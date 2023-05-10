تستمر شركة “أرامكو” السعودية حالياً في سعيها إلى توسيع الفجوة مع أكبر الشركات العالمية فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، إذ أن التوزيعات السنوية التي تقدمها شركة النفط العملاقة تعادل أكثر من مدفوعات أكبر 5 شركات عالمية مجتمعة.

ويُشار إلى أن مدفوعات الشركة للحكومة والمستثمرين الآخرين قد تزيد بنسبة 75.8 مليار دولار العام الماضي والأعلى من أي شركة مدرجة – بأكثر من 20 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لـ “بلومبرغ إنتيلجنس”.

وبالرغم من أن شركة “أبل” قد تكون الشركة الأكبر برأسمال سوقي يبلغ 2.7 تريليون دولار، فإن مدفوعات مساهمي “أرامكو” – باستثناء عمليات إعادة الشراء – تقزم جميع الشركات الأخرى، ويعني ذلك أن مساهمي أرامكو سيراقبون أسعار النفط عن كثب أكثر من أي وقت مضى.

يُذكر أن حكومة المملكة تملك 90% من الأسهم بشكل مباشر، و8% أخرى يملكها صندوق الثروة السيادي للمملكة.