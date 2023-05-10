كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق عن علاقة التغيرات المناخية بجريان المياه في وادي الرمة.

وقال الزعاق:” خلال العشرين سنة الماضية حدثت تغيرات لم تكن مكتوبة في السجلات المناخية المدونة أو محفوظة في ذاكرة كبار السن المروية، حيث الجريان المتتالي للمياه بالأودية التي لا تجري إلا على فترات متباعدة، مثل وادي الرمة الذي تدفق مرتين هذا العام” .

وأضاف الزعاق ” التغيرات الجوية شملت الجميع، فلاحظنا الربيع على نجد وتهامة على الرغم من أنه من المعروف أنه إذا ربعت تهامة أجدبت نجد والعكس، إضافة إلى الهطولات المطرية الغزيرة في عز القيظ، مثل: السليل والأفلاج وحوطة بني تميم وليلى العام الماضي.

وأشار إلى أن العلماء أفادوا بأنها أمور طبيعية تتبع نظام الدورات المناخية الكبرى ومدتها 75 سنة، خاصة ببداية كل دورة منها، والبعض الآخر أرجع التغيرات بسبب خلل المنظومة المناخية وخلل التوازن البيئي والحياة الفطرية بسبب البشر.