وثق مقطع فيديو مشاهد من إعداد وتدريب رائد الفضاء علي القرني لضمان جاهزيته للمشاركة في رحلته الفضائية.

وأظهر مقطع الفيديو مشاهد من عملية إعداد وتدريب القرني للمهمة المقبلة؛ حيث أعلنت الهيئة السعودية للفضاء سابقًا عن جاهزية رواد الفضاء السعوديين للمشاركة في مهمة محطة الفضاء الدولية المقرر إطلاقها في الربع الثاني من عام 2023، بعد استكمال برنامج التدريب المكثف الذي استمر لمدة تسعة أشهر.

وقالت الهيئة، إن رائدي الفضاء السعوديين قد أكملا فترة التدريب بنجاح ودخلا فترة الحجر الصحي، استعداداً لانطلاق المهمة العلمية في الوقت المحدد إلى الفضاء.

وسينطلق رائدا الفضاء ريانة برناوي، وعلي القرني لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، وتهدف المهمة لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، منها ثلاث تجارب تعليمية توعوية، خلال الرحلة الفضائية، والتي تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يُحقق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الفضاء.