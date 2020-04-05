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عالم المرأة
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مقالات
عاجل
«الصحة» : تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
منذ ساعة
2659
5
شاهد.. تزاحم شديد أمام أحد المتاجر لشراء «البيض»
منذ ساعة
4896
1
فيلادمير بوتين يُغير موقفه من مفاوضات النفط بعد دعوة المملكة إلى اجتماع عاجل
منذ ساعتين
7022
7
«الصحة» : تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
منذ ساعتين
3276
5
بالفيديو.. خطأ غير متوقع لمذيع أثناء قراءة الأخبار حول منع التجول في 7 أحياء بجدة
منذ 4 ساعات
10590
7
تفاصيل جديدة مثيرة في قضية «خاطفة الدمام»
منذ 6 ساعات
5195
9
بالفيديو.. أول ظهور للإعلامي « حسين نجار » بعد شائعة وفاته
منذ 7 ساعات
6256
6
تفاصيل جديدة في الإطاحة بداهس رجلي المرور بالرياض
منذ 8 ساعات
5208
5
شاهد.. شاب يدفع عاملًا بالقوة إلى داخل مركبة بمحطة وقود في بيش
منذ 11 ساعة
17155
22
شاهد.. قفزة جديدة في أعداد الإصابات بالفيروس في المملكة
منذ 12 ساعة
5122
10
" الوباء " يغير سيناريو مواطن لليلة العمر
منذ 12 ساعة
9693
12
مواطنة تروي موقفًا لها مع سائقها: هذا تعلمته من الملكة نادين البدير
منذ 16 ساعة
29462
17
مواطنة تسب رجل مرور بعد تسجيل مخالفة عليها
مدرب شيفيلد يونايتد يُقدم اقتراحًا لاستكمال الدوري
منذ 3 ساعات
نجم مانشستر سيتي يدعو فتاتي ليل إلى منزله أثناء العزل الصحي !
منذ 5 ساعات
زيدان: محمد صلاح عقليته أفضل مني
منذ 10 ساعات
ديبالا وخطيبته يصيبهما الفيروس للمرة الثانية بعد أيام من شفائهما!
منذ 12 ساعة
الشباب يُغرم بلعمري بعد تصريحاته الأخيرة
منذ 16 ساعة
النصر يفكر في التخلص من أحمد موسى بسبب راتبه المرتفع
منذ 17 ساعة
"بن مساعد" يكشف عن لاعب تمنى تواجده في الهلال
منذ 19 ساعة
الاتحاد الآسيوي: هدف العويران في "بلجيكا" نادر ولايُنسى
منذ 20 ساعة
بالفيديو.. جوميز: بتكاتفنا واتباع تعليمات وزارة الصحة سنهزم كورونا
منذ 20 ساعة
حاتم المسحل يعلن عن تعافيه التام من الفيروس
منذ 21 ساعة
«روحاني» يدفع شعبه للإنتحار : افتحوا الأسواق واستأنفوا العمل !
منذ 4 ساعات
التحالف العربي: سقوط صاروخ باليستي حوثي داخل صعدة
منذ 5 ساعات
بالفيديو.. مسنة إيرانية تستغيث: خامنئي لا يرى الظلم في ايران المهم صواريخه تصل إلى الحوثي
منذ 8 ساعات
بالفيديو.. مصرع مسؤول بارز في حزب الله اللبناني برصاص مجهولين
منذ 8 ساعات
كيفية صنع الكمامة بالمنزل في ظل نقصها
منذ 9 ساعات
وزارة النفط اليمنية: مليشيا الحوثي تستهدف محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي بمأرب
منذ 9 ساعات
الإكوادور تخزن جثث الموتى في مبردات بعد تكدس المشارح والمستشفيات
منذ 9 ساعات
إليزابيث توجه كلمة نادرة لشعبها
منذ 10 ساعات
ترامب عن عقار لعلاج الوباء تحت الاختبار: " قد أتناوله "
منذ 10 ساعات
عدد وفيات الأتراك يتجاوز الـ500 وأردوغان مستمر في اللامبالاة
منذ 13 ساعة
صدى سبورت
فهد الروقي : الاهلي لماذا لم يحقق اي بطولة قاريه مع انه اول فريق لعب نهائي قاري
أحمد بهجة : أكثر فريق ارتحت فيه بالدوري السعودي هو الاتحاد
وليد الفراج : الفيفا يأكد أنه سيصدر لائحة استرشادية بالنسبة لعقود اللاعبين
محمد السويلم : الغاء الموسم الرياضي قد يكون الحل الانسب والافضل
فهد الروقي : المربع الذهبي ظلم للهلال وظلم للنصر
وليد الفراج لمحيسن الجمعان : إذا أكملنا الدوري من سيأخذها النصر ولا الهلال ؟
جستنيه: صالح النعيمة مدافع لن يتكرر (فيديو)
ماجد محمد
منذ دقيقة
1022
0
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التجارة: مقطع التزاحم لشراء البيض تمت معالجته قبل يومين
عادل الحربي
منذ 7 دقائق
1223
1
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بالفيديو.. مشهد رائع لسيل من البرد في الرميثي شرق عفيف
الرياض
منذ 13 دقيقة
1336
2
واتساب
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تدشين منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة إلى المملكة
الرياض
منذ 21 دقيقة
1377
0
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خادم الحرمين الشريفين يوجه بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج
الرياض
منذ 26 دقيقة
1439
1
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"سكني" يطلق مشروع "نساج تاون2" في الدمام ويتيح حجزه إلكترونياً
الدمام
منذ 29 دقيقة
1317
0
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بالفيديو.. أفراد الطواقم الطبية يكشفون عن طرق قضاء أوقاتهم في الحجر الصحي
عادل الحربي
منذ 31 دقيقة
1312
1
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الهلال الأحمر: جهزنا 1000 سيارة إسعاف بأحدث المعدات للتعامل مع الحالات الطارئة
الرياض
منذ 38 دقيقة
1357
2
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عبدالعزيز الحصيني: " جريان السيول بالرياض اليوم "
الرياض
منذ 53 دقيقة
1866
2
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شركة دار الرياض توفر وظائف شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي
منذ ساعة
1413
0
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«الشلهوب والعابد» يبدآن التدريبات اللياقية
ماجد محمد
منذ ساعة
1458
0
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"مدينة الملك سعود الطبية": تجهيز ألف وصفة علاجية لمنازل المرضى
الرياض
منذ ساعة
1432
1
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مدرب الأهلي يتواصل مع الجهاز الطبي بشأن الخماسي المصاب
نواف السالم
منذ ساعة
1543
0
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شاهد.. بردية العضيان شرق عفيف
الرياض
منذ ساعة
1765
2
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وفاة محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي السابق متأثرًا بكورونا
طرابلس
منذ ساعة
1712
2
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تطبيق "طمني" يتيح معرفة مواقع توفر الكمّامات والمعقمات والصيدليات المرجعية
الرياض
منذ ساعة
1660
1
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«الزكاة والدخل»: تأجيل سداد قيم ضريبية خلال الفترة الحالية
الرياض
منذ ساعة
1658
0
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أرامكو تُعيّن مارك واينبرغر عضوًا في مجلس إدارتها
الظهران
منذ ساعة
1693
1
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نيمار يقرر العودة إلى برشلونة
وكالات
منذ ساعتين
1553
0
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طريقة تغسيل ودفن ضحايا الفيروس التاجي
الرياض
منذ ساعتين
1958
2
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بايرن ميونخ يعود للتدريبات بشروط صارمة
وكالات
منذ ساعتين
1434
0
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"الجوازات" تبدأ في إجراءات سفر المعتمرين المتأخرين عن المغادرة
جدة
منذ ساعتين
1652
1
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بالفيديو.. الخريف: غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة لإمداد السوق المحلي
الرياض
منذ ساعتين
1524
0
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ضبط صالون حلاقة منزلي في عسير
محمد بن طحيطح
منذ ساعتين
1714
1
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إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام بالإمارات
أبوظبي
منذ ساعتين
1628
1
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حقيقة فيديو ظهور الأجسام الغريبة حول القمر
الرياض
منذ 3 ساعات
2159
4
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وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة الجميل الدولية
فاطمة المالكي
منذ 3 ساعات
1613
0
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منذ 17 دقيقة
510
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شاهد.. شجار عنيف بين امرأتين داخل متجر للحصول المواد الغذائية
منذ 45 دقيقة
575
2
القصة الحقيقية لرفع الآذان داخل كنيسة خوفًا من كورونا
منذ ساعة
673
2
رجل يُطلق النار على 4 رجال وامرأة إثر صوتهم العالي
منذ ساعتين
1012
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مفاجأة لفتاة بعد شهرين من سقوط جوالها في النهر (صورة)
منذ 3 ساعات
1259
2
طفلة تخفي جثة شقيقتها في خزان مياه بعدما قتلتها خنقًا
منذ 3 ساعات
428
1
بالفيديو.. طاقم طبي يحتفل بعيد ميلاد مريضة بالحجر الصحي
منذ 3 ساعات
1108
1
الإطاحة بشاب يتاجر في المخدرات ويوصلها لزبائنه «ديليفري»
منذ 4 ساعات
1482
6
شاهد.. «ملكة جمال التنس» تنشر رقم هاتفها وتطلب مراسلتها
منذ 4 ساعات
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ام تعجز عن لمس او تقبيل مولودها بسبب الفيروس
منذ 5 ساعات
1294
1
مطعم يلجأ لحيلة غريبة للتخلص من مخاوف الفيروس
منذ 5 ساعات
859
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شاهد.. رجل شرطة يطارد مجرمًا ويوقف سيارته بيديه
منذ 5 ساعات
523
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طالبة تصنع كمامات من «ملاءات السرير» للصم مجانًا (صور)
منذ 7 ساعات
945
4
رضوى الشربيني: الأزواج لن يستطيعوا خيانة زوجاتهم بسبب كورونا
منذ 7 ساعات
704
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بالصور.. إجراء عملية ولادة لسيدة عربية مصابة بالفيروس
منذ 11 ساعة
1490
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سيدة تطلب الطلاق بعدما أجهضها زوجها وحرمها من الإنجاب
منذ 11 ساعة
3450
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سيدة تعنف طفلتها بطريقة مروعة: " بكره البنات "
الاخبار المحلية
فرع وزارة البيئة بالشرقية يضبط كميات كبيرة من البيض المخزن بغرض الاحتكار
الدمام
منذ ساعة
1403
2
بالفيديو.. مواطنة تحتفظ بهدية زوجها منذ 62 عام
وزارة العدل تقدم خدماتها لربع مليون مستفيد خلال 14 يوما عبر بوابة "ناجز"
التحقيق مع عمالة للغش وبيع معقمات مجهولة
هزة أرضية تضرب خليج العقبة
عربية ودولية
الأردن تغلق الحدود والمطارات لما بعد رمضان
عمّان
منذ 13 ساعة
3109
3
بالفيديو..طبيب مصري يكشف عن أكلة فرعونية تمنح الحصانة ضد كورونا
ترمب: أتوقع الكثير من الموتى خلال الأسابيع المقبلة والأمور ستتحسن في أغسطس
تراجع الحالات الحرجة المصابة بكورونا في إيطاليا
مقتل 25 حوثيا في كمين شرقي صنعاء
حوادث
إصابة شخص في حادث اصطدام مركبة وشاحنة بجدة
مكة المكرمة
منذ 4 ساعات
2042
2
إصابة قائد مركبة بعد اصطدامها في «عامود إنارة» بالطائف
ضبط عمالة حولت مسكنهم إلى مستودع لتخزين الخضار التالف والشمة (صور)
القبض على يمني حاول الإرجاف بالشائعات في فيديو "الوضع خطير"
وفاة شخص إثر سقوطه من مرتفع بمنطقة شديدة الوعورة بالطائف(صور)
مال واعمال
بالصورة.. أغرب سلعة عبر الإنترنت بمزاد علني
وكالات
منذ 3 ساعات
1883
2
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
إيداع 446 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل
"العامة للحبوب" تعلن جاهزيتها لبدء موسم استلام كميات القمح المحلي للموسم الثاني
المملكة تستضيف مؤتمر بالفيديو لمجموعة أوبك +
اخبار رياضية
رئيس العدالة يتدرب يوميا ويتابع اللاعبين بالجوال
طلال الغامدي
منذ 21 ساعة
1969
0
الهلال ينافس الاتحاد والنصر على ضم "بلعمري"
حمدالله يدخل تاريخ الدوري
الصرامي ينتقد غياب دور نجوم الفن والرياضة من جديد
بالفيديو.. صديقة رونالدو تقوم بحلاقة شعره في الحجر المنزلي
الوظائف
وظيفة تقنية شاغرة في وكالة الوزارة للثروة المعدنية
فاطمة المالكي
منذ 5 ساعات
1752
0
شركة ليبارا توفر وظائف إدارية للجنسين بالرياض
المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة تعلن عن وظیفة شاغرة
البنك السعودي الفرنسي يطرح وظائف جديدة بالرياض
شركة العليان للخدمات الغذائية توفر وظائف شاغرة
عالم المرأة
مشروبات تساعد على تنظيف الكبد
أميرة خالد
منذ ساعة
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تعليمات هامة لتصنيع المعقمات منزلياً
دهون الفخذين تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب
الطريقة المثالية لحماية طفلك من قلق الفيروس
5 وصفات طبيعية للقضاء على ألم الأسنان خلال الحجر الصحي
فن وثقافة
شاهد.. حلا الترك تقف على الشرفة وتصفق لتحية الطاقم الطبي
المنامة
منذ 22 دقيقة
1405
3
فلة الجزائرية تعتذر عن «شرشحتها» لريان جيلر
تعليق طريف من قصي خولي على شائعة وفاته
بالفيديو.. وصلة رقص لـ «فيفي عبده» بسمنة مفرطة
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بالصور.. تويوتا تندرا 2022 تظهر بشكل تخيلي
أميرة خالد
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أحدث التعليقات
ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
هور ياابو الهواره ...
ابو محمد
هور ياابو الهواره ...
ابو محمد
ههههههههههههههههه ,, .. الله يسعد مساك بكل خير ، يااخ حنس ...
ابو محمد
ماشاء الله تبارك الله ، اللهم اطرح فيها البركه وعم بنفعها الجميع .. آمين ..
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قلم الحر
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فيروس كورونا الجديد "إذا عرف السبب بطل العجب"
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