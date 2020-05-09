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صدى سبورت
بندر الرزيحان : لو تم إلغاء هذا الدوري سيكون غير منصف لنادي الهلال والنصر Views
بندر الرزيحان : لو تم إلغاء هذا الدوري سيكون غير منصف لنادي الهلال والنصر
فهد المفيريج : النصر والاهلي رفضوا استمرار لجنة التوثيق لانها اظهرت فوارق كبيرة Views
فهد المفيريج : النصر والاهلي رفضوا استمرار لجنة التوثيق لانها اظهرت فوارق كبيرة
حسين الغامدي : أستغرب انشغال الهلاليين بوصول النصر للعالميه Views
حسين الغامدي : أستغرب انشغال الهلاليين بوصول النصر للعالميه
عبدالله عون : البطوله الاستثنائية أتعبت الهلاليين Views
عبدالله عون : البطوله الاستثنائية أتعبت الهلاليين
عبدالعزيز المريسل : سعود كريري لم يوفق بكلامه بحق القادسية والاتحاد Views
عبدالعزيز المريسل : سعود كريري لم يوفق بكلامه بحق القادسية والاتحاد
عدنان جستنية : بعض الإعلاميين يقومون بتفريخ البطولات للأندية Views
عدنان جستنية : بعض الإعلاميين يقومون بتفريخ البطولات للأندية
"صحة عسير" توضح حقيقة توزيعها لمبالغ مالية وهدايا

"صحة عسير" توضح حقيقة توزيعها لمبالغ مالية وهدايا
محمد بن طحيطح
Time منذ 8 دقائق Views 1324 Comment 0
فوائد عصير التفاح والكمثرى لصحة المرارة والكبد

فوائد عصير التفاح والكمثرى لصحة المرارة والكبد
متابعة- أميرة خالد
Time منذ 11 دقيقة Views 1242 Comment 0
ثنائي النصر يقتربان من الوحدة

ثنائي النصر يقتربان من الوحدة
طلال الغامدي
Time منذ 13 دقيقة Views 1440 Comment 0
"العدل" توضح متى تُدفع المستحقبل عند إجراء التسوية الوقائية

"العدل" توضح متى تُدفع المستحقبل عند إجراء التسوية الوقائية
نايف السالم
Time منذ 16 دقيقة Views 1314 Comment 0
أول اعتراف لمسؤول صيني رفيع عن علاقة معمل "ووهان" بظهور "كورونا"

أول اعتراف لمسؤول صيني رفيع عن علاقة معمل "ووهان" بظهور "كورونا"
بكين
Time منذ 21 دقيقة Views 1803 Comment 2
تطبيق توكلنا: نسمح بتعديل مقر السكن مرة واحدة

تطبيق توكلنا: نسمح بتعديل مقر السكن مرة واحدة
حمود العنزي
Time منذ 26 دقيقة Views 1459 Comment 0
الريال يصدم فان دي بيك

الريال يصدم فان دي بيك
وكالات
Time منذ 33 دقيقة Views 1369 Comment 0
بالفيديو.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بعنوان "دنيا العجب"

بالفيديو.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بعنوان "دنيا العجب"
نايف السالم
Time منذ 43 دقيقة Views 2128 Comment 1
ترامب يُهدد بقطع العلاقات مع الصين: كان بإمكان الصين وقف تفشي «كورونا»

ترامب يُهدد بقطع العلاقات مع الصين: كان بإمكان الصين وقف تفشي «كورونا»
واشنطن
Time منذ 47 دقيقة Views 1478 Comment 0
الصحة: أدوية الضغط تقلل الإصابة الشديدة بكورونا (فيديو)

الصحة: أدوية الضغط تقلل الإصابة الشديدة بكورونا (فيديو)
الرياض
Time منذ 51 دقيقة Views 1720 Comment 0
استكمال أعمال خطوط مياه رئيسية بمنطقة أنفاق الملك خالد وأنفاق الملك عبدالله

استكمال أعمال خطوط مياه رئيسية بمنطقة أنفاق الملك خالد وأنفاق الملك عبدالله
مكة المكرمة
Time منذ 56 دقيقة Views 1466 Comment 0
بالفيديو.. موقف محرج لرئيسة وزراء بلجيكا

بالفيديو.. موقف محرج لرئيسة وزراء بلجيكا
وكالات
Time منذ ساعة Views 1680 Comment 3
أول تعليق لماجد الحقيل بعد دفن نجله ورسالة شكر لخادم الحرمين

أول تعليق لماجد الحقيل بعد دفن نجله ورسالة شكر لخادم الحرمين
الرياض
Time منذ ساعة Views 2261 Comment 1
مقتل مواطنين على يد جندي لكسرهما منع التجول 

مقتل مواطنين على يد جندي لكسرهما منع التجول 
الخرطوم
Time منذ ساعة Views 3476 Comment 4
بايرن ميونخ ينتصر في أول مباراة له بعد عودة البوندسليغا

بايرن ميونخ ينتصر في أول مباراة له بعد عودة البوندسليغا
وكالات
Time منذ ساعة Views 1478 Comment 0
طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور "بالهوية "

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور "بالهوية "
حمود العنزي
Time منذ ساعة Views 1847 Comment 1
جامعة طيبة تعلن خطوات الحصول على التأشيرات وأوامر الإركاب والتعويضات

جامعة طيبة تعلن خطوات الحصول على التأشيرات وأوامر الإركاب والتعويضات
عادل الحربي
Time منذ ساعة Views 1446 Comment 0
كورونا يتسبب في إغلاق محل حلويات بالطائف

كورونا يتسبب في إغلاق محل حلويات بالطائف
الطائف
Time منذ ساعة Views 1665 Comment 1
الانتهاء من مشروع ترميم الجدار القبلي للمسجد النبوي

الانتهاء من مشروع ترميم الجدار القبلي للمسجد النبوي
نايف السالم
Time منذ ساعة Views 1547 Comment 1
مدير الصحة بالمجلس الخليجي يُحذر من سلبيات«بوابات» التطهير (فيديو)

مدير الصحة بالمجلس الخليجي يُحذر من سلبيات«بوابات» التطهير (فيديو)
علي القحطاني
Time منذ ساعة Views 1656 Comment 0
جارسيا: إشبيليه لا يمكنه منع انضمام بانيجا إلى الشباب 

جارسيا: إشبيليه لا يمكنه منع انضمام بانيجا إلى الشباب 
ماجد محمد
Time منذ ساعة Views 1509 Comment 0
وزير الصحة يوجه بتكريم الجراح صاحب صورة الإفطار داخل غرفة العمليات

وزير الصحة يوجه بتكريم الجراح صاحب صورة الإفطار داخل غرفة العمليات
عادل الحربي
Time منذ ساعة Views 2217 Comment 2
إيرانيون يتعمدون إخفاء إصابتهم بكورونا خوفًا من الإحراج!

إيرانيون يتعمدون إخفاء إصابتهم بكورونا خوفًا من الإحراج!
طهران
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فيديو نادر لمصر أثناء حرب الكوليرا قبل 73 عاما

فيديو نادر لمصر أثناء حرب الكوليرا قبل 73 عاما
القاهرة
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مدافع يوفنتوس: اللاعبون يتجنبون "ساري" بعد الاستحمام

مدافع يوفنتوس: اللاعبون يتجنبون "ساري" بعد الاستحمام
وكالات
Time منذ ساعتين Views 1894 Comment 0
بالفيديو.. متحدث الصحة: سرعة انتشار الفيروس تحت السيطرة

بالفيديو.. متحدث الصحة: سرعة انتشار الفيروس تحت السيطرة
نايف السالم
Time منذ ساعتين Views 2215 Comment 2
ضبط مندوب مبيعات وأحد منافذ البيع يسوقان لمنتجات دوائية مخالفة بالشرقية

ضبط مندوب مبيعات وأحد منافذ البيع يسوقان لمنتجات دوائية مخالفة بالشرقية
حمود العنزي
Time منذ ساعتين Views 1600 Comment 2
شاهد.. لحظة دهس طفل لـ 4 أطفال أخرين دون قصد
Time منذ ساعة Views 482 Comment 0

شاهد.. لحظة دهس طفل لـ 4 أطفال أخرين دون قصد
شاهد.. داعية: الزوجة التي تترك زوجها بعد خيانته لها «قليلة أصل»
Time منذ 4 ساعات Views 634 Comment 2

شاهد.. داعية: الزوجة التي تترك زوجها بعد خيانته لها «قليلة أصل»
إقالة مدير المستشفى التي كانت تعمل بها الطبيبة الحامل المتوفاة
Time منذ 4 ساعات Views 1749 Comment 2

إقالة مدير المستشفى التي كانت تعمل بها الطبيبة الحامل المتوفاة
حالة نادرة لامرأة أنجبت 6 توائم قبل أوانهم
Time منذ 5 ساعات Views 835 Comment 4

حالة نادرة لامرأة أنجبت 6 توائم قبل أوانهم
مسن يطلق النار على رأسه ويلقى مصرعه
Time منذ 6 ساعات Views 1106 Comment 5

مسن يطلق النار على رأسه ويلقى مصرعه
سيدة تستعين بعشيقها لقتل زوجها والتخلص من جثته
Time منذ 7 ساعات Views 2263 Comment 7

سيدة تستعين بعشيقها لقتل زوجها والتخلص من جثته
شاهد.. الشرطة تطارد فتاة سرقت سيارة
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شاهد.. الشرطة تطارد فتاة سرقت سيارة
فتاة تثير الجدل بعد اتهامها ابن جيرانها باغتصابها
Time منذ 8 ساعات Views 4883 Comment 3

فتاة تثير الجدل بعد اتهامها ابن جيرانها باغتصابها
سيدة تفقد حياتها بعدما أجبرها زوجها على الإجهاض
Time منذ 8 ساعات Views 1632 Comment 3

سيدة تفقد حياتها بعدما أجبرها زوجها على الإجهاض
التنمر يودي بحياة شخص ويضع حبل المشنقة حول رقبة الآخر
Time منذ 8 ساعات Views 926 Comment 3

التنمر يودي بحياة شخص ويضع حبل المشنقة حول رقبة الآخر
زوجان يعثران على كنز أثري بالجدار
Time منذ 9 ساعات Views 1820 Comment 3

زوجان يعثران على كنز أثري بالجدار
شاهد.. سخرية من المودل العراقية غزوة بعد تغير ملامحها بالمكياج
Time منذ 10 ساعات Views 1833 Comment 5

شاهد.. سخرية من المودل العراقية غزوة بعد تغير ملامحها بالمكياج
رجل في ورطة بعد ولادة زوجته فجأة وشريط الكمامة ينقذه !
Time منذ 10 ساعات Views 1670 Comment 2

رجل في ورطة بعد ولادة زوجته فجأة وشريط الكمامة ينقذه !
سيدة تطلب التفريق: أخبرني بأنه تزوجني جبر خاطر 
Time منذ 10 ساعات Views 1504 Comment 7

سيدة تطلب التفريق: أخبرني بأنه تزوجني جبر خاطر 
بالفيديو.. روان بن حسين تناشد بمساعدتها لحصول ابنتها على جواز سفر ليبي
Time منذ 10 ساعات Views 1578 Comment 1

بالفيديو.. روان بن حسين تناشد بمساعدتها لحصول ابنتها على جواز سفر ليبي
زوجة في دعوى نفقة: أوشكت على الجنون بسبب والد زوجي
Time منذ 12 ساعة Views 1705 Comment 4

زوجة في دعوى نفقة: أوشكت على الجنون بسبب والد زوجي

الاخبار المحلية

حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة
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شاهد.. سماء أبها بعد يوم ماطر

شاهد.. سماء أبها بعد يوم ماطر
بالفيديو.. قصة استثناء الطبيب السعودي صفوق الشمري من القانون الياباني

بالفيديو.. قصة استثناء الطبيب السعودي صفوق الشمري من القانون الياباني
ردة فعل الأمير نايف بن عبدالعزيز على الفساد في مسرحية «تحت الكراسي» (فيديو)

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«الداخلية» توضح عقوبة مخالفة تعليمات العزل للمواطنين والمقيمين (فيديو)

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العثور على سفير الصين لدى تل أبيب جثة هامدة في شقته
العثور على سفير الصين لدى تل أبيب جثة هامدة في شقته
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مراسل سابق بـ «الجزيرة»: مصالح قطر مع إيران أهم من المهنية والموضوعية

مراسل سابق بـ «الجزيرة»: مصالح قطر مع إيران أهم من المهنية والموضوعية
الكويت تٌضحي بالوافدين وتقلص أعداد الموظفين بعد العيد

الكويت تٌضحي بالوافدين وتقلص أعداد الموظفين بعد العيد
منظمة الصحة العالمية تٌحذر من خطورة رش المطهرات في الشوارع !

منظمة الصحة العالمية تٌحذر من خطورة رش المطهرات في الشوارع !

حوادث

إصابة عدد من الأشخاص في انقلاب مركبة بجدة
إصابة عدد من الأشخاص في انقلاب مركبة بجدة
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بالصور.. اندلاع حريق بناقلة وقود محملة بمادة الديزل في ضباء

بالصور.. اندلاع حريق بناقلة وقود محملة بمادة الديزل في ضباء
القبض على 4 مخالفين للإجراءات الوقائية بالرياض والمدينة المنورة

القبض على 4 مخالفين للإجراءات الوقائية بالرياض والمدينة المنورة
إصابة شخص إثر اصطدام مركبتين في جدة

إصابة شخص إثر اصطدام مركبتين في جدة
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بالصور.. اندلاع حريق بمجموعة من الحشائش والأشجار بشعيب الأديرع

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"تويتر" يطلق حملة أبطال الخير في رمضان بـ 17 مليون تغريدة في أقل من يومين
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«تداول» توافق على تخفيض رأس مال «المتحدة للتأمين التعاوني» بـ «59 مليون ريال»

«تداول» توافق على تخفيض رأس مال «المتحدة للتأمين التعاوني» بـ «59 مليون ريال»
اكتمال تنفيذ وتشغيل 7 مشروعات بيئية ومائية جديدة لخدمة أحياء جدة

اكتمال تنفيذ وتشغيل 7 مشروعات بيئية ومائية جديدة لخدمة أحياء جدة
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طريقة منع ظهور صورك على «إنستجرام» بمحرك البحث «جوجل»

اخبار رياضية

جروس: أجبروني على الرحيل عن الأهلي 
جروس: أجبروني على الرحيل عن الأهلي 
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«فارفان» أول مصاب بكورونا في الدوري الروسي 

«فارفان» أول مصاب بكورونا في الدوري الروسي 
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الكامب نو يتحايل على غياب الجماهير في المباريات بطريقة ذكية
حسم الجدل حول توقيع فيتوريا مع فنربخشة التركي

حسم الجدل حول توقيع فيتوريا مع فنربخشة التركي
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غموض أشرف بن شرقي حول الشرط الجزائي في عقده يٌثير حيرة الجمهور

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مصرف الراجحي يطرح وظائف جديدة بالرياض
مصرف الراجحي يطرح وظائف جديدة بالرياض
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«ياسرف» تطرح وظائف شاغرة بينبع
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خالد بكر
الشعب السعودي كثر عندهم الحسد
سوسن
القناة شغالة منذ عامين وتو وصلك "التردد"؟!🤔 طيب!
واضح*** وصريح***
" اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً ".
علياء
والله انا من اول قلبي ياكلني ثمة مؤامرة حسبي الله على الصين دمروا العالم
الملل
نفس السماجه اللي كل يوم مافي جديد قبل البرنامج. يحط كم الف دولار بين صدرها وهي تفرح

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