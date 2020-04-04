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«الصحة»: تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

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الأشخاص المتاح لهم الصلاة في الحرم المكي بعد تمديد منع التجول

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