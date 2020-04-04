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«الصحة»: تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
منذ ساعتين
2891
0
النيابة العامة توضح عقوبة الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه
منذ 3 ساعات
4306
1
الخرائط التوضيحية للحدود الإدارية للأحياء السكنية المعزولة بجدة (صورة)
منذ 3 ساعات
5301
3
«الصحة»: تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
منذ 3 ساعات
6118
10
تشييع جنازة شهيد "المرور" بالرياض
منذ 4 ساعات
3784
2
منع التجول والدخول أو الخروج بعدة أحياء في جدة
منذ 5 ساعات
8605
5
حقيقة العثور على الطفلة المفقودة بالمجمعة
منذ 8 ساعات
6681
5
بالفيديو.. 3 طرق حتمية تنقل عدوى الفيروس للإنسان
منذ 9 ساعات
10297
55
حذف لقب دكتور من وصف القضاة وكتاب العدل
منذ 13 ساعة
7645
12
مواطن وعروسته يعلقان بالبوسنة والهرسك
منذ 14 ساعة
8593
7
الأشخاص المتاح لهم الصلاة في الحرم المكي بعد تمديد منع التجول
منذ 14 ساعة
15775
13
بالفيديو..لحظة القبض على داهس رجلي المرور بالرياض
منذ 19 ساعة
20317
32
شاهد.. تركي آل الشيخ يظهر عليه آثار المرض من جديد
رونالدو يرغب في عودته لريال مدريد
منذ 3 ساعات
بالفيديو.. محمد صلاح وابنته مكة في تدريبات رياضية بحديقة المنزل
منذ 3 ساعات
تفاصيل عودة فهد المولد للتدريبات
منذ 4 ساعات
اعتقال بريجوفيتش لخرقه منع التجول (صورة)
منذ 5 ساعات
5 أندية تتنافس لضم المهاجم المعجزة
منذ 5 ساعات
إصابة أحد لاعبي الفتح بكسر خلال الحجر الصحي
منذ 5 ساعات
بالفيديو.. نواف التمياط يكشف كواليس ما جرى في مباراة الهلال وشيميزو الياباني
منذ 5 ساعات
الفيروس المستجد يضرب برشلونة مجددًا
منذ 5 ساعات
بالفيديو..نجم الأهلي المصري يوجه شكره لـ"آل الشيخ" بعد تكفله بنفقات علاجه
منذ 6 ساعات
عبدالرزاق حمدالله يكشف سبب الإعلان عن حجم تبرعاته
منذ 6 ساعات
ترامب يقيل المفتش العام للمخابرات
منذ 3 ساعات
شاهد.. سقوط قتلى وأسرى من الحوثيين في أيدي الجيش اليمني
منذ 3 ساعات
بالفيديو.. قتيلان و7 جرحى في هجوم بفرنسا
منذ 4 ساعات
صفاء الهاشم: الوافدون هم سبب انتشار الوباء ووجودهم بلا فائدة
منذ 5 ساعات
سر تجمع الحشود لتحية رجل واحد رغم مخاوف الفيروس
منذ 5 ساعات
ابتكار جهاز غريب بديلًا لأجهزة التنفس الصناعي
منذ 6 ساعات
«كورونا» ينهي حياة ممثل خامنئي
منذ 7 ساعات
"قرقاش": تنفيذ اتفاق الرياض ضرورة مُلحة ومخطط "أحصنة طروادة" مصيره الفشل
منذ 7 ساعات
ولي عهد أبو ظبي يغرد باللغة الصينية تضامنا مع الصين
منذ 7 ساعات
دونالد ترامب: العملية الانتخابية ستسير وفق المخطط لها
منذ 8 ساعات
صدى سبورت
وليد الفراج لمحيسن الجمعان : إذا أكملنا الدوري من سيأخذها النصر ولا الهلال ؟
بندر الرزيحان : جمال بلعمري في الملعب قائد
طارق كيال : عمر دورينا قصير
عادل التويجري : الهلال هو زعيم القارة الآسيوية
ناصر الجديع : الإتحاد الآسيوي يحتاج تسجل موقف ويحتاج " عين حمراء "
أحمد الشمراني : تاريخ ماجد عبدالله هو الافضل عربياً
إمارة المدينة تكشف حقيقة التسجيلات المنسوبة إلى نائب أمير المنطقة
المدينة المنورة
منذ 7 دقائق
1356
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شاهد.. البرق يضيء سماء الأفلاج
الأفلاج
منذ 11 دقيقة
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شاهد.. متوفى بكورونا تنقله عائلته إلى المقبرة عبر عربة مكشوفة
القاهرة
منذ 15 دقيقة
356
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الهلال ينافس الاتحاد والنصر على ضم "بلعمري"
نواف السالم
منذ 17 دقيقة
1373
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مقتل 25 حوثيا في كمين شرقي صنعاء
فهمي محمد
منذ 22 دقيقة
1356
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حمدالله يدخل تاريخ الدوري
نواف السالم
منذ 25 دقيقة
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مقتل قيادي حوثي في غارة دقيقة لطيران التحالف العربي
فهمي محمد
منذ 30 دقيقة
1440
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متحدث التعليم الجامعي: تفعيل خاصية تحليل درجة الطالب للفصول الماضية (فيديو)
نايف السالم
منذ 33 دقيقة
1454
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جامعة الإمام تمنح طلابها 3 خيارات للاختبارات منها التأجيل
الرياض
منذ 42 دقيقة
1551
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بالفيديو.. وزير الشؤون البلدية يكشف كيفية تطهير الأماكن العشوائية
علي القحطاني
منذ 49 دقيقة
1567
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المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة تعلن عن وظیفة شاغرة
فاطمة المالكي
منذ ساعة
1731
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بالفيديو.. حقيقة نقص المواد الغذائية والتموينية في مكة
مكة المكرمة
منذ ساعة
2013
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الصرامي ينتقد غياب دور نجوم الفن والرياضة من جديد
ماجد محمد
منذ ساعة
1674
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بالفيديو.. صديقة رونالدو تقوم بحلاقة شعره في الحجر المنزلي
وكالات
منذ ساعة
2289
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حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد
الرياض
منذ ساعة
1910
1
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يورينتي يطلق اسم "أنفيلد" علي كلبه بعد إقصاء ليفربول
وكالات
منذ ساعة
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الكويت تتجه لإقرار قانون جديد للدين العام
خالد الظفيري
منذ ساعتين
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متحدث الصحة يوضح كيفية التعامل مع جثمان المتوفى بسبب كورونا (فيديو)
الرياض
منذ ساعتين
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بالأرقام.. خسائر شركات الطيران في العالم
وكالات
منذ ساعتين
1927
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بالفيديو.. تدفق الأمطار شمال القويعية
الرياض
منذ ساعتين
2181
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مهاجم مانشستر يونايتد السابق: ليفربول يستحق لقب الدوري
وكالات
منذ ساعتين
1532
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اندلاع حريق داخل محل تجاري في جدة
جدة
منذ ساعتين
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بالفيديو.. إطلاق المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة كورونا في المملكة
الرياض
منذ ساعتين
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مدير صحة ليفربول: مباراتنا أمام أتلتيكو كانت خطأ وسببت انتشار الوباء
وكالات
منذ 3 ساعات
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«الداخلية»: السماح لسكان الأحياء المعزولة بالخروج للاحتياجات الضرورية (فيديو)
الرياض
منذ 3 ساعات
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البنك السعودي الفرنسي يطرح وظائف جديدة بالرياض
فاطمة المالكي
منذ 3 ساعات
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السديس يتابع الإجراءات الاحترازية في المسجد النبوي
المدينة المنورة
منذ 3 ساعات
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منذ 15 دقيقة
356
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شاهد.. متوفى بكورونا تنقله عائلته إلى المقبرة عبر عربة مكشوفة
منذ ساعتين
797
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بالفيديو.. طفل صغير يوبخ مخالفي القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا
منذ ساعتين
897
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ابن يستعين برافعة لرؤية والدته المصابة بمحجر صحي
منذ 3 ساعات
665
1
منع أكل الخفافيش والبنغول في إحدى الدول الأفريقية
منذ 4 ساعات
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2
بالصور.. تشييع جنازة أصغر طفل في بريطانيا
منذ 4 ساعات
4780
5
تفاصيل اختطاف عصابة لفتيات الليل واغتصابهن
منذ 5 ساعات
1866
3
زوجة مصاب بكورونا تروي اللحظات الأخيرة من حياة زوجها
منذ 5 ساعات
8531
7
عروس تصر على استكمال زفافها رغم وفاة والدها في بداية الحفل !
منذ 6 ساعات
1051
4
بالفيديو.. رجل عاري الصدر يحمل سيفين يهاجم الشرطة
منذ 7 ساعات
2283
7
بالفيديو..اعتداء عنيف من الشرطة الهندية على شاب عربي كسر حظر التجول لدفن والدته
منذ 7 ساعات
1327
3
وفاة 16 شخصًا بعد استهلاكهم كحولًا مجهول المصدر
منذ 7 ساعات
8783
4
فيديو لشاب يغتصب حمارا في دولة عربية يثير موجة غضب
منذ 8 ساعات
1481
7
رجل في دعوى نشوز: دمرت حياتي وحبستني بسبب 160 جنيه !
منذ 9 ساعات
1276
3
مذيعة شهيرة تعلن إصابتها بالفيروس
منذ 9 ساعات
1866
7
بالفيديو.. إعلامية كويتية تهين الوافدين: ريحة غرفهم معفنة !
منذ 12 ساعة
9980
10
فرحة عروس تتحول لكابوس بعد اغتصابها قبل أيام من الزفاف
الاخبار المحلية
شاهد.. لحظة تساقط الثلوج الغزيرة في غرب الحصاة بالرياض
الرياض
منذ ساعة
1826
0
بالفيديو.. مخالفون للإجراءات الوقائية والاحترازية يقعون في قبضة رجال الأمن
تاريخ المحاجر الصحية بالمملكة
شروط استثناء خدمات توصيل المطاعم من منع التجول
«التقاعد» توضح طريقة تخصيص المعاش
عربية ودولية
الوباء يتسلل لمعهد الأورام المصري ويصيب 15 طبيبًا وممرضًا
القاهرة
منذ 11 ساعة
2338
5
تركيا تقتل الأسبان وتستولى على شحنة أجهزة تنفس قادمة إليهم
بالصور..حداد في الصين على آلاف المتوفين بالفيروس
الجزيرة " عمياء " أمام انتهاكات الحليف التركي
رئيس البرازيل يستخف بالفيروس وينتقد الإجراءات الوقائية
حوادث
القبض على شخصين ظهرا في فيديو بصالون حلاقة بالقصيم
بريدة
منذ 4 ساعات
1917
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إنقاذ مصابي حادث مروري مفاجئ في جازان (صور)
القبض على سائق دهس رجلي أمن بالرياض (صور)
بالصور.. انتشال جثة شخص غرق في مستنقع بالعيدابي
القبض على مواطن أساء لرجال الأمن أثناء منع التجول بحفر الباطن
مال واعمال
معالج كوالكوم الأمريكي يضع سامسونج في ورطة
وكالات
منذ 4 ساعات
1886
0
طرق تقوية شبكة الواي فاي البطيئة
الذهب يرتفع بعد بيانات متشائمة للوظائف في أمريكا
بالفيديو.. إطلاق أحدث حواسيب سامسونج اللوحية بمواصفات مذهلة
" الأمن السيبراني " يحذر من ثغرة في تطبيق " زوم " تخترق كلمة السر
اخبار رياضية
نجم السامبا البرازيلي يتبرع بمليون دولار من أجل مواجهة الوباء
وكالات
منذ 7 ساعات
1610
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وليد الفراج: المربع الذهبي ليس أحد الحلول المطروحة على الطاولة (فيديو)
الوباء يفجع الملاكم البريطاني أنتوني يارد
هوساوي مستعدًا للعودة
مدافع الشباب يثير الجدل: "ادفع و جيب الفواتير"
الوظائف
شركة العليان للخدمات الغذائية توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي
منذ 3 ساعات
1683
0
مايكروسوفت توفر وظائف إدارية للجنسين بالرياض
التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة
مستشفى الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات
وظائف شاغرة في شركة بي إيه إي سيستمز
عالم المرأة
5 وصفات طبيعية للقضاء على ألم الأسنان خلال الحجر الصحي
متابعه_أميرة خالد
منذ ساعة
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تحذيرات من مخاطر "الطب الإلكتروني" !
فوائد مذهلة لتحلية الحليب بالعسل
«البيض» يقلل من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية
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فن وثقافة
كورونا يودي بحياة أحد أبطال "وادي الذئاب"
أنقرة
منذ ساعة
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قصة مسلسل "الميراث" العاكس لواقع الحياة في المملكة (صور)
ملاك الكويتية تهاجم منتجًا أجبرهم على التصوير رغم الفيروس (فيديو)
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أسعار ومواصفات نيسان صني 2021 بعد وصولها لأسواق الخليج
متابعة- أميرة خالد
منذ ساعة
1819
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خبراء السيارات يكشفون الوقت المناسب لتغيير فلتر التكييف
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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
احمد محمد
اللهم ما عجز عنه الأطباء وما عجز عنه العالم أنت وليُه والقادر عليه يا الله باسمك الأعظم نسألك أن تجعل عسرنا يسراً وأن تُذهب عنا هذا البلاء اللهم ارحمنا برحمتك يارحيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا
ابو محمد
تابعو من اصدر تلك الإشاعة فهو ورائه عدت استفسارات
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قلم الحر
مواطن في زاوية حادة
فيروس كورونا الجديد "إذا عرف السبب بطل العجب"
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