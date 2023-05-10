وتراجع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 72.20 ريال و36.15 ريال، على التوالي.

وهبط سهم السعودية للكهرباء، بنسبة 6 % عند 22.94 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 3.6 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر بقيمة 1.4 مليار ريال خلال الربع الأول 2023، وجاءت أعلى من متوسط توقعات السوق البالغة خسائر بقيمة 85 مليون ريال.

في المقابل، ارتفع سهم إس تي سي، بأكثر من 1 % عند 44.45 ريال.

وأنهت أسهم التصنيع الوطنية، وبنك ساب، والمجموعة السعودية، وسبكيم العالمية، ومجموعة صافولا، على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتصدر سهم الصقر للتأمين، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 17.72 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.5 مليون سهم.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق سدكو كابيتال ريت، عند 9.57 ريال (- 2 %)، عقب نهاية توزيعات.