وجه سعود النغيمش، المدير العام المكلف لتطبيق ياء، نصائح للراغبين في تحقيق أرباح كبيرة من خلال العمل في سوق الخضار.

وقال أن العمل في سوق الخضار قد يكون طريق للفوز بأول مليون ريال إلا أن ذلك يحتاج لعدة خطوات، وذلك بحسب ما ذكره برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضاف أن هذه الخطوات تتمثل في دراسة السوق جيدا، ودراسة العميل، ومراجعة التكاليف.