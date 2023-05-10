كشفت دراسة جديدة، أن التحدث باستخدام الهاتف المحمول لمدة 30 دقيقة أو أكثر في الأسبوع الواحد، يزيد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

نشرت الدراسة في المجلة الأوروبية European Heart Journal – Digital Health، موضحة أنه قد تم ربط المستويات المنخفضة من طاقة ترددات الراديو المنبعثة من الهواتف المحمولة بارتفاع ضغط الدم.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، ما يقرب من 1.3 مليار من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا حول العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وأوضح مؤلف الدراسة البروفيسور زيانهوي قين من “جامعة الطب الجنوبي” بالصين: “إن عدد الدقائق التي يقضيها الأشخاص في التحدث على الهاتف المحمول هو ما يهم من أجل الصحة مع تزايد عدد الدقائق مما يعني مخاطر أكبر”.

وتقول الدراسة، أن التحدث عبر الهاتف لفترات طويلة من الوقت أن يكون له بعض الآثار الجانبية الأخرى على صحتنا الجسدية والعقلية، وقد يظهر في عدة أعراض، منها توتر عضلات الرقبة والكتفين والذراعين، فيمكن أن يؤدي إمساك الهاتف لفترات طويلة إلى إجهاد هذه العضلات، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والصداع المستمر.

ويمكن أن يسبب الاستخدام المستمر لسماعات الأذن أو سماعات الرأس مشاكل في الأذن أيضا مثل طنين الأذن، مما يؤدي إلى القلق والاكتئاب واضطرابات النوم.