أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن الرئيس بشار الأسد، تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في الـ 19 من الشهر الجاري.

وقال حساب “رئاسة الجمهورية” التابع للنظام السوري، إن الأسد تلقى الدعوة عبر سفير المملكة في الأردن نايف السديري.

يُذكر أن الدعوة جاءت بعد أيام من استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية، واستئناف نشاط وفودها في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، ومن المقرر أن تعقد القمّة في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر.