء
نشر منذ ساعتين
723 مشاهدة
تصرف غريب من سيدة على طريق عام
نشر منذ 3 ساعات
1188 مشاهدة
فهد يهاجم باكستاني
نشر منذ 3 ساعات
1134 مشاهدة
على وين رايح !
نشر منذ 3 ساعات
666 مشاهدة
اول واخر مره يسوق
نشر منذ 3 ساعات
567 مشاهدة
عجائب الطرق
نشر منذ 5 ساعات
943 مشاهدة
جندي يمزح مع زملائه بطائرة عسكرية
نشر منذ 5 ساعات
1105 مشاهدة
نهاية السرعة والتهور الزائد
نشر منذ 5 ساعات
1080 مشاهدة
عبدالعزيز المريسل : الأخطاء التحكيمية للحكم المحلي مع الهلال أكثر
نشر منذ 17 ساعة
1196 مشاهدة
الاب عصبي وضرب ابنه على الفطور !
نشر منذ 20 ساعة
13367 مشاهدة
نهاية التفحيط .. شاف الموت قدامه
نشر منذ 20 ساعة
3012 مشاهدة
حلاق ماعنده خوف من الكورونا
نشر منذ 20 ساعة
2511 مشاهدة
القرد ماسلم منهم
نشر منذ 20 ساعة
2354 مشاهدة
باكستاني متهور بزيادة
نشر منذ 20 ساعة
3521 مشاهدة
شاهد خبث الزوجة والزوج على ام الزوج
نشر منذ 22 ساعة
4321 مشاهدة
رجل يمسك بأضخم ذئب
نشر منذ 22 ساعة
3945 مشاهدة
نقاش قديم لوليد الفراج حول انتقال مالك معاذ للهلال
نشر منذ 22 ساعة
2126 مشاهدة
اهل العقول في راحة
نشر منذ 22 ساعة
2346 مشاهدة
موقد حطب متنقل
نشر منذ 22 ساعة
2383 مشاهدة
أخبار المجتمع
محمد عازب الغامدي يهنئ أخيه ناصر بتخرج ابنه محمد من جامعة الباحة
شيخ قبيلة العُمرة بني شهر بتنومة الى رحمة الله
بن بنيان يحقق البكالوريوس في الرياضيات بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى
سعيد القحطاني يحصل على البكالوريس من جامعة الملك خالد
تقليد خالد علي العوفي و تركي عبدالعزيز الدعدي رتبة رئيس رقباء
" أميرة سعيد عبيد " تحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف من جامعة الملك خالد
“ابراهيم آل ناصر” يُرزق بمولودة
أحمد آل موسى يحصل على الماجستير