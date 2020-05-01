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منذ 9 ساعات
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وزير المالية: إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%
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1558
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الرياض
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1705
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1821
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منذ 3 ساعات
1757
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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ان شاء الله خير العالم كله في ازمه نسئل الله أن تعدي على خير
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ان شاء الله خير العالم كله في ازمه نسئل الله أن تعدي على خير
العالمي ٨٥٨
والله كله بالواسطات والمحسوبية ١٠% بالجداره والا ياما ناس عندها شهادات وخبرات وذكاء غير عادي لكن يبقى في الاخير ارزاق ونصيب
غابو
يعطيك العافية يا بو جدعان
ع. س. ع
الله من الفضاوة لا والله اذا هم مثلك خلهم يرتاحون
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