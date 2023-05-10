تترقب الجماهير الرياضية وعشاق المستديرة الجمعة المقبل لقاءً كروياً مهماً وخاصاً يحتضنه استاد الملك عبدالله بمحافظة جدة “الجوهرة المشعة”، لاسيما وأن هذا اللقاء سيكون نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الوحدة والهلال، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (أغلى الكؤوس) عام 1957 بمسمى كأس الملك، واستمرت بهذا الاسم حتى عام 1990، قبل أن تدمج مع بطولة الدوري السعودي، حتى تعود لتكون بطولة مستقلة وتظهر من جديد عام 2008.

وتحمل نسخة 2022 – 2023 من كأس خادم الحرمين الشريفين الرقم 48 في تاريخ المسابقة.

ويتصدر الأهلي قائمة الفرق المتوجة بالكأس الغالية بواقع 13 مرة يليه الاتحاد والهلال بواقع 9 ألقاب لكلٍ منهما، ثم النصر بـ 6 ألقاب، فالشباب بثلاثة ألقاب، وبلقبين لكلٍ من الوحدة والاتفاق، في حين يعد التعاون والفيصلي والفيحاء أقل الفرق فوزًا بالبطولة، بواقع مرة واحدة لكلٍ منهما.

وعلى مستوى قائمة الفرق التي حملت لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بدءاً بالتعاون الذي قدم موسمًا رائعًا في 2018-2019 بقيادة مدربه السابق بيدرو إيمانويل، ومثله الفيصلي بطل نسخة 2020 – 2021 بقيادة مدربه بريكليس تشاموسكا، فهو الآخر كان فوزه بلقب الكأس تتويجاً لموسمٍ متميز قدمه آنذاك، وكذلك الفيحاء من جانبه كان قد قدم من جانبه موسماً لافتاً 2021 – 2022، لاسيما وهو الفريق حديث الخبرة في دوري المحترفين، إذ كان ضمن الفرق الضيفة على ذلك الدوري، بعد أن استطاع التأهل من دوري الدرجة الأولى في الموسم الذي سبقه، وزاد من قيمة تتويجه بطلاً لأغلى الكؤس في ذلك العام، أن الفوز كان على حساب الهلال، الفريق الأكثر بطولات عموماً على مستوى كرة القدم السعودية، والفريق الأقوى فنياً، والثابت في مختلف المنافسات على الإطلاق.

بدوره الوحدة – أحد أطراف نهائي هذا العام – والفريق العريق الذي يحظى بجماهيرية جيدة، خصوصاً في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمنطقة الجنوبية، وهو الفريق الذي توج بلقب كأس الملك مرتين، ويُعد البطل الأول للبطولة إذ فاز بها عام 1957م ثم عاد ليُتوج باللقب مجددًا عام 1966م بعدما هزم الاتفاق في المباراة النهائية 2 – 0 وبهدفين من جميل فرج.

من جانبه انتظر الاتفاق 11 عامًا حتى تُوج بلقبه الأول في كأس الملك، وحدث هذا عام 1968م بتغلبه في المباراة النهائية على الهلال 4-2، بعدما كان قد خسر سابقًا مباراتين نهائيتين، ولم يتمكن من العودة والفوز باللقب من جديد إلا عام 1985م، وذلك بعد أن خسر نهائي 1983م.

والمثير أن الاتفاق التقى كذلك الهلال في نهائي 1985 وتمكن من الفوز بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 بعد انتهاء المباراة بوقيتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

الشباب من جهته شارك في بطولة كأس الملك 24 مرة، ولعب المباراة النهائية للبطولة 6 مرات، كانت البداية عام 1969 وقد خسرها أمام الأهلي.

وتأهل الفريق العاصمي للمباراة النهائية من كأس خادم الحرمين الشريفين مجددًا عام 1980 وخسر اللقب أيضًا أمام الهلال.

بداية نجاح الشباب في المباريات النهائية لكأس الملك السعودي بدأت عام 2008 حين تُوج أخيرًا باللقب على حساب الاتحاد بالفوز عليه 3-1، وكرر الليوث نجاحهم بالحفاظ على لقبهم عام 2009 بالفوز على العميد أيضًا لكن بنتيجة أكبر تلك المرة هي 4-0.

قصة المباريات النهائية في كأس الملك بين الاتحاد والشباب شهدت فصلًا جديدًا عام 2013 لكن النهاية كانت مختلفة تلك المرة، إذ فاز الاتحاد.

أما اللقب الأخير للشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين كان عام 2014 حين تغلب على الأهلي في النهائي 3-0، وكأن القدر يضعه دومًا أمام فرق مدينة جدة.

النصر في هذا السياق يبقى هو الفريق الوحيد من كبار الدوري السعودي الذي لم يفز بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد إعادة إطلاقها عام 2008، إذ يعود تاريخ آخر لقب له في البطولة لعام 1990 وهي النسخة الأخيرة قبل أن تتوقف وتعود بعد 18 عامًا.

وتُوج النصر ببطولة كأس الملك 6 مرات، بدأت عام 1974 وكانت تلك أيضًا مباراته النهائية الأولى في البطولة وتفوق خلالها على الأهلي بهدف دون رد.

وحافظ الفريق على لقبه عام 1976، إذ لم تُلعب البطولة عام 1975 لوفاة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وقد كرر تفوقه على الأهلي في المباراة النهائية ولكن بهدفين دون رد تلك المرة.

والمثير أن النصر استطاع الفوز بأول 4 مباريات نهائية له في كأس الملك ومن ثم خسر بطولة 1989 أمام الهلال ثم عاد للفوز مجددًا الموسم التالي، ليُحرز بذلك ألقابه الستة في البطولة، وبعدها خسر آخر 3 نهائيات لعبهم وكانت أعوام 2012 و2015 و2016.

وهزم النصر مرتين منافسه التقليدي الهلال في نهائي كأس ملك السعودية، الأولى 3-1 عام 1981، والثانية 1-0 عام 1987، وقد سجل ماجد عبدالله هدفًا في كل مباراة، وبينهما تفوق العالمي على الاتحاد بهدف نظيفن، كما حققها قبل ذلك العام، أي 1987، وجاءت آخر ألقاب النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين كان عام 1990 حين هزم التعاون في النهائي بهدفين دون رد أحرزهما نجم المنتخب السعودي والنصر سابقاً ماجد عبدالله.

الغريم التقليدي للنصر هو الهلال الذي شارك في بطولة كأس الملك 30 مرة، ولا يتفوق عليه في عدد المشاركات سوى الأهلي والاتحاد، وقد حقق اللقب 9 مرات بالتساوي مع الاتحاد.

وشهدت البطولة عام 1961 مشاركة أندية المنطقة الوسطى بعدما كانت تقتصر على المنطقة الشرقية في المواسم الأربعة السابقة، وقد تمكن الهلال من الفوز باللقب في أول مشاركة له بالتفوق على الوحدة 3-2 في مباراة مثيرة.

وخسر الهلال نهائي 1963 أمام الاتحاد، لكنه عاد ليفوز في نهائي العام التالي أمام نفس المنافس بركلات الجزاء الترجيحية ليُحقق لقبه الثاني في البطولة.

وغاب الهلال عن منصة التتويج 16 عامًا، ليعود ويفوز بأربعة ألقاب كاملة خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي، البداية كانت عام 1980 بالفوز على الشباب، ومن ثم بطولات عام 1982 و1984 و1989 بالفوز على الثلاثي الكبير الاتحاد والأهلي والنصر على الترتيب.

وعاد الفريق الأزرق للغياب عن الفوز بهذه البطولة الغالية بعد انفصالها عن بطولة الدوري السعودي عام 2008 لمدة 7 سنوات، قبل أن يستعيد اللقب الثمين عام 2015 بالفوز على النصر في مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل 1-1 وحسمها الزعيم الأزرق بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 7-6.

وحقق الهلال آخر ألقابه في كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2020 بالتفوق على النصر بهدفين لهدف.

ويظل الاتحاد هو الأكثر مشاركة في بطولة كأس الملك برصيد 34 مرة، ويُعد أول فريق في تاريخ البطولة يحصد اللقب 3 مواسم متتالية قبل أن يحطم الأهلي رقمه ويفوز باللقب 4 سنوات متتالية، إذ لعب المباراة النهائية لكأس ملك السعودية في النسخ الأربعة الأولى منها، وقد بدأها بالخسارة أمام الوحدة عام 1957 ثم الفوز على نفس الفريق في السنوات الثلاثة التالية أعوام 1958 و1959 و1960 ويحصد اللقب.

وبعد غياب موسمين، عاد العميد ليُتوج باللقب مجددًا عام 1963 بالفوز على الهلال، ثم أضاف لقبه الخامس عام 1967 بالفوز على النصر بنتيجة قياسية وصلت إلى 5-3 وقد انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 3-3.

بعد هذا اللقب، لُعبت البطولة 18 مرة ولم يتمكن الاتحاد من الفوز بها، حتى عاد ليحصد لقبه السادس عام 1988 بالفوز على الاتفاق بهدف دون رد.

وبعد انفصال كأس الملك عن دوري كأس خادم الحرمين الشريفين وعودتها لتُصبح بطولة لوحدها بنظام خروج المغلوب، تمكن الاتحاد من الفوز باللقب 3 مرات أعوام 2010 و2013 و2018 بالفوز على الهلال والشباب والفيصلي على الترتيب.

صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الملك أو كأس خادم الحرمين الشريفين، النادي الأهلي من جدة، بـ 13 لقباً، والذي شارك في البطولة 34 مرة وهو متصدر تلك القائمة كذلك.

حقق الأهلي لقبه الأول في بطولة كأس الملك عام 1962 بالفوز على الرياض بهدف دون رد، ثم عاد وفاز باللقب عام 1965 بالتفوق على الاتفاق 3-1.

وسيطر الأهلي على لقب البطولة وحقق 4 ألقاب متتالية وهو النادي الوحيد الذي صنع هذا الإنجاز، بدأت تلك الحقبة الذهبية عام 1969 وتواصلت أعوام 1970 و1971 و1973، ولم تُقم البطولة عام 1972.

وهزم الأهلي أولًا الشباب ثم الوحدة وفاز في المباراتين الأخيرتين على النصر، والذي تمكن من إنهاء سيطرة الراقي على البطولة والفوز بها عامي 1974 و1975.

المثير في الأمر أن الأهلي عاد وحقق لقب كأس الملك 3 مرات متتالية ليكون الفريق الوحيد الذي حقق البطولة 7 مرات خلال 9 بطولات متتالية، إذ فاز على الهلال عام 1977 وعلى الرياض عام 1978 وأخيرًا هزم جاره الاتحاد 4-0 في نهائي عام 1979.

اللقب العاشر للأهلي في كأس الملك والأخير له قبل دمجها مع الدوري السعودي تحقق عام 1983، وقد هزم الاتفاق في النهائي بهدف دون رد.

وبعدما فاز الأهلي باللقب 4 سنوات متتالية ثم 3 سنوات، عاد وتُوج بكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين متتاليتين عامي 2011 و2012، وتفوق في النهائي الأول على الاتحاد وفي الثاني على النصر.

وجاء آخر ألقاب القلعة الأهلاوية بكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2016 حين هزم النصر في المباراة النهائية 2-1 بهدفي مهاجمه السوري عمر السومة.