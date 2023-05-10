أثار هدف كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، في شباك نظيره ريال مدريد في مباراتهما، مساء الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا حالة من الجدل.

وجاء هدف مانشستر سيتي عن طريق دي بروين، لكن بعد تسجيله، حصل كارول أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على بطاقة صفراء، بسبب اعتراضه رفقة مقاعد بدلاء ريال مدريد على حكم المباراة.

وتم إيضاح أن الكرة خرجت عن خط الملعب قبل هدف التعادل للفريق الإنجليزي،ولم يلجأ الحكم إلى تقنية حكم الفيديو للتأكد من صحة هدف دي بروين، واحتسبه، مما أدى إلى إثارة الغضب.

ومن جانبه أوضح الخبير التحكيمي بافيل فرنانديز أن الحكم كان عليه أن يطلق صافرته عند خروج الكرة من الملعب، ولكن إذا لم تخرج، فلا يمكن أن يعود لها بعد تسجيل الهدف، خاصة أنها كانت لعبة جديدة.

يذكر أن ريال مدريد تعادل مع مانشستر سيتي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.