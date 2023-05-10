أكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل، أنه يمكن وقف الحرب الروسية الأوكرانية على الفور إذا توقف الغرب عن تقديم الدعم العسكري إلى سلطات كييف.

وقال بوريل : “أعرف كيف يمكن إنهاء هذه الحرب على الفور: يجب التوقف عن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، ويجب أن تستسلم أوكرانيا خلال أيام قليلة. هذا كل شيء، بذلك ستنتهي الحرب”.

و تساءل عما إذا كان السلام الذي يتم تحقيقه بهذه الطريقة يلبي مصالح الغرب، قائلاً : “السلام في أسرع وقت ممكن، ولكن أي سلام هذا؟”. وشدد بوريل مجددا على ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم لأوكرانيا.