أثارت الفنانة شمس الكويتية حالة من الجدل عقب تصريحاتها الأخيرة حول حياة المشاهير والمعايير المختلفة في تعامل المجتمع الخليجي مع النجوم.

وتحدثت شمس عن قانون الجذب قائلة : “الكلام عن الطاقة وقوانين الجذب موضة في العالم العربي حالياً، والذين يتكلمون في هذا الموضوع انطلاقاً من علم حقيقي 3% فقط، ووصل الأمر لدرجة اعتبار الفتاة التي لا ترتبط بشخص يشبه كريستيانو رونالدو مثل جورجينا فاشلة وقوانين الجذب لا تعمل لصالحها”.

وأضافت: “عندما تزوجت ياسمين صبري من أحمد أبو هشيمة كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعطونه رمزية، وهم لا يعرفون تفاصيل حياته أو طبيعة عمله أو مصدر أمواله، وأصبحوا يقولون عن التي ترتبط به بأنها أصبحت سندريلا العرب”.

وتابعت: “ياسمين انفصلت عنه، فين دلوقتي قانون الجذب؟ أنت هنا مش بتتكلم عن حد ورث الثروات والأموال أو بناها بطريقة ما على مدار سنوات عمره، ولكن نحن نتحدث عن رجل أعمال مثل أي رجل أعمال آخر”.

كما انتقدت شمس تعامل المجتمع الخليجي بمعايير مختلفة مع الفنانة العربية والفنانة الخليجية، بالقول: “المجتمع الخليجي يتقبل من الفنانة العربية أو المشهورة تطلع من غير ملابس وتاخد مخدرات، وتحط كاس المشروبات الكحولية في صورها على إنستغرام عادي، ويلمعها وينجمها، ولو خليجية فتحت فمها بكلمة أو لبست أو صار لها مشاكل يتبرأ منها”.