كشف محامي الفنانة المصرية وفاء مكي، عن آخر تطورات أزمتها مع الفنانة ميار الببلاوي بسبب جريمة الخادمتين المعروفة إعلامياً بـ”تعذيب الخدامات”.

وقال محامي وفاء مكي في تصريحات إعلامية، أن الفنانة ميار الببلاوي ستتم محاسبتها وفقا للقانون، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا غير معتمدة في إثبات أي واقعة، خاصة أنه تم قبول النقض في القضية اليوم.

وأضاف : سيتم التحقيق في كافة المظالم، احنا دولة مؤسسات وليست دولة أفراد، السوشيال ميديا غير معتمدة في إثبات أي واقعة أو إثبات أي شيء وغير مؤهلة لمناقشة أي شيء، وأي كلام مرسل نحن غير مُجبرين بالرد عليه سوى في حدود الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها على هذا النحو.

وكانت الفنانة وفاء مكي قد حلت ضيفة على برنامج “ملفات” الذي يذاع على قناة “هي” الفضائية لمواصلة الدفاع عن نفسها بعد الحلقة المثيرة للجدل التي ظهرت خلالها الفنانة ميار الببلاوي ودعمت خلالها “مكي” بتصريحات مغلوطة أدانها العديد بعدها وذلك في قضيتها الشهيرة بتعذيب وحرق خادمتها وحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.