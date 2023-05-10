وُجهت تهمة القتل إلى أميركية كتبت كتاباً للأطفال عن حالة الحزن والحداد بعد وفاة الزوج، وذلك على خلفية قتلها زوجها.

و شرعت كوري ريتشينز في كتابة كتابها “Are You With Me?” (“هل أنت معي؟”) عقب وفاة زوجها بشهور ، الذي عُثر عليه ميتاً في غرفتهما في ولاية يوتا، في غرب الولايات المتحدة، في مارس 2022.

وأظهر تشريح الجثة أن الرجل مات بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل، وهي مادة أفيونية صناعية قوية كان الرجل قد ابتلع منها خمسة أضعاف الجرعة القاتلة.

وأفاد المحققون أن زوجته طلبت من أحد معارفها تزويدها بمسكنات قوية للألم “على غرار ما كان يتناوله مايكل جاكسون”، الذي توفي بسبب جرعة زائدة من عقار بروبوفول المخدر.