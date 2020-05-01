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حارس النصر وليد عبدالله يتحدث عن قصة منعه من اللعب بسبب القزع Views
حارس النصر وليد عبدالله يتحدث عن قصة منعه من اللعب بسبب القزع
علاء فهمي : عبدالرحمن بن سعيد رحمه الله وقف مع الاهلي Views
علاء فهمي : عبدالرحمن بن سعيد رحمه الله وقف مع الاهلي
حسن العمري : سالم الدوسري يستحق جائزة افضل لاعب اسيوي Views
حسن العمري : سالم الدوسري يستحق جائزة افضل لاعب اسيوي
عبدالعزيز الزلال : نادي النصر مثار جدل منذ تأسيسه حتى اليوم Views
عبدالعزيز الزلال : نادي النصر مثار جدل منذ تأسيسه حتى اليوم
عبدالعزيز المريسل : سامي الجابر خانه التعبير في مقابلته Views
عبدالعزيز المريسل : سامي الجابر خانه التعبير في مقابلته
عبدالرحمن الموزان : الهلال تأسس قبل النصر Views
عبدالرحمن الموزان : الهلال تأسس قبل النصر
شاهد.. غضب من لجين عمران بعد استعراض كرسي «مرحاض»

شاهد.. غضب من لجين عمران بعد استعراض كرسي «مرحاض»
أميرة خالد
Time منذ 47 ثانية Views 19 Comment 0
الفريق المشترك لتقييم الحوادث يفند ادعاءات استهداف التحالف لسوق الرقو وقاربي صيد باليمن

الفريق المشترك لتقييم الحوادث يفند ادعاءات استهداف التحالف لسوق الرقو وقاربي صيد باليمن
الرياض
Time منذ 33 دقيقة Views 1263 Comment 0
علماء يحذرون من تطورات خطيرة في فيروس كورونا

علماء يحذرون من تطورات خطيرة في فيروس كورونا
وكالات
Time منذ 35 دقيقة Views 1737 Comment 0
«الجدعان»: ملتزمون بمواصلة الإصلاحات وضمان القوة المالية

«الجدعان»: ملتزمون بمواصلة الإصلاحات وضمان القوة المالية
الرياض
Time منذ 36 دقيقة Views 1558 Comment 2
سيول تجتاح وادي السحق بغرب القصيم

سيول تجتاح وادي السحق بغرب القصيم
القصيم
Time منذ 41 دقيقة Views 1452 Comment 0
السيف القابضة تطرح وظائف جديدة بالرياض

السيف القابضة تطرح وظائف جديدة بالرياض
فاطمة المالكي
Time منذ ساعة Views 1451 Comment 0
وزير المالية: حساب المواطن مستمر

وزير المالية: حساب المواطن مستمر
الرياض
Time منذ ساعة Views 2852 Comment 3
بالفيديو.. محطات بناء جامع الإمام تركي بن عبدالله

بالفيديو.. محطات بناء جامع الإمام تركي بن عبدالله
الرياض
Time منذ ساعة Views 1705 Comment 0
إيران تقر بمقتل 19 بحارًا في حادث البارجة

إيران تقر بمقتل 19 بحارًا في حادث البارجة
طهران
Time منذ ساعة Views 1819 Comment 3
بالفيديو.. العجلان: الشماغ موجود قبل الإسلام

بالفيديو.. العجلان: الشماغ موجود قبل الإسلام
الرياض
Time منذ ساعتين Views 2180 Comment 8
شركة النهدي توفر وظائف شاغرة للجنسين

شركة النهدي توفر وظائف شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي
Time منذ ساعتين Views 1805 Comment 0
خدمة «ماسنجر رومز» ستعمل عبر «واتساب»

خدمة «ماسنجر رومز» ستعمل عبر «واتساب»
وكالات
Time منذ ساعتين Views 1655 Comment 1
شاهد.. وليد عبد الله: أتمنى أن أرى أولادي يلعبون الكرة

شاهد.. وليد عبد الله: أتمنى أن أرى أولادي يلعبون الكرة
نواف السالم
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سعر الذهب يستقر عند 1688.65 دولارًا أمريكيًا

سعر الذهب يستقر عند 1688.65 دولارًا أمريكيًا
لندن
Time منذ ساعتين Views 1638 Comment 0
تعافي أصغر مصابي نجران ومغادرته للعزل الصحي

تعافي أصغر مصابي نجران ومغادرته للعزل الصحي
نجران
Time منذ ساعتين Views 1823 Comment 1
انخفاض سعر النفط بنسبة 1.07%

انخفاض سعر النفط بنسبة 1.07%
لندن
Time منذ 3 ساعات Views 1817 Comment 1
تنشيط الاقتصاد يرتكز على 3 إصلاحات هامة

تنشيط الاقتصاد يرتكز على 3 إصلاحات هامة
وكالات
Time منذ 3 ساعات Views 1821 Comment 1
الهلال يسعى لتجديد عقد لوشيسكو

الهلال يسعى لتجديد عقد لوشيسكو
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شاهد.. وزير الداخلية العراقي: سأقطع يد بائعي المناصب بالوزارة

شاهد.. وزير الداخلية العراقي: سأقطع يد بائعي المناصب بالوزارة
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بالصور.. قصف متبادل بين «الشرعية» والمجلس الانتقالي باليمن

بالصور.. قصف متبادل بين «الشرعية» والمجلس الانتقالي باليمن
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سحب معقمات وإحالة 22 من مصنعيها إلى الجهات المختصة

سحب معقمات وإحالة 22 من مصنعيها إلى الجهات المختصة
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«الأرصاد» تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة

«الأرصاد» تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة
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أمريكا تتهم الصين بمحاولة اختراق بيانات لقاحات الفيروس
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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ان شاء الله خير العالم كله في ازمه نسئل الله أن تعدي على خير
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ان شاء الله خير العالم كله في ازمه نسئل الله أن تعدي على خير
العالمي ٨٥٨
والله كله بالواسطات والمحسوبية ١٠% بالجداره والا ياما ناس عندها شهادات وخبرات وذكاء غير عادي لكن يبقى في الاخير ارزاق ونصيب
غابو
يعطيك العافية يا بو جدعان
ع. س. ع
الله من الفضاوة لا والله اذا هم مثلك خلهم يرتاحون

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