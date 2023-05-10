حطمت الطفلة فجر الأحمري ذات الثماني سنوات رقمًا قياسيًا جديدًا في مجال الغوص بالمياه المفتوحة كونها أول وأصغر طفلة بهذا العمر تدخل مجال الغوص تحت الأعماق.

وروت الطفلة فجر قصة حبها الشديد للغوص تحت الأعماق، خلال مداخلة على برنامج صباح السعودية، لافتة أنها تطمح بأن تكون مدربة غوص وأن يكون لديها مركز خاص بها .

وقالت الأحمري:” أنها تعلمت الغوص من أخيها وفي البداية بدأت الغوص في حمامات السباحة ومن ثم إلى البحر .”

وأكدت الغواصة فجر الأحمري على أنها ستواصل الاجتهاد في الوصول للأرقام القياسية والمشاركة بالمنافسات سواء محليا او خارجيا بهدف رفع الراية الخضراء خفاقة وإثبات أن المرأة السعودية ناجحة متي ما وجدت الدعم والتشجيع بكافة المجالات.