أعلن طيران ناس، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم لوظائف الضيافة الجوية للسعوديين من الجنسين في كل من الرياض وجدة.

وأوضح طيران ناس، أن الحد الأدني من المعايير المطلوبة لطاقم الضيافة الجوية: العمر بين 21 و31 سنة، شهادة الثانوية العامة أو دبلوم، تحدث وقراءة وكتابة اللغة الإنجليزية بطلاق، جواز سفر ساري المفعول، لائق/لائقة طبيا، بينما الطول: 160 سم كحد أدنى للإناث، 168 سم كحد أدنى للذكور، القدرة على السباحة 50 مترا متواصلة.

وأشارت إلى أن يوم الثلاثاء 16 مايو تقديم السيرة الذاتية، بينما يوم الأربعاء 17 مايو تقييم المرشحين المختارين، فيما لمعرفة تفاصيل أكثر عن طريق الموقع الإلكتروني للتوظيف