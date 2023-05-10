تداول نشطاء مقطع فيديو لمواطن في مدينة محايل، شاهد مَيلان في الأشجار بسبب الأمطار، فبادر بنفسه وعدلها .

من جانبها علقت بلدية محافظة محايل بمنطقة عسير على الفيديو وقدمت امتنانها وشكرها للمواطن الذي ظهر بمقطع الفيديو وهو يقوم بإعادة شجرة سقطت جراء الأمطار والرياح إلى مكانها.

وتابعت : ” وهذا ان دل فهو يدل على شهامة وحرص المواطن السعودي الأصيل على المحافظة على مكتسبات الدولة متمسكا بقيمه وشيمه ” .

ودعت بلدية محايل كل من يتعرف على صاحب المقطع ويستدل عليه بدعوته لمكتب رئيس بلدية محايل وذلك لتكريمه وتقديره على ماقام به من عمل يمثل الشعار الذي أطلقه امير منطقة عسير “قمم وشيم” كونه مثل هذا الشعار بالعمل الذي قام به وحتى يكون مثالا يحتذى به.