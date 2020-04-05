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«الصحة» : تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
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شاهد.. تزاحم شديد أمام أحد المتاجر لشراء «البيض»

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فيلادمير بوتين يُغير موقفه من مفاوضات النفط بعد دعوة المملكة إلى اجتماع عاجل

Time منذ ساعتين Views 7022 Comment 7

«الصحة» : تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

Time منذ ساعتين Views 3276 Comment 5

بالفيديو.. خطأ غير متوقع لمذيع أثناء قراءة الأخبار حول منع التجول في 7 أحياء بجدة

Time منذ 4 ساعات Views 10590 Comment 7

تفاصيل جديدة مثيرة في قضية «خاطفة الدمام»

Time منذ 6 ساعات Views 5195 Comment 9

بالفيديو.. أول ظهور للإعلامي « حسين نجار » بعد شائعة وفاته

Time منذ 7 ساعات Views 6256 Comment 6

تفاصيل جديدة في الإطاحة بداهس رجلي المرور بالرياض

Time منذ 8 ساعات Views 5208 Comment 5

شاهد.. شاب يدفع عاملًا بالقوة إلى داخل مركبة بمحطة وقود في بيش

Time منذ 11 ساعة Views 17155 Comment 22

شاهد.. قفزة جديدة في أعداد الإصابات بالفيروس في المملكة

Time منذ 12 ساعة Views 5122 Comment 10

" الوباء " يغير سيناريو مواطن لليلة العمر

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مواطنة تروي موقفًا لها مع سائقها: هذا تعلمته من الملكة نادين البدير

Time منذ 16 ساعة Views 29462 Comment 17

مواطنة تسب رجل مرور بعد تسجيل مخالفة عليها

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    ابو محمد
    طيب ..
    ابو محمد
    هور ياابو الهواره ...
    ابو محمد
    هور ياابو الهواره ...
    ابو محمد
    ههههههههههههههههه ,, .. الله يسعد مساك بكل خير ، يااخ حنس ...
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