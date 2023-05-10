روى الشاب “مهدي” قصة نجاحه وكفاحه منذ بداية مشروعه في مجال خدمات السيارات.

وقال مهدي خلال لقائه على برنامج صباح السعودية المُذاع على القناة السعودية :” أن لديه جميع خدمات السيارات بشكل عام بالإضافة إلى الخدمات العامة كالتنظيف .”

وأضاف:” أنه بدأ مشروعه منذ 2009، بمجموعة شباب وعمل بسيط ومن ثم استثمر المشروع وانتقل إلى محل ومن ثم إلى آخر حتى وصل إلى محل مساحته 600 متر مربع .”