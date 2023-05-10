أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية، ومقيم من الجنسية نفسها؛ ظهرا في محتوى مرئي يتشاجران في أحد مواقف المركبات.
وأضافت شرطة المنطقة أنه جرى إيقاف المقيمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وأكدت أنه جارٍ القبض على من وثق ونشر المحتوى؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
📹 | شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة ومقيم آخر لمشاجرتهما في مكان عام . pic.twitter.com/wy87CFN8Ua
— الأمن العام (@security_gov) May 10, 2023
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