أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية، ومقيم من الجنسية نفسها؛ ظهرا في محتوى مرئي يتشاجران في أحد مواقف المركبات.

وأضافت شرطة المنطقة أنه جرى إيقاف المقيمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأكدت أنه جارٍ القبض على من وثق ونشر المحتوى؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.