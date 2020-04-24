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مال واعمال
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الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
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بالصور.. أمانة المدينة تدشن وحدات لتعقيم المتسوقين في المراكز التجارية
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كويتي يلفظ أنفاسه الأخيرة في مطار أسطنبول والسبب مجهول
منذ 9 ساعات
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شاهد.. هجوم جديد على البرماويين بعد فيديو الاستهتار بيوم القيامة
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شاهد.. الشيخ سعود الشريم يُدافع عبراته في أول ركعة من صلاة التراويح
منذ 12 ساعة
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بالفيديو .. قصص تحكى لأول مرة عن حارس الملوك عبد العزيز الفغم
منذ 14 ساعة
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المحكمة العليا تُعلن غدًا أول أيام شهر رمضان المبارك
منذ 17 ساعة
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الإطاحة بالباصق على الأغذية في سوبر ماركت شهير ببريدة
منذ 18 ساعة
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تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 20 ساعة
11421
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تشريح جثث ضحايا كورونا يكشف معلومات خطيرة
منذ 21 ساعة
2983
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موافقة خادم الحرمين على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين
منذ 22 ساعة
105523
10
صورة نادرة للملك سلمان مع ابنه الراحل الأمير أحمد وابنته الأميرة حصة
الهلال يرصد مبلغًا ضخمًا لضم نواكايمي
منذ 10 ساعات
صراع بين ريال مدريد وتشيلسي على موهبة ستوك سيتي
منذ 11 ساعة
إعلان سعر جديد لبيع ـ «بوغبا» بعد أزمة كورونا
منذ 12 ساعة
تشيلسي يقترب من ضم كوتينيو
منذ 12 ساعة
أندية تألق بها «كاريلو» قبل مسيرته مع الهلال
منذ 14 ساعة
حقيقة عرض الهلال لضم فالكو
منذ 15 ساعة
يويفا ينقذ الأندية بعد أزمة كورونا
منذ 15 ساعة
الأهلي يبدأ في التفاوض لضم «بلعمري»
منذ 16 ساعة
مدرب الأهلي: نحن آمنون في المملكة وأريد مساندة الفريق بتخفيض راتبي
منذ 17 ساعة
ليفربول يقدم عرض مغري لجذب ويليان
منذ 18 ساعة
وكالة الأدوية الأوروبية تحذر: "ترامب ينادي باستخدام دواء آثاره خطيرة
منذ 10 ساعات
مصر تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا بعد قرار تقليل ساعات الحظر
منذ 11 ساعة
وزير الصحة الإيرلندي يقع في خطأ فادح ويؤكد " أنا أحمق لكني بشر " (فيديو)
منذ 11 ساعة
المسماري: تركيا تستعد لاستخدام أسلحة كيماوية في ليبيا
منذ 11 ساعة
انتهاء مدة وقف إطلاق النار باليمن
منذ 12 ساعة
الكشف عن كميات نفط كبيرة في ناقلات قبالة سواحل كاليفورنيا لا تعرف وجهتها
منذ 13 ساعة
انطلاق جلسات أول محاكمة في العالم بشأن التعذيب في سوريا
منذ 13 ساعة
اختفاء غامض لشاعر وناقد قطري بعد استدعائه من أمن الدولة
منذ 13 ساعة
وزير ينسى إغلاق الميكروفون ويهين مسؤولة (فيديو)
منذ 15 ساعة
الرئيس المصري يوافق على اتفاقية التعاون الجمركي مع المملكة
منذ 17 ساعة
صدى سبورت
بندر الرزيحان لعبدالعزيز المريسل : انت تعتقد انك من تمتلك التاريخ الرياضي
أحمد الشمراني : الحكم ابراهيم العمر ظلم الهلال في مباراته مع النصر
عبدالعزيز الهشبول : نطالب اتحاد كرة القدم بالاعلان عن عدد بطولات الاندية
عيسى الجوكم لـ احمد الشمراني : شجعنا الهلال بسبب كلماتك الجميله عنه
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«مدني عسير» يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المتوقعة
محمد بن طحيطح
منذ 3 دقائق
1077
0
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إلغاء الحكم بالجلد في العقوبات التعزيرية
الرياض
منذ 9 دقائق
1266
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بالفيديو.. شخص يدعي أنه مسحور يتهجم على منزل أثناء الحظر
خالد الظفيري
منذ 20 دقيقة
459
0
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تويتر بصدد إغلاق الحسابات التحريضية ضد شبكة الـ5G
وكالات
منذ ساعة
1557
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تويتر
طريقة غريبة لإجراء فحص الفيروس للاعبي برشلونة
وكالات
منذ ساعتين
1652
0
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ارتفاع التضخم في اليابان بأبطأ وتيرة خلال 5 أشهر
طوكيو
منذ ساعتين
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0
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بالصور.. «الحصيني» يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق
عادل الحربي
منذ 3 ساعات
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0
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تطبيقات خطيرة تسرق مستخدمي هواتف أندرويد
وكالات
منذ 3 ساعات
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قادة مجموعة العشرين: نؤكد أهمية التضامن والتعاون الدولي للتصدي للجائحة
الرياض
منذ 4 ساعات
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0
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تطبيقات التوصيل الإلكترونية تلبي حاجات أهالي الباحة
الباحة
منذ 5 ساعات
1790
0
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وظيفة شاغرة في الشركة العربية للخدمات الزراعية
فاطمة المالكي
منذ 5 ساعات
1937
0
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بالصور.. وصول أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج إلى مطار القصيم
بريدة
منذ 6 ساعات
2408
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سقوط أمطار على 4 مناطق
الرياض
منذ 7 ساعات
2898
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شاهد.. أمين الجوف يتفقد أسواق الخضار والفواكه والمسالخ
الجوف
منذ 7 ساعات
2029
0
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«خلية الأزمة الأمريكية» تؤكد تأثير ارتفاع الحرارة على الفيروس
واشنطن
منذ 8 ساعات
3682
2
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النصر يفشل في استقطاب لاعب أولمبياكوس
نواف السالم
منذ 8 ساعات
2498
0
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بالصور.. «عبث الأطفال» يتسبب في حريق مستودع ببيشة
أبها
منذ 8 ساعات
1962
2
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كورونا يتسبب في إغلاق فرع بنك بحائل
حائل
منذ 9 ساعات
3126
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الجيش الليبي يسقط درون تركية
طرابلس
منذ 9 ساعات
1939
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لجوء عدد من الدول إلى المجازفة واتباع سياسة «مناعة القطيع» لمواجهة كورونا
وكالات
منذ 9 ساعات
2912
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الرسوم الصخرية في جبل الجثوم بالعلا تخطف الأنظار
العلا
منذ 9 ساعات
2324
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البحث عن مفقود مشذوبة بالرياض
حمود العنزي
منذ 9 ساعات
3048
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فهد المولد يقترب من العودة رسمياً للملاعب
نواف السالم
منذ 9 ساعات
2362
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مكة المكرمة
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تحديد نسبة الوفيات جراء "كورونا" في المملكة
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إنقاذ 7 بحارة بعد انفجار قاربهم
أبوظبي
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ماكرون متخوف من فشل أوروبا في احتواء أزمة كورونا
وكالات
منذ 10 ساعات
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امرأة تطالب بميراث زوجها بعد 27 سنة على وفاته
منذ 12 ساعة
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منذ 12 ساعة
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منذ 13 ساعة
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ردة فعل سارة دندراوي على إطراء محمد عبده
منذ 15 ساعة
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بالفيديو.. سعد الدخيل يروي قصة مريضة قضت 26 عامًا في الحجر الصحي
منذ 16 ساعة
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ضبط سيدة وعشيقها في وضع مخل داخل كوخ خشبي
منذ 16 ساعة
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شاب يرسل مواد إباحية بالخطأ أثناء العمل من المنزل
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بالفيديو.. طبيب يوضح كيفية إصابته بالعدوى ثم شفائه منها
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أحدث التعليقات
ابو عمار
ما شاء الله و تبارك
ابو عمار
تعددت الاسباب والنتيجه انه مات
ابو عمار
هذا الحقير يعتبر عدو ويستحق القصاص
ابو عمار
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والبركات و تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال واعاننا واياكم على صيامه و قيامه وان يعيده علينا سنين مديده
ابو عمار
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